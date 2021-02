‘Door de chemo was ik bang voor geheugenverlies’

In 2014 werd bij de Amerikaanse dichter Anne Boyer (1973) borstkanker vastgesteld, terwijl ze zich beter voelde dan in tijden. Veel slechter had ze het volgens haar oncoloog met haar variant (‘triple negatief’) niet kunnen treffen. Het is haar entree in de wereld van agressieve chemo’s en ‘awareness’ (‘dat lucratieve, in een roze lint gestrikte alternatief voor “genezing” ’). Ze wordt ondergedompeld in een nieuwe taal en binnen een week had ze naar eigen zeggen een heel nieuw woordenboek waarmee ze haar bestaan kon onderzoeken.

Ze betreedt het ‘kankerpaviljoen’, een woord dat ze doelbewust kiest, omdat het ‘een beeld van slagvelden of riddertoernooien oproept’. Het is ‘een vrijwel altijd tijdelijk en luxueus bouwsel, opgetrokken ten dienste van mensen met macht, gesitueerd op afstand van iets anders. In het geval van kanker: op afstand van de rest van wat we leven noemen.’

In Het ontsterven, haar felle, nauwgezette boek over de ziekte en ‘het maatschappelijke moeras waarin je bij kanker belandt’, schrijft Boyer aanhoudend zo scherp en kritisch, vooral over de achtergrond waartegen haar behandeling plaatsvond. Dat is de wereld waarin wij – zieken en ‘toekomstig zieken’ – leven en waarin allerlei krachten aan het werk zijn. Boyer somt op: de ‘industriële etiologie van kanker, de misogyne, racistische geschiedenis en praktijken van de medische wereld, de onvoorstelbare winstmachine van het kapitalisme en de maatschappelijke scheefstand wat betreft het leed en de sterfte die kanker veroorzaakt’. Stuk voor stuk hebben die ‘geen plaats meer in de nu gangbare literaire vorm waarin borstkankerverhalen worden gegoten’.

En dat terwijl deze ideologische mechanismen steeds ingrijpender doorwerken in de levens van kankerpatiënten. Als Boyer alleen over zichzelf zou schrijven, zou dat betekenen dat ze schreef ‘over een soort dood of op de dood lijkende toestand waarin geen plaats is voor politiek, gezamenlijke actie, breder historisch perspectief’. Ze laat er geen misverstand over bestaan in Het ontsterven: ze zou liever niets schrijven dan propaganda te maken voor de wereld zoals die is. Ziekte is nooit neutraal. Even aforistisch schrijft ze: ‘Behandeling is nooit níét ideologisch. Sterfelijkheid heeft altijd politieke kanten.’

En genezing?

„Dat vind ik moeilijk, want ik ben door de behandeling invalide geworden. Sommige dingen zijn geheeld, maar andere zijn in een eeuwige staat van verval. Ik ben nooit op dat punt gekomen dat ik dacht: ik ben genezen. Je denkt dat je weer heel wordt, dezelfde persoon, dat je weer wimpers krijgt, maar dat is in mijn geval niet zo. Wat ik leerde was: je leeft en vult de wonden en littekens aan met nieuwe dingen.

Je heelt niet wat was, maar je wordt méér.”

Er is vaak sprake van een dwingende focus op optimisme en positiviteit.

„Ja. Ik vind een wereld die zo’n disfunctionele verhouding met de dood heeft erg verdacht, misschien omdat ik dichter ben. Dichters houden van de dood, we begrijpen wat de dood tot leven wekt. De dood geeft het leven vorm en ik houd van vorm. Maar dan zie ik dat mijn maatschappij de dood wil wegstoppen, omdat de dood zelf disfunctioneel is. Ook bij kanker is er een allergische reactie op de dood. Je ziet het bij de suggestie dat mensen die aan kanker sterven verliezers zijn, terwijl de overlevenden zo sterk waren dat ze wonnen. De dood is onacceptabel.”

Nergens lijkt het zo dwingend als bij kanker.

„De behandeling van kanker is verschrikkelijk en ondenkbaar. Doktoren, verplegers weten het, patiënten ook, iedereen in de medische industrie. Er moet veel gebeuren om dat te verbergen.”

Ziekte werpt licht op de ideologieën die in de maatschappij en het kankerpaviljoen huishouden. De traumatische ervaring maakt zichtbaar hoe de wereld georganiseerd is, al is het maar voor even: „Door crises als deze – en ik denk ook aan een ingrijpende ervaring als zwangerschap – wordt onze perceptie van het leven zoveel accurater.”

Dat biedt hoop. „Wat als iedereen die ernstig ziek wordt dat kon zien, de leugens en de verhoudingen rondom ziekte? Dat zijn veel mensen, toch? De kracht van deze collectieve openbaring zou de maatschappij destabiliseren.”

Hoe komt het dan dat gezamenlijke actie uitblijft? Het frustreert Boyer dat het discours rondom kanker zo krachtig is, inclusief de literaire verhalen: „We moeten op bepáálde manieren kanker hebben. Het ontsterven is erdoor bezeten.”

Elke week kreeg ze boeken over kanker toegestuurd. De verpleging overhandigde haar, schrijft ze, ‘een glossy map met op de voorkant een foto van een stralende vrouw met grijs haar. De titel luidt Your Oncology Journey, maar ik weet nu al dat het mijn trip niet wordt.’

Met een beetje ironie kun je Het ontsterven alsnog Boyers oncology journey noemen, maar die trip heeft wel zo veel mogelijk plaats op haar voorwaarden. Boyer: „Ik wil niet akkoord gaan met de voorwaarden van een samenleving waarvan ik de waarden niet deel en die ik bekritiseer. In het schrijfproces ging ik telkens bij mezelf te rade: stemde ik uit gemak ergens mee in? Herhaalde ik iets wat ik gehoord heb of iets waarvan van mij verwacht werd het te geloven of voelen? Was ik eerlijk?” Lachend: „Vaak genoeg merk je dat van dat laatste geen sprake is.

„Op sociale media word je de hele tijd gevraagd formulieren van miljardairs in te vullen. Ze vragen hoe jij je voelt en jij vult dat in. Dat doe je in elke bureaucratische situatie, ook op school en bij de dokter. Ik ben geïnteresseerd in de eerste patiënt die een formulier invulde. Maar de geschiedenis van medische formulieren is niet goed gedocumenteerd. Beeld je in dat er een dag was dat ziekte van iets in je eigen lichaam, je familie of de gemeenschap veranderde in een overzicht van symptomen.”

Een formulier kan het mensen toch ook gemakkelijker maken?

„Mensen met chronische pijn weten dat de ‘pijnschaal’ niet werkt. Pijn is niet te kwantificeren. Een pijnschaal moet het gemakkelijk maken, maar ik denk dat medische formulieren iets weglaten. Ik heb ervaren hoe geobsedeerd de verpleging was met formulieren en kwantificering van lichamen van patiënten en zichzelf. Ze realiseerden zich dat formulieren niet het hele verhaal vertelden.”

In literatuur wordt ook van alles weggelaten. Wat liet u weg in ‘Het ontsterven’?

„Het voelde ongemakkelijk om de specifieke verhalen en ervaringen van vrienden en mijn dochter te vertellen, dus ik heb veel verhalen weggelaten. Zij hebben mijn kanker op hun eigen manier ervaren. Mijn vriendin Cara komt wel voorbij, zij was mijn primaire verzorger, maar ik heb haar geportretteerd zonder te veronderstellen wat er in die periode door haar heen ging.”

Toen Boyer in 2014 haar kankerdiagnose kreeg, was ze niet alleen net jarig geweest, ook had ze net een manuscript ingeleverd. Ze heeft verder niets meer aan het boek, de poëziebundel Garments Against Women (2015), kunnen doen. „Maar op een dag was er dit prachtige ding waaraan andere mensen gedurende mijn ziekte gewerkt hebben.”

Anne Boyer: Het ontsterven. (The Undying). Vert. Henny Corver. Atlas Contact, 272 blz. € 22,99

In de bundel staan twee gedichten waarin ‘niet-schrijven’ centraal staat. In het ene gedicht somt de dichter op welke boeken ze niet aan het schrijven is. Ze houdt haar leesgedrag niet bij, ze maakt de stukken waar anderen op wachten niet af. Ze schrijft epische poëzie noch Facebook-updates noch recensies over hedendaagse kunst. In het andere gedicht werkt ze het concept verder uit: ‘niet-schrijven’ is werk. Betaald werk en onbetaald werk: zorg dragen voor eigen lichaam, geest en ontwikkeling, reistijd, het maken van dingen, je zorgen maken, seks en internet. Vervolgens gaat Boyer een stap verder, want er zijn nog meer dingen die tot niet-schrijven leiden: ‘Er is ziekte en verwonding die een heleboel niet-schrijven heeft voortgebracht. Er is cynisme, teleurstelling, politieke woede, hartzeer, verontwaardiging en realistisch denken dat een heleboel niet-schrijven heeft voortgebracht.’

„Destijds kwamen wat jonge dichters me opzoeken, maar ik schaamde me, omdat ik niet aan het schrijven was. Wat kon ik ze bieden? Ze kwamen langs om van me te leren, in plaats daarvan ga ik naar de tandarts en zorg ik voor mijn kind en gezondheid. Een van de dichters vroeg me: wat is ‘niet-schrijven’? Zo begonnen we gezamenlijk te schrijven.”

En wat is niet-schrijven?

„Je hoort schrijver te zijn, maar dan word je geconfronteerd met je leven als mens. Daar komt het hele niet-schrijven vandaan. Ik ben weer op die plek aanbeland, waardoor ik denk: misschien ben ik geen schrijver, ik werk nergens aan. Was alles wat ik hiervoor schreef een ongelukje? Was ik dat überhaupt? Mijn hele lichaam en cellenstructuur zijn veranderd. Niet-schrijven is leven en leven bestaat uit metabolistische processen die ons creativiteit, expressie en intellectuele openbaringen verschaffen. Het is fermentatie, zoals onder het deksel van een compostbak.”

En uiteindelijk blijk je al die tijd geschreven te hebben.

„Je dacht dat je gewoon leefde en verraad pleegde aan je schrijversideaal, maar nee, je deed wat nodig was om het proces te voeden.”

Ontstond ‘Het ontsterven’ ook uit niet-schrijven?

„Ik schrijf veel in notitieboekjes, ik houd een dagboek bij. Al snel had ik een andere impuls om te schrijven, omdat chemotherapie hersenschade en geheugenverlies veroorzaakt, en ook je taalgevoel aantast. Ik was bang, want ik ben schrijver en had een exceptioneel geheugen. Notities maken werd dus het bijhouden van kennis, zelfs op dagen dat ik niet rechtop kon zitten door de chemo. Vrienden maakten zich zorgen, maar ik was bang dat ik de volgende dag niet de tegenwoordigheid van geest zou hebben.”

Zo klapte niet-schrijven om in schrijven tegen de klok?

„En tegen vergetelheid, oftewel de dood. Het is beangstigend te leven en niet in staat te zijn om de dingen te doen die je leuk vindt aan jezelf.”

Anne Boyer (1973) is essayist en dichter. Eerder schreef ze onder meer ‘A Handbook of Disappointed Fate’ en ‘Garments Against Women’. Ze is docent Creative Writing aan het Kansas City Art Institute. Met ‘Het ontsterven’ won ze de Windham-Campbellprijs en de Pulitzerprijs.

