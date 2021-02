Duitsland wil ‘spion’ die plattegrond Rijksdag stal voor de rechter

Een Duitse man moet voor de rechter verschijnen, omdat hij verdacht wordt van spionage. De 55-jarige Jens F. zou plattegronden van het parlementsgebouw in Berlijn aan de Russische inlichtingendiensten hebben doorgespeeld. Dat hebben aanklagers donderdag bekendgemaakt, meldt onder andere dagblad Bild en persbureau AFP.

De man werkte voor een bedrijf dat dat werd ingehuurd voor het onderhoud van elektronica van de Rijksdag, het gebouw waar het Duitse parlement zetelt. Op die manier had hij toegang tot PDF-bestanden met plattegronden van het gebouw. Volgens de aanklagers heeft de verdachte die bestanden op een gegevensdrager gezet en in 2017 aan een medewerker van de Russische ambassade gegeven. Die medewerker zou voor de Russische inlichtingendienst GROE werken.

F. is op vrije voeten omdat er geen vermoeden is dat hij zal vluchten. Zijn motief is onduidelijk. Het lijkt er op dat er geen eerdere contacten met Rusland zijn geweest.

Verhoudingen

De relatie tussen Duitsland en Rusland staat al langer onder druk. Zo zou Rusland betrokken zijn bij een cyberaanval op Duitse overheidsfunctionarissen in 2015. Daarbij werden onder andere mails van bondskanselier Angela Merkel buitgemaakt. Een paar jaar later zou dezelfde hackersgroep informatie hebben gestolen uit het beveiligde computernetwerk van de Duitse regering.

Ook de zaak-Navalny drukt op de verhoudingen tussen de twee landen. De Duitse regering acht bewezen dat oppositieleider Aleksej Navalny slachtoffer is geworden van een moordpoging. Hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Rusland ontkent die vergiftiging. Navalny is onlangs bij zijn terugkeer in Rusland veroordeeld tot 32 maanden strafkamp.

