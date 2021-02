Eis van drie jaar cel voor Nederlander die tegen IS vocht in Syrië

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van drie jaar geëist tegen een man uit Den Haag die voor een Koerdische groepering in Syrië zou hebben gevochten. De 26-jarige man, die zichzelf Andok noemt, zou in 2017 zijn afgereisd naar Syrië om de Koerden te helpen in hun strijd tegen Islamitische Staat (IS).

De officier van justitie benadrukte donderdag tijdens de zitting dat het verboden is voor Nederlandse burgers om uit te reizen naar het strijdgebied en deel te nemen aan de gewapende strijd. „Op dergelijke misdrijven staan in Nederland hoge gevangenisstraffen.” De eis van de officier is 36 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk en 2 jaar proeftijd.

Andok dook in 2017 op in een tv-uitzending van EenVandaag. Op beelden was te zien dat hij een Kalasjnikov droeg en een gezichtsverhullende doek. In het interview gaf hij toe dat hij „meerdere malen” naar het front was geweest. De man heeft donderdag tijdens de zitting toegegeven de persoon op de beelden van EenVandaag te zijn.

Het OM verdenkt de verdachte van voorbereiding van doodslag gedurende zijn periode in Syrië. Hij had automatische vuurwapens voorhanden, waarmee mensen ernstig verwond of gedood konden worden. Hij wordt ook verdacht van verboden wapenbezit in die periode. De 26-jarige man wordt niet verdacht van het doden van anderen.

