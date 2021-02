De laatste Habsburger zit gevangen in een etalage

Het is herfst 2016 als ik in Wenen voor het eerst Karl Habsburg ontmoet – de zoon van Otto Habsburg en de kleinzoon van de laatste Habsburgse keizer Karl. Als het rijk nog had bestaan, was Karl nu waarschijnlijk keizer geweest. Eind oktober geeft Karl, die in 1961 werd geboren en tegenwoordig het hoofd van de familie is, een lezing in de Stallburg – het deel van paleis Hofburg met de keizerlijke stallen voor de Lippizaner paarden. Volgens de aankondiging gaat die lezing, in een van de kantoorruimtes boven de stallen, over de Brexit en Europa. De Austro-British Society organiseert het. Ik heb geen idee wat dat voor club is. Maar ik besluit te gaan.

Het wordt een rare avond.

Ik kom vroeg, ik wil een stoel dicht bij het podium. Om mij heen vult de zaal zich met vooral bejaarden, velen in tweed en met wandelstok. Ik herken een paar gepensioneerde diplomaten, trouwe gasten in het Weense lezingencircuit. Er zijn zeker honderdvijftig mensen in de zaal.

Habsburg wordt aangekondigd als ‘Von Habsburg’ (in Oostenrijk bestaan sinds 1919 geen adellijke titels meer, ‘von’ is sindsdien illegaal). Hij draagt een blauw jasje met gouden knopen. Eerst maakt hij een paar opmerkingen over de Brexit en hoe die Europa verzwakt. Maar na een paar minuten begint hij plotseling over de overeenkomsten en verschillen tussen het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Leuk, denk ik: een paar weken eerder heb ik daar een lang artikel over geschreven voor de denktank Carnegie Europe, online, in het Engels.

Karl Habsburg zegt dat deze tijd hem doet denken aan de laatste jaren van het Habsburgse Rijk. Nationalisten lijken overal steeds betere papieren te krijgen. Net als ruim honderd jaar geleden. Dus, zegt Habsburg, „de vraag is: wat kan Europa van Habsburg leren?” Ook toevallig, denk ik: het artikel dat ik een paar weken eerder schreef heet ‘Habsburg Lessons for an Embattled EU’.

Habsburg begint deze vraag te beantwoorden met een episode uit Radetzkymars, de roman van Joseph Roth over het verval van het Habsburgse Rijk. De cynische graaf Chojnicki praat op een legerbasis in Galicië met een Habsburgse legerofficier. Overal in het rijk rommelt het. De Slaven op de Balkan willen in opstand komen tegen Wenen. De Tsjechen en Duitssprekenden ruziën over taalwetten. Omringende grootmachten als Rusland, Frankrijk, Duitsland en de Turken bewapenen zichzelf in hoog tempo. Keizer Frans Jozef ziet dit en wil ook meer geld in het leger steken. Als er een oorlog uitbreekt, denkt hij, wordt Habsburg in de pan gehakt. Maar meer geld voor defensie krijgt hij niet. Hongarije, het andere deel van de dubbelmonarchie dat een veto heeft over de begroting, weigert dat goed te keuren.

„Het Rijk is gedoemd”, concludeert graaf Chojnicki in Roths boek. „Op het moment dat de keizer zijn ogen sluit, vallen we in honderd stukjes uit elkaar. Alle volkeren gaan hun eigen, kleine, vuile staatjes oprichten.”

Dit is het citaat waar mijn Carnegie-artikel over Habsburg en de EU een paar weken geleden mee begon. Exact hetzelfde citaat uit hetzelfde dikke boek heeft Karl Habsburg gekozen.

Zoals die personages uit Roths roman toen voelden dat de boel uit het lood kon trillen, zegt Habsburg, zo voelen wij Europeanen ons nu ook. Maar klopt dat ook? Daarvoor, gaat hij verder, moeten we eerst de overeenkomsten en verschillen tussen het Habsburgse Rijk en de EU onder de loep nemen.

Hij begint met de overeenkomsten. De afkeer van oorlog en conflict, die zowel het Habsburgse Rijk als de huidige EU typeert. Meerdere volkeren en diverse talen onder één dak. Kleine landjes die in het collectief beschermd worden tegen de overheersing van grotere landen. Het anti-discriminatiebeginsel, dat moet zorgen dat iedereen voor de wet gelijk is en niemand zich echt een minderheid voelt. De complexe bestuursstructuren die Habsburg had en die de EU nu ook heeft, waar permanent aan gesleuteld wordt: beide moeten zich constant aanpassen aan de veranderende omgeving, nieuwe uitdagingen van buiten en de eisen en verlangens van de diverse naties die onder één breed dak zitten. Beide worden gekenmerkt door de interne markt, een middel om welvaart en groei te creëren en – uiteindelijk – oorlog te verhinderen. En dat brengt een regelmachine met zich mee: de afspraken waaraan alle spelers op die markt zich moeten houden. Voor de controle van die afspraken zijn ambtenaren nodig. Daardoor is de EU, net als Habsburg, ook een bureaucratie – behalve dan dat de Habsburgers heel veel mensen in dienst hadden en dat de EU-administratie kleiner is dan die van Parijs.

Al deze overeenkomsten, en alle voorbeelden die hij noemt, haalt Karl Habsburg uit mijn artikel.

Dan begint Habsburg over de verschillen. Dat Habsburg een staat was en de EU niet. Dat de keizer één buitenlandse politiek had, wat wij nu in de EU niet hebben. Dat burgers destijds dicht bij de Habsburgers stonden, omdat ze voor hen werkten en een salaris van hen kregen: onderwijzers, politieagenten, stratenmakers. In de EU is dit soort ambtenaren in dienst van nationale overheden. Mede daardoor voelt ‘Brussel’ voor veel burgers ver weg.

Karl Habsburg hekelt The Wall Street Journal en The Washington Post, die bij elk Europees probleem net doen alsof de boel elk moment uit elkaar kan spatten. Elke crisis is voor hen ‘existentieel’, elke Europese top wordt gepresenteerd als een ‘make or break’-top.

Habsburg trekt een parallel met de cynische intelligentsia van de dubbelmonarchie voor 1914 (onder wie Joseph Roth) en de moderne onheilsprofeten van nu. Zelfs die anonieme EU-functionaris die mij tijdens een lunch in Brussel in de zomer van 2016 vertelde dat al dit politieke gestruikel hem deed denken aan „een stoelendans: EU-lidstaten dansen nog, maar ze wachten allemaal tot de muziek ophoudt” – zelfs dit citaat uit mijn artikel landt vanavond in Habsburgs lezing.

Habsburg noemt het artikel niet één keer. Hij doet alsof dit zijn eigen betoog is. Niet erg chic.

Als hij klaar is, kunnen er vragen worden gesteld. Ik sta op, noem mijn naam en stel een vraag. Zodat hij weet dat ik er ben.

Na afloop loop ik naar hem toe. Hij ziet me komen en zegt breed lachend: „Zo leuk u te ontmoeten! Uw stuk is fantastisch. Ik heb het met zoveel plezier gelezen.”

„Die indruk kreeg ik al, ja”, zeg ik.

Hij biedt geen excuses aan. Integendeel, hij zegt: „Gisteren heb ik uw stuk ook gebruikt, in een andere lezing.”

Ik zeg dat ik misschien een boek wil schrijven over Habsburg en de EU. En of hij me daarbij kan helpen. Op die vraag kan hij na vanavond onmogelijk nee zeggen. Hij roept zijn assistent, een man in een traditioneel Oostenrijks loden jasje met hoornen knopen, en zegt dat hij een afspraak voor me moet regelen.

Achteraf vraagt een Oostenrijkse vriendin hoe de lezing was. Ik vertel haar het verhaal. „O”, zegt ze, „dat verbaast me niets. Hij is de kleinzoon van de keizer. Die lui bieden nooit excuses aan.”

Op het kantoor is alles bruin

Een paar weken later heb ik mijn audiëntie bij Karl Habsburg. Hij woont in Salzburg . Sinds 2017 is hij en is voorzitter van Blue Shield, een internationale organisatie voor de bescherming van cultureel erfgoed tegen gewapend conflict en natuurrampen. Hij komt net terug uit het Midden-Oosten.

Hij ontvangt me in het kantoor van de Paneuropese beweging, waarin hij actief is. Zijn vader Otto was dertig jaar lang voorzitter van Paneuropa. Zijn zus Walburga, die in Zweden woont, is vicevoorzitter. De beweging werd in 1923 opgericht door graaf Richard von Coudenhove-Kalergi, de zoon van een diplomaat uit het Habsburgse Rijk en een van de belangrijkste figuren van de Europese (vredes)beweging in het interbellum. Later waren beroemdheden als Albert Einstein, Léon Blum, Konrad Adenauer en Georges Pompidou ook lid van de beweging. In zijn fameuze toespraak in Zürich, in 1946, maakte ook Churchill er melding van. Paneuropa was christelijk, conservatief en fel anticommunistisch. Al snel na de Tweede Wereldoorlog splitsten de progressieven zich af. Zij gingen verder als de Europese Beweging. Paneuropa zette zich in de Koude Oorlog vooral in voor de hereniging van Oost- en West-Europa. Onder Otto’s leiding organiseerde Paneuropa die fameuze pan-Europese picknick aan de Hongaars-Oostenrijkse grens in 1989, waarbij het hek openging en mensen voor het eerst van oost naar west konden.

Het Habsburgse Rijk

Sindsdien hoor je weinig meer over de Paneuropese beweging. Het Weense kantoor zit in een oud huis in een weinig prestigieus deel van de stad, in een appartement waar alles bruin is of bruin aandoet: plafonds, meubels, de doorrookte gordijnen. Het heeft iets studentikoos. In het kantoor staan vlaggen, verpieterde kamerplanten en asbakken met logo’s erop. Karl Habsburg draagt een trui en jeans en is al even joviaal als de vorige keer. We zitten op een enorme leren bank, ook bruin.

Het moet vreemd zijn om een Habsburg te zijn. Zijn voorvaderen waren allemaal politicus, honderden jaren lang. Zij kozen daar niet voor, zo was het gewoon. Karl Habsburg koos er wél voor – en faalde. Net als zijn vader Otto heeft Karl in het Europese parlement gezeten – zijn vader voor de Duitse CSU, hijzelf voor de conservatieve ÖVP in Oostenrijk. Maar er was vrij snel gedoe met de partijfinanciering. Daarna zette de ÖVP Karl niet meer op de lijst. Vader Otto was twintig jaar Europarlementariër en hoorde in Brussel en Straatsburg ongeveer tot het meubilair. Iedereen kende hem. Karl zat er maar een paar jaar. Hem herinnert niemand zich meer. Ik was dan ook vrij verbaasd toen ik laatst ergens las dat de voorzitter van de Boheemse Kroon Monarchistische Partij in juli 2019 aan de Tsjechische premier vroeg Karl Habsburg voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Quizmaster op de Oostenrijkse televisie

Karl Habsburg is legerofficier geweest. Hij presenteerde een quiz op de Oostenrijkse televisie. Hij is grootaandeelhouder van RadioCorp, een bedrijf dat net twee Nederlandse radiostations heeft gekocht: 100% nl en Slam! Hij lijkt het wel prettig te vinden dat hij voor zijn huidige werk vooral in het buitenland moet zijn. In Oostenrijk is er altijd wat. Hij zit in een etalage waar hij niet uit kan.

Zijn voorvaderen hadden titels. Hij kan ze niet gebruiken, althans niet in Oostenrijk. Hij zegt dat hij er niet om geeft. Dat zal wel kloppen: iedereen weet hier toch wel wie hij is.

Ik heb van tevoren wat oude interviews met hem gelezen, in Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse kranten. Al die interviews beginnen met dezelfde vraag: hoe moeten we u aanspreken, als hoogheid of gewoon als Karl? Iedere keer weer. Duitstaligen zijn hopeloos geobsedeerd met titels. Daar ontsnapt niemand aan.

Een andere vraag die Habsburg altijd krijgt: of hij zich niet schuldig voelt over de Eerste Wereldoorlog? Keizer Frans Jozef verklaarde Servië de oorlog na de moord op Frans Ferdinand in Sarajevo, in 1914. Frans Jozef wilde het klein houden. Een paar tikjes, dan vrede sluiten. In plaats daarvan mengden alle grootmachten zich in het conflict, waardoor een immense oorlog uitbrak. Als Frans Jozef die oorlogsverklaring aan Servië niet had ondertekend, had dat misschien miljoenen doden gescheeld.

Habsburg is zo aan deze vragen gewend dat hij steeds hetzelfde antwoord geeft. In al die kranten. Ja hoor, u mag mij noemen zoals u wilt. Nee, ik voel me niet schuldig, want oorlog hing toen gewoon in de lucht. Lees Slaapwandelaars van Christopher Clark maar: elk ander voorval had die oorlog kunnen ontketenen, toevallig was het de moord op Frans Ferdinand. Enzovoort.

Zijn voorvaderen hadden titels. Hij kan ze niet gebruiken, althans niet in Oostenrijk.

Ook zijn rol als hoofd van de familie vervult Karl Habsburg grotendeels buiten Oostenrijk. Ettelijke Habsburgers zijn in 1918 gevlucht. Nu zitten ze – tussen de vijf- en zeshonderd man in totaal, zegt hij – verspreid over alle continenten. Zijn taak is om de familie bijeen te houden. Hij moet trouwplannen goedkeuren, begrafenissen bijwonen, ruzies bijleggen en reünies organiseren. Toen hij bij de honderdjarige herdenking van 1914 wéér steeds die schuldvraag over de Eerste Wereldoorlog voorgelegd kreeg, zette hij een paar do’s-and-don’ts voor de rest van de familie op papier. Zodat iedereen hetzelfde antwoord kon geven.

Vanmiddag, in dat bruinige appartement, is hij het meest geanimeerd als hij over de familie praat. Over zijn oudste zoon, Ferdinand Zvonimir, een twitterende Formule 1-racer die straks hoofd van de familie wordt. Over zijn dochter, een fotomodel. En over zijn grootmoeder, keizerin Zita, die in 1989 overleed. Omdat keizer Karl, haar man, na 1918 een paar knullige, mislukte pogingen deed om vanuit Zwitserland een keizerlijke comeback te maken, mocht Zita pas in 1982 Oostenrijk weer in. Ze werd in Wenen begraven in de Kapucijnerkerk – dezelfde plek, macaber genoeg, waar haar kleinzoon, de Karl die nu voor me zit, later Francesca Thyssen ten huwelijk vroeg. Maar hoe begraaf je in een republiek die zelfs de hele adel in één keer heeft afgeschaft, een keizerin? Er was geen protocol. Er was geen personeel meer dat nog wist hoe je die dingen moest aanpakken. Dus, vertelt Karl, improviseerden ze maar wat. Wat hij het mooist vond, was het moment waarop de rouwstoet bij de keizerlijke crypte in Wenen aankwam. Een heraut klopte op de deur van de crypte en vroeg toegang voor ‘Zita, hare majesteit de keizerin en koningin’. Alsof er nooit iets veranderd was.

Over de EU en het Habsburgse Rijk moet ik niet bij Karl Habsburg zijn. Dat wist ik eigenlijk al sinds die lezing. Hij doet zijn best. Maar het enige wat hij over de EU en Habsburg te melden heeft, is dat „Habsburg een keizer had, een leger en een bureaucratie. De EU heeft alleen een bureaucratie.” Sure.

Als ik de deur uit ga, heeft Karl Habsburg nog altijd geen sorry gezegd. Maar mijn irritatie is verdwenen. Deze man zit gevangen in een rol die hem helemaal niet ligt. Ik benijd hem niet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 februari 2021