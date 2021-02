Het geduld met AstraZeneca raakt op - maar aan openlijke oorlog heeft Europa niets

Pascal Soriot had weinig moeite gedaan de indruk van een gijzelaar weg te nemen. Met een uitgestreken gezicht, voor een witte muur onder TL-licht sprak de AstraZeneca-topman donderdagmiddag recht in zijn camera. Tot twee maal toe rinkelde zijn telefoon op de achtergrond.

Van alle farmaceuten die donderdag op de hoorzitting van het Europees Parlement verschenen, was Soriot duidelijk de bull’s eye waarop Europarlementariërs zich richtten. Doel van de vragensessie was meer duidelijkheid te krijgen over de Europese afspraken met de vaccinfabrikanten, de leveringsproblemen en de mogelijkheden de productie op te voeren.

AstraZeneca speelde de rol van Europese plaaggeest de afgelopen weken met verve, door leveringen meermaals naar beneden bij te stellen, contractuele afspraken openlijk te bagatelliseren en verwarring te zaaien over productielijnen. Het optreden van Soriot donderdag maakte weinig goed.

De Fransman suggereerde dat het Verenigd Koninkrijk bij een Nederlandse fabriek vaccins afdwong met vroege investeringen, maar erkende tegelijk dat diezelfde fabriek ook in de Europese afspraken is opgenomen. „U bent als een zeepje waarop we geen grip krijgen”, zei de Finse Europarlementariër Silvia Modig. „Het verhaal rammelt aan allerlei kanten”, zegt Europarlemantariër Esther de Lange (CDA) na afloop. „Het lijkt erop dat ze hun huid twee keer hebben willen verkopen, zo werkt het natuurlijk niet.”

Lees ook: Heeft de EU zich door de farmaceuten laten bespelen?

Frustratie

Harde woorden klonken er ook in een andere video-bijeenkomst, die Europese regeringsleiders donderdag gelijktijdig hielden. Frustratie over haperende leveringen is er overal in Europa en het geduld met AstraZeneca raakt op. Onder andere de Italiaanse premier Mario Draghi riep Brussel krachtig op een exportverbod richting nalatige fabrikanten in te zetten.

Maar hoe groot de frustratie ook is, uiteindelijk heeft ook de EU er geen belang bij een te openlijke oorlog te voeren. Daarvoor is men te afhankelijk van de leveringen, maar ook van de kennis en kunde over ontwikkeling en productie van vaccins. „De vaccinproducenten zijn onze partners”, benadrukte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze week nog eens in een interview.

Zo leidt het geworstel met de fabrikanten ook tot fundamentele vragen over de rol van de staat in het productieproces en de noodzaak als Europa ‘autonomer’ te worden. Vijf landen, waaronder Spanje en België, riepen deze week op tot duidelijkere Europese industriepolitiek als het gaat om vaccinproductie. „We moeten urgent onze waardenketens integreren en strategisch bijsturen om de productiecapaciteiten van vaccins in Europa te verhogen”, schreven ze aan raadsvoorzitter Charles Michel.

De huidige tekorten lossen waarschijnlijk relatief snel op. Tijdens het video-overleg deelde Von der Leyen donderdag grafieken, die duidelijk maakten dat de levering van vaccins in het tweede kwartaal snel toeneemt en er nog voor eind juni voldoende beschikbaar is om alle volwassen Europeanen in te enten.

Toekomst Europese vaccinpolitiek

Dat neemt het belang van een bredere discussie niet weg. Bondskanselier Angela Merkel suggereerde donderdag dat landen zich moeten voorbereiden op voortdurende vaccinaties de komende jaren. En als corona voorlopig blijft, wat betekent dat dan voor Europese vaccinpolitiek? Meer financiering, bleek vorige week al uit plannen van de Europese Commissie.

Daarnaast werkt Brussel al langer aan een Europese variant van het Amerikaanse Barda, waar onderzoekers samen met de farmaceutische industrie werken aan vaccins en medicijnen. En vooral de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) is de afgelopen weken opgestaan als bezielde voortrekker van gespierde Europese vaccinindustriepolitiek en beloofde al dat Europa „binnen 18 tot 24 maanden volledig autonoom is” bij de ontwikkeling en productie van vaccins.

Of het zover komt is nog te bezien. Niet alle EU-landen zien het zitten naar aanleiding van de opstartproblemen het roer zo drastisch om te gooien – ook Nederland niet. Een diplomaat: „Laten we die discussies niet vermengen. Structurele problemen moeten we aanpakken, maar dat betekent niet dat we nu overhaast alles in eigen hand moeten willen nemen.”

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven