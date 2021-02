Geen tuchtzaak tegen advocaten Marengo-zaak, wel aanpassing werkwijze

Het advocatenkantoor Ficq & Partners neemt niet langer contante betalingen aan en stopt met het bijstaan van meerdere verdachten in dezelfde strafzaak. Dat meldt de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten donderdag na zijn onderzoek naar PGP-berichten over advocaten die werden verstuurd in de groep van topcrimineel Ridouan Taghi.

Op basis van die PGP-berichten stelde het Openbaar Ministerie dat strafrechtadvocaten Christian Flokstra en Leon van Kleef – werkzaam bij Ficq & Partners – in 2015 vertrouwelijke onderzoeksinformatie doorspeelden aan handlangers van de destijds voortvluchtige Taghi. Uit de PGP-berichten viel ook op te maken dat zij grote contante geldbedragen zouden hebben aangenomen. Het OM vroeg de deken –die toezicht houdt op de advocatuur- de zaak te onderzoeken.

‘Feitelijk niet juist’

Volgens deken Evert-Jan Henrichs blijkt uit het onderzoek dat de advocaten „niet tuchtrechtelijk verwijtbaar” hebben gehandeld. Ook stelt de deken in een persbericht dat de berichten over contante betalingen aan de advocaten „feitelijk niet juist” zijn.

Volgens Henrichs is door de publicatie van de PGP-berichten in de media een „zeer belastende” situatie voor de advocaten ontstaan. De berichten hebben de schijn gewekt dat de advocaten zich niet enkel door het belang van hun cliënten lieten lijden. Tegen die achtergrond adviseert de deken Ficq& Partners grote terughoudendheid bij het optreden voor meerdere verdachten in dezelfde (en verwante) strafzaken.

Hetzelfde advies zal de deken binnenkort ook aan andere advocaten geven. Ook wordt er een onderzoek gestart naar de naleving van regels rond contante betalingen binnen de strafrechtadvocatuur. Momenteel zijn contante betalingen tot 5.000 euro toegestaan.

Verhoudingen op scherp

Het onderzoek naar Ficq&Partners is uitgevoerd tegen de achtergrond van het Marengo-liquidatieproces waar Taghi en zestien medeverdachten worden vervolgd wegens zes moorden en verschillende moordpogingen. De verhoudingen tussen de advocaten en magistraten in de Marengo-zaak staan al geruime tijd op scherp. Niet alleen zijn verschillende advocaten van lekken beschuldigd, Van Kleef en kantoorgenoot Nico Meijering blijken in opdracht van het OM ook geschaduwd te zijn toen zij een cliënt in Dubai bezochten. Een rechter-commissaris stapte op nadat zij (zonder succes) gewraakt werd door Meijering.

Vorige week bleek uit een onderzoek van de Amsterdamse deken dat er geen bewijs te vinden was dat advocaat Khalid Kasem had gelekt. Hij had een verdachte bijgestaan in de zogeheten 26Koper-zaak, die verband heeft met de Marengo-zaak.