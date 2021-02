Curaçaos ‘kruidenvrouwtje’ neemt coronavaccin om mede-eilanders te overtuigen

Als Dinah Veeris (81) een prik met het Pfizer-vaccin heeft gekregen en vijftien minuten later wil opstaan, voelt ze zich plotseling draaierig. Snel gaat ze weer zitten, een arts neemt onmiddellijk haar bloeddruk op. „Met een rolstoel werd ik weggebracht, omstanders riepen bezorgd of ik in orde was,” zegt Veeris als ze terugblikt op haar vaccinatie.

Woensdagmiddag ging op Curaçao in het Sint-Elisabeth Hospitaal de vaccinatiecampagne op symbolische wijze van start: als eerste waren politici, bekende Curaçaoënaars en influencers aan de beurt. Vorige week kwamen de eerste 19.000 vaccins aan op het eiland. Vanwege vertragingen op het gebied van logistiek is het vaccineren op de Koninkrijkseilanden later begonnen dan gepland. Om voor de zomer meer dan 120.000 inwoners op het eiland gevaccineerd te krijgen, zoals de bedoeling is, zal een grote uitdaging worden. Via een internetregistratie en een telefoonnummer kunnen mensen die zich willen laten vaccineren zelf contact opnemen, maar het nummer blijkt al dagen uiterst moeilijk bereikbaar.

Dinah Veeris met haar vaccinatiebewijs in het Sint-Elisabeth Hospitaal, vlak nadat ze is gevaccineerd Foto Sinaya Wolfert

Na de symbolische aftrap waren donderdag medewerkers uit de zorg aan de beurt. Veertigduizend ouderen op het eiland worden de komende tijd gevaccineerd. De derde groep – meer dan 35 procent van de bevolking – bestaat uit mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of obesitas. „Ik was verrast toen ik werd gevraagd om me als een van de eerste Curaçaoënaars te laten vaccineren”, zegt Dinah Veeris telefonisch een dag voor haar inenting. „Kennelijk ben ik een rolmodel, ze zien me als een influencer” Ze lacht en klinkt relaxed, maar daar is een proces van maanden aan vooraf gegaan, geeft ze toe. „Ik heb er lang over nagedacht. Zal ik me wel of niet laten vaccineren? Ik was er lange tijd niet uit, ik maakte me zorgen of het wel veilig zou zijn.’’

Twee systemen naast elkaar

Het verbaasde een deel van haar vriendenkring en andere Curaçaoënaars dat uitgerekend kruidengenezers Dinah Veeris, die op het eiland ook wel bekend staat als het ‘Kruidenvrouwtje’, er überhaupt over nadacht om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Want staat dat niet in sterk contrast met haar geloof in en het gebruik van medicinale planten en kruiden?

Sommige van haar vrienden waren zelfs boos over haar keuze om zich te laten vaccineren. „Het is voor mij niet of-of, maar en-en. De medicinale planten uit mijn tuin kunnen prima naast medicatie van de dokter bestaan. Zo heb ik er altijd naar gekeken. De twee systemen hoeven elkaar niet te breken maar kunnen juist aanvullend werken, zolang je immuunsysteem maar versterkt wordt” vindt ze.

Haar tuin, waar meer dan driehonderd medicinale planten en kruiden in groeien, heet Den Paradera. De naam verwijst naar de Paraguiri, inheemse bewoners van Curaçao die een kruidentuin aan de oostkant van het eiland hadden. Den Paradera is uitgegroeid tot een ware ‘apotheek’. „Het afgelopen jaar maakte ik pakketjes met planten en kruiden om mensen lichamelijk sterker te maken tegen Covid-19. Uña de gato (kattenklauw, red.) bijvoorbeeld is een boom waarvan de bladeren goed helpen om je weerstand te versterken. Dan is er de Moringa Oleifera (peperwortelboom, red.), die het immuunsysteem versterkt. Aloë vera of eucalyptus helpen tegen verkoudheid en ademhalingsproblemen.’’

Er speelt altijd een stuk wantrouwen en ook bijgeloof op ons eiland.

Dinah Veeris kreeg veel van haar kennis mee van haar moeder die op haar beurt leerde van haar inheemse en Afrikaanse voorouders. En ze ging jarenlang in de leer bij oudere inwoners van Curaçao en Bonaire. Daarnaast volgde ze een opleiding aan de California School of Herbal Studies in de VS. In 1991 opende ze haar tuin. „Wetenschap en natuur kunnen samen kunnen gaan. Soms werkt een medicijn van de dokter beter, en soms werken mijn kruiden. Er zijn huisartsen op Curaçao die bij sommige aandoeningen een recept met mijn kruiden voorschrijven en soms een recept met reguliere medicatie’’.

Wat de doorslag gaf om zich toch te vaccineren is Dinah’s hoop dat het leven op Curaçao weer op gang komt, ook haar eigen leven. Maar ze wil vooral dat de economie van Curaçao er bovenop komt. Haar tuin groeide de laatste jaren uit tot een ware toeristische attractie, maar sinds de corona crisis blijven toeristen weg. „Dit jaar was heel heftig. Ik had slapeloze nachten want ik had nauwelijks meer inkomsten. Ondertussen moest ik het personeel natuurlijk door betalen. Ik kreeg hartkloppingen en belandde bij de huisarts. Gelukkig heb ik vertrouwen in beide geneeswijzen, de kruiden in mijn tuin hielpen me, maar ook de voorschriften van mijn huisarts’’.

Voorlichtingscampagnes

Dat is ook de boodschap die ze aan de inwoners van Curaçao wil geven en waarom ze zich in bijzijn van de pers, voor de draaiende camera’s liet vaccineren. Want uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de Curaçaoënaars zich niet wil laten vaccineren, 15 procent twijfelt en wil eerst meer informatie. De Curaçaose overheid probeert met voorlichtingscampagnes in het Papiamentu en Nederlands meer mensen over de streep te trekken.

Dinah Veeris voelt zich na de enerverende vaccinatiedag weer een stuk beter: ze is niet meer duizelig en beantwoord gretig de WhatsAppberichten en telefoontjes vol vragen van mensen. „Als ik kan helpen door op de voorgrond te treden en mensen te overtuigen, dan doe ik dat graag. Er speelt altijd een stuk wantrouwen en ook bijgeloof op ons eiland. Maar als we onze vrijheid terug willen en als eiland willen overleven dan moeten we deze stap nu wel nemen.”