‘Het is heel anders om hier gay te zijn. Alsof het normaal is’

Wie is Net als zijn oudere broer verliet elektrotechnisch ingenieur Valerii Pryshchepa (23) Oekraïne na een harde confrontatie met homohaat. In Nederland zou hij het liefst mooie dingen willen maken met licht.

‘Ik heb me er nooit voor geschaamd dat ik op jongens val, maar vroeger vertelde ik het aan niemand. Het is een groot taboe in Oekraïne. ‘Ooit’, zei ik als mijn moeder vroeg wanneer ik ging trouwen. Alleen mijn beste vriend wist het. Hij is op dezelfde dag geboren als ik, ik ken hem van de middelbare school. Ik was heel bang dat hij het niet zou accepteren, maar binnen een paar minuten was hij aan het idee gewend. Hij is nog altijd een heel goede vriend.

„Ik kom uit een boerengezin met vier kinderen. We hadden koeien, varkens, konijnen, kippen, eenden – ik ben dol op dieren. We verbouwden ook groenten als maïs en aardappelen. Alleen voor onszelf, we verkochten daar niets van. Mijn vader werkt als bouwvakker, mijn moeder is beveiliger.

„Een van mijn broers is ook gay en woont ook in Nederland. Hij is eerder gekomen dan ik en heeft al een verblijfsvergunning. Hij studeert biomedisch laboratoriumonderzoek in Leiden. Dat hij gay is, had hij mij zelf nooit verteld, ik kwam erachter toen ik hem een keer een foto doorstuurde van een club in Kiev waar een dragqueen optrad. Ik schreef: ‘ken je deze club, dat is een gay club’. Hij antwoordde: ‘Ja, die ken ik. Maar als jij die ook kent, ben jij dan ook...?’

„Als een familie in Oekraïne twee homoseksuele zonen heeft, is dat heftig. Dat kun je je ouders niet zomaar vertellen, je moet ze erop voorbereiden. Op een dag heb ik tegen hen gezegd: stel dat een van jullie zoons gay was, hoe zouden jullie dan reageren? Ze zeiden: we zouden hem slaan en binnen houden, dan komt het wel goed. Ik zei: nee mama, het is niet iets wat overgaat.

„Mijn ouders zijn eenvoudige dorpsmensen, ze begrijpen het echt niet. Ze hebben er nooit iets over geleerd. Ze denken misschien dat homoseksualiteit een hersenziekte is waar je voor kunt worden behandeld. In Oekraïne gebeurt dat ook nog steeds.

„Diezelfde avond heeft mijn moeder mijn broer gebeld en gevraagd of hij homo was. Daarna hebben ze een maand niet met hem gepraat. Dat ik ook homo ben, heb ik ze toen niet verteld. Dat weten ze pas sinds ik in Nederland woon. Ze accepteren het nu wel. Ze weten dat hun zoons hun zoons blijven, ongeacht hun seksuele voorkeur.

‘Na mijn studie elektrotechniek probeerde ik werk te vinden in Kiev. Dat viel niet mee. Ik nam allerlei baantjes aan om de huur te kunnen betalen. In het restaurant waar ik werkte als ober werd ik ontslagen toen ze erachter kwamen dat ik homo ben.

„Mijn broer is neergeschoten toen hij in Kiev een gayclub uitkwam en naar een taxi liep. Hij werd geraakt in zijn benen en moest naar het ziekenhuis. Zonder dat wij het wisten, heeft hij daarna het land verlaten. Twee jaar hebben we geen enkel contact met hem gehad. Van een vriend van hem hoorde ik uiteindelijk wat er gebeurd was en dat hij weg was gegaan.

Via de Facebook van mijn broer hebben ze mij ook gevonden

„Er zijn radicalen in traditionele Oekraïense families die geen homoseksualiteit dulden. Via de Facebook van mijn broer hebben ze mij ook gevonden. Ze maken nepprofielen aan en proberen zo met je in contact te komen. Je spreekt met iemand af in een appartement en even later komen er nog drie of vier mannen. Ze kunnen je verkrachten, mishandelen, ze slaan je half dood. Mij is dat ook overkomen.

‘Ik voelde me verschrikkelijk, ik was gebroken. De politie schrijft het op, zet het in het systeem, verder gebeurt er niets. Het kan ze niet schelen. In Oekraïne zijn geen wetten en regels om lhbti’ers te helpen. Vrienden hielpen me het land uit te komen. Op 16 november 2017 vloog ik naar Nederland. Ik had gelezen dat dat voor lhbti’ers een van de veiligste landen is. Dat mijn broer er ook was, wist ik nog maar net. Na de landing werd ik naar een politiebureau gebracht. Ik zei: Refugee, need help. Dat was het enige wat ik kon zeggen in het Engels.

„Mijn procedure loopt nog. De IND zegt: we geloven alles wat je vertelt, maar Oekraïne is een veilig land, je moet terug. Al drie jaar doe ik bijna niets. Ik mag niet studeren en niet werken. Ik heb een vriend van wie ik de honden mag uitlaten als hij weg is.

„Mijn broer zie ik bijna elke dag. We drinken koffie, praten wat en dan ga ik weer terug naar het asielzoekerscentrum. Ik heb een fiets, daar ben ik heel blij mee. Als het mooi weer is, fiets ik naar Haarlem, naar Zandvoort. Een tijdje heb ik een relatie gehad. Het is heel anders om hier gay te zijn. Alsof het... normaal is. Het ís normaal. Dat is hoe ik me zou willen voelen: normaal. Thuis.

„Ik droom ervan weer iets te doen met elektriciteit, met licht. Licht kan je blij maken. Zoals bij het Amsterdam Lichtfestival, dan vaar je langs allerlei lichtkunstwerken. Het zou me heel gelukkig maken als ik zoiets kon maken. Iets wat belang heeft voor het land dat mij helpt. Ik wil niet niets doen. Ik wil iets teruggeven.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 februari 2021