De series van week 8: Ginny & Georgia, Black-Out en Love, Victor

Ginny & Georgia

Deze komische dramaserie heeft op het eerste gezicht veel weg van de vrolijke klassieker Gilmore Girls. Niet alleen omdat we een allleenstaande moeder en haar tienerdochter volgen, maar ook vanwege de gevatte dialogen. Verschillen zijn er ook: moeder Georgia (30) is een gewiekste oplichter en ook Ginny (15) is minder braaf dan de Gilmore-dochter. Netflix, 10 afleveringen.

Black-Out

Het licht gaat letterlijk uit in de Vlaamse thrillerserie Black-Out. Het land zit zonder stroom door de sabotage van een kerncentrale. Tegelijkertijd wordt de dochter van de Belgische premier Annemie Hillebrand ontvoerd. De boodschap: de dochter wordt vermoord als de stroom weer aangaat. Terreurexpert Michaël Dendoncker moet de zaak oplossen. Videoland, 10 afleveringen.

Love, Victor

Streamingdienst Disney+ lanceerde deze week Star, een speciale subsectie met series en films voor volwassenen. Naast titels uit het archief zijn er ook nieuwe ‘originals’ te zien, waaronder Love, Victor. De serie volgt een latino-jongen uit Texas. Hij komt op liberale, rijke school en worstelt met zijn coming-out. Spin-off van populaire film Love, Simon. Aandoenlijk en best gewaagd voor Disney. Maar ook nogal braaf. Disney+, 10 afleveringen (wekelijks).

Fake Famous

Het leven van beginnende influencers gaat niet over rozen. We volgen in deze documentaire van HBO drie jonge mensen in L.A. die groot willen worden op sociale media. Wat moeten daarvoor doen? Ziggo Movies & Series, 86 minuten.