Gemoedelijke bewustwording in een prijzig soap-decor

Midden in de Beurs van Berlage stond een vrouw in badjas. Ze vertelde dat ze een wekker in de badkamer had om langdouchen in haar gezin tegen te gaan. Dat had deze Iris van Asselt in theorie natuurlijk uitstekend kunnen uitleggen in gewone kleding. Maar ja, ze zat nu eenmaal in een televisieprogramma.

Dat programma heette Iedereen kan het en er waren, zoals dat heet, kosten noch moeite gespaard. Er was het interieur van een kleine woning, inclusief werkende douche, nagebouwd in een decor dat een klasse steviger oogde dan de omlijsting van de gemiddelde soapserie. Die overvloed detoneerde een beetje met de zuinigheid die er werd gepropageerd, want Iedereen kan het (Omroep Max) ging over het pad naar een schonere toekomst.

Dat gebeurde met nuttige tips als het herplanten van het afgesneden kontje van de paksoi, maar vooral ging het om de toekenning van de Green Challenge, een Europese prijs van een half miljoen euro die de Postcode Loterij toekent aan ‘groene’ innovaties. Bij dergelijke bedragen hoort een breed toegankelijk programma voor een groot publiek. Presentator Carrie ten Napel schakelde soepel en ontspannen tussen de man die zijn wormenhotel kwam demonstreren en zes techneuten, de mogelijke prijsdieren, die zich via een online verbinding zaten op te vreten van de zenuwen.

Inzoomen op een koeienkont

Een van de vindingen was een machine die stikstof uit koeienmest kan halen. Deze werd geïntroduceerd bij Annemiek Koekoek, die miljoenen Nederlanders nog kennen uit het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw, waarin zij na enkele afleveringen ontdekte wat de kijkers dadelijk al hadden gezien: dat zij te leuk was voor de tientallen mannen die op haar nest waren afgekomen. De mestzuiveringsmachine viel in de smaak bij Koekoek, terwijl intussen een cameraman in een baldadige bui inzoomde op een koeienkont waar het dier juist haar innerlijke overschot uit liet stromen – laat niemand Omroep Max ooit nog van benepenheid beschuldigen.

Het vriendelijke Noorse echtpaar dat de machine had gebouwd, nodigde de Nederlandse boerin dadelijk uit om ter plaatse te komen kijken. Ze zouden dan meteen een leuke Noorse boer voor haar zoeken. Iets zei me dat Koekoek niet per se zat te wachten op deze koppelverkoop.

Intussen leken de uitvindingen die werden gepresenteerd allemaal zeer de moeite waard. Een Zweed ontwikkelde een installatie die de vette lucht uit een restaurantkeuken geschikt maakt om als restwarmte te gebruiken.

Plastic gemaakt van zeewier

De tweede plaats (200.000 euro) ging naar een beminnelijke Brit die printplaatjes voor elektronica wist te fabriceren uit plantenvezel dat in warm water in draden uiteen viel, wat hergebruik enorm vergemakkelijkte. De winnende uitvinding van de ook Britse Ayca Dündar was daar een beetje aan verwant: zij ontwierp verpakkingsmateriaal dat de beschermende kwaliteiten had van klassiek plastic, maar dat in werkelijkheid van zeewier was gemaakt. Het kon zo in de biobak, sterker, je kon het desgewenst ook gewoon opeten.

Zo zat deze gemoedelijke bewustwordingsshow vol met plannen waarvan ik me steeds meer afvroeg waarom er niet buiten de Postcode Loterij allang investeerders voor waren gevonden. Misschien komt dat doordat ik net het boek Een beter milieu begint niet bij jezelf van Jaap Tielbeke aan het lezen ben, waarin staat dat de energietransitie niet op het bordje van de consumenten gekwakt moet worden.

In het verlengde daarvan is het opmerkelijk hoe weinig het in de campagnegesprekken op tv tot nu toe over het klimaat gaat. De actualiteitenrubrieken hebben nog drie weken om dat in te halen.