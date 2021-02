Duitse justitie op zoek naar antisemitische complotdenker

De Duitse justitie heeft een arrestatiebevel tegen Attila Hildmann uitgevaardigd, de bekendste complotdenker van het land. Hildmann, sinds het begin van de pandemie een van de luidste coronasceptici, werd al lange tijd in de gaten gehouden. Begin februari verloor de politie hem uit het oog. Nu zou hij wegens vluchtgevaar moeten worden aangehouden.

Hildmann is de posterboy van het Duitse protest tegen de coronamaatregelen. Maar zijn protest lijkt eerder een uitingsvorm van onverholen antisemitisme: op zijn Telegram-account, met ruim 120.000 volgers, heeft Hildmann het steevast over de ‘joodse ceo van Pfizer’ of over Merkel als ‘de Poolse Jodin’. Ook noemt hij Duitsland een ‘Jodenrepubliek’ en een ‘bolsjewistische dictatuur’, en wordt Berlijn volgens Hildmann bestuurd door ‘joodse communisten’.

Fitness-goeroe en dierenactivist

Voor de coronapandemie was Hildmann een fitness-goeroe en succesvol auteur van veganistische kookboeken, waar hij een miljoen exemplaren van verkocht. Hij bestempelt zichzelf ook als een ‘dierenactivist’. Dit maakt hem niet alleen een aantrekkelijk uitgesproken voorman voor rechts-extreme corona-ontkenners, maar ook voor natuurvererende esoterici en anti-vaxers aan de andere kant van het complotspectrum.

Hildmann zelf reageerde op Telegram op het arrestatiebevel. Hij schreef dat hij niet is ondergedoken maar van een ‘welverdiende vakantie’ geniet, want „wat kun je tegenwoordig nog in Mao-Merkels BRD-Goelag?”. Daarbij postte Hildmann een foto van zichzelf en zijn hond. Volgens journalisten ergens in Turkije. En tabloid Bild wist te melden dat Hildmanns huis in het Brandenburgse Wandlitz, door een groepje mannen is leeggehaald.

Inmiddels onderzoekt de politie ruim duizend aanklachten tegen Hildmann, die gaan over opruiing, bedreiging of oproepen tot geweld. Zo fantaseerde hij op een manifestatie dat Groene-politicus Volker Beck de doodstraf zou moeten krijgen. In de zomer riep hij, op een van de eerste grote coronademonstraties in Berlijn, op om ‘het gebouw dat het Duitse volk toebehoort’ [de Bondsdag] in te nemen. Enkele weken later stormde inderdaad een deel van de overwegend extreem-rechtse demonstranten de trappen van de Bondsdag op.

‘Strijder van het volk’

Op zijn Telegram-kanaal presenteert Hildmann zich als een ‘strijder voor het volk’, die bereid is ‘te sterven’, en postte hij filmpjes van zichzelf op de schietbaan. Lees ook dit artikel: Hoe het Duitse coronaprotest naar Nederland overwaaide Volgens een recent gepubliceerd onderzoek door Europese ngo’s is het antisemitisme in Europa – dat het afgelopen jaar is gevoed door de coronacomplottheorieën – sterk toegenomen, met name in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het QAnon-complot vond vanuit de VS een weg naar Europa. Dat complot, dat ervan uitgaat dat ‘elites’ van overheid en media op grote schaal kinderen misbruiken, wordt volgens het onderzoek door 21 procent van de Duitsers geloofd.