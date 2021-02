Duister nieuw Nick Cave-album grijpt je bij de keel

„Een bruut maar erg mooi album”, beloofde Nick Cave vooraf. „Genesteld in een gemeenschappelijke catastrofe.” De titel Carnage (‘Bloedbad’) verwijst naar de duistere tekstonderwerpen van acht songs die afwisselend spookachtig, somber, berustend en verheffend klinken. Het is een album van grote contrasten: sober en orkestraal, ingetogen en dan weer uitbundig, melodieus gezongen of met monotone praatzang.

What doesn’t kill you just makes you crazier

Het achttiende studioalbum van de Australische zanger is zijn eerste sinds Ghosteen met volledig nieuwe muziek. Carnage wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een samenwerking tussen Nick Cave en Warren Ellis. Mede-Australiër en multi-instrumentalist Ellis trad in 1993 toe tot Nick Cave’s begeleidingsband The Bad Seeds, eerst alleen als violist maar gaandeweg steeds meer als co-componist en architect van elektronische soundscapes. Samen maakten ze een tiental filmsoundtracks, onder andere voor John Hillcoats dystopische The Road uit 2009.

Tijdens de lockdown las Cave veel boeken en bracht hij tijd door op zijn balkon „om na te denken over de dingen”. Nick Cave (63) begon dwangmatig teksten te schrijven en belde Ellis om zomaar wat te jammen. Het album viel uit de lucht, verklaart de laatste over de „versnelde periode van intense creativiteit” waarin Carnage tot stand kwam.

Lees ook de recensie van Idiot Prayer: Sobere setting creëert unieke sfeer

Slot trilogie

Nog maar drie maanden geleden verscheen Idiot Prayer, een kaal en intens livealbum waarop Cave achter de piano in het Londense Alexandra Palace terugblikte op zijn muziek uit de afgelopen 35 jaar. Carnage is zijn eerste album met nieuwe muziek sinds Ghosteen uit 2019 en kan als het laatste deel van een trilogie worden beschouwd, nadat Cave op Skeleton Tree (2016) in het reine probeerde te komen met de tragische dood van zoon Arthur, die op vijftienjarige leeftijd stierf na een val van een klif in Brighton.

Verdriet, vergankelijkheid en verlossing zijn terugkerende thema’s. Op Carnage refereert Nick Cave meer dan eens aan een „kingdom in the sky”, een allegorie voor het hogere maar ook een plek waar alles eindigt. In ‘White Elephant’ gromt hij dreigend nadat een demonstrant een standbeeld omver heeft gehaald: „I’ll shoot you in the fucking face.” Zijn munitie bestaat uit tranen. Voor bittere contemplatie is geen tijd meer: in ‘Old Time’ verdwaalt hij tijdens een autorit en dreigt hij met begeleiding van woeste geluidseffecten dat hij dit keer voorgoed vertrekt: „I’m not coming back this time.”

Nergens bruut

De elektronische hartslag van ‘Hand of God’ en de laag zoemende bassen in ‘Shattered Ground’ hebben de filmische kwaliteit van de duistere, atmosferische soundtracks waarop Cave en Ellis patent hebben. Hier ondersteunen ze de innerlijke strijd die Nick Cave voert in zijn songteksten: „There’s a madness in her and a madness in me/ and together it forms a kind of sanity” (‘Shattered Ground’).

Elders voegt Warren Ellis een troostend achtergrondkoor of een fraaie orkestpartij toe aan muziek die nergens zo bruut wordt als op de twee albums die Cave uitbracht met Grinderman, zijn alter ego als garagerocker.

In ‘Albuquerque’ vinden we hem alleen achter de piano, met een tekst die wellicht werd ingegeven door de pandemie. „We won’t get to Amsterdam […] anytime this year, darling.” Aan het eind is er hoop, al komt die bij Nick Cave nooit zonder een prijs. „What doesn’t kill you just makes you crazier”, besluit hij ‘Balcony Man’ op een album dat je naar de keel grijpt, zoals zijn beste albums dat altijd doen.

Pop Nick Cave & Warren Ellis – Carnage. Beschikbaar op streaming. Vinyl en cd verschijnen in mei. ●●●●●