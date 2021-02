‘Grootste verlies in 180 jaar NS’

Het was een dramatisch slecht jaar, verzuchtte Marjan Rintel, president-directeur van NS donderdag bij de presentatie van het jaarverslag over 2020. Financieel directeur Bert Groenewegen deed er nog een schepje bovenop. De verliespost van 2,6 miljard was volgens hem „het grootste verlies in de 180-jarige historie van het bedrijf”.

De cijfers onderstrepen hoe hard de coronacrisis heeft toegeslagen: het aantal passagiers viel terug naar gemiddeld 40 procent van voor corona. En dus megaverliezen op de verkoop van treinkaartjes (1,1 miljard euro). Een daling van de omzet in de winkels op de stations (171 miljoen euro). En de komende jaren wordt het er niet beter op. NS houdt tot en met 2024 rekening met een omzetderving in Nederland van zo’n 4,7 miljard euro.

Financieel dus een rampjaar, zo pal na het succesjaar 2019, toen NS nog ongekend goede zwarte cijfers schreef met een nettowinst van 215 miljoen euro. En een ongekende passagiersgroei. Het aantal reizigerskilometers steeg toen met 3,7 procent ten opzichte van 2018, voor NS het hoogste groeicijfer sinds 2008. Vorig jaar vervoerde NS op het dieptepunt van de coronacrisis nog geen 10 procent van die aantallen. En het is de vraag of de records van 2019 ooit nog herhaald worden. Want het einde van de coronacrisis is nog steeds niet in zicht.

Het nieuwe normaal

„We weten niet wanneer het nieuwe normaal weer begint”, verzuchtte Rintel woensdag over een tijd ná corona. „Als dat nieuwe normaal er ooit weer komt.” Uit recent onderzoek van NS en de TU Delft onder 23.202 reizigers blijkt dat één op de zes reizigers na de coronacrisis minder met de trein wil reizen. Ze werken dan óf thuis óf hebben inmiddels een auto aangeschaft. Vooral forenzen zullen het laten afweten. Ze gaan dan gemiddeld nog maar drie dagen per week naar hun werk, acht procent van de ondervraagden doet dat helemaal niet meer. Terwijl de werkforens nu nog goed is voor de helft van de inkomsten van NS.

Toch betekent corona niet alleen maar rampspoed voor NS. Voorlopig neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het leeuwendeel van de exploitatieverliezen voor zijn rekening, omdat NS, net als andere vervoersbedrijven, in opdracht van het kabinet de dienstregeling nagenoeg intact heeft gelaten, ondanks die passagiersuitval. 93 procent van het verlies wordt gecompenseerd, vorig jaar ging dat om 818 miljoen euro. De Europese Commissie heeft voor deze vorm van staatssteun tot in ieder geval volgend jaar september toestemming gegeven. Acute geldnood heeft NS de komende jaren dan ook niet, ondanks de dramatische cijfers.

Monopoliepositie op het spoor

Maar dat financiële plaatje heeft NS vooral een breekijzer in handen gegeven om tot 2034 de eigen monopoliepositie op het hoofdrailnet (intercity’s, sprinters en HSL) veilig te stellen. De huidige concessie loopt in 2024 af en in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III was nadrukkelijk de optie opgenomen om die concessie daarna openbaar aan te besteden. Vooral op basis van de goede bedrijfsresultaten in 2019 heeft het kabinet vorig jaar juni het principebesluit genomen om die concessie toch onderhands aan NS te gunnen. En een linkse meerderheid in de Tweede Kamer bekrachtigde dat voornemen op de laatste dag voor het verkiezingsreces nog eens. ‘Geen marktwerking op het spoor’, was de boodschap van een aangenomen SP-motie.

Een nieuw kabinet kan dat principebesluit terugdraaien, maar daar hangt nu wel een prijskaartje aan van 2 miljard euro, was de impliciete boodschap van Groenewegen woensdag. NS moet de komende vier jaar nog 2 miljard euro investeren in onder meer de aanschaf van nieuwe generaties intercity’s en sprinters. Maar zonder het vooruitzicht op verlenging van die concessie met tien jaar, gaat het NS niet lukken om dat geld te lenen op de kapitaalmarkt. En eigen geld, of het perspectief daarop, heeft NS niet meer. De rekening voor dat materieel komt dan op het bordje van het ministerie van Financiën te liggen. En dat zal bij de komende formatie meespelen. Want marktwerking, concurrentie in het openbaar vervoer, is er niet meer nu de overheid – en niet commerciële partijen – door corona de exploitatierisico’s voor haar rekening neemt. Dat zal straks in de besluitvorming een rol spelen, is de verwachting bij NS.

Nieuwe cao

Corona en de slechte financiële cijfers waren ook bepalend voor overeenstemming met de bonden over de grootscheepse reorganisatie waar NS voor staat. NS wil de komende jaren steeds 2.300 banen (17.000 in het totaal) schrappen om de organisatie aan te passen aan een nieuwe situatie met minder reizigers. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen, de NS zet in op natuurlijk verloop. En de pijn zou in het hele bedrijf gedeeld worden, ook de Raad van Bestuur zou tien procent salaris inleveren. De bonden waren lange tijd mordicus tegen, vooral de FNV. Eerder deze maand lag er toch een akkoord, vlak voor de presentatie van de jaarcijfers over 2020.