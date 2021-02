Criminelen lekken gehackte gegevens van NWO op het darkweb

De hackers die op de servers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben ingebroken, zijn begonnen met het lekken van interne documenten op het darkweb. NWO zou geweigerd hebben gehoor te geven aan de financiële eisen van de afpersers. Volgens de Volkskrant zou het hackerscollectief DoppelPaymer erachter zitten; een agressieve hackersgroep uit Rusland, zo schrijft de krant. Het netwerk van de NWO is voorlopig niet toegankelijk, zo meldde de organisatie woensdag.

NWO stelt dat „alles erop gericht is het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen”. In een verklaring aan ANP zegt de NWO dat het lekken is begonnen omdat de organisatie „op principiële gronden” weigert in te gaan op de eisen van de criminelen. Het openbaar maken van „ongeautoriseerde gegevens van eigen medewerkers” verandert daar niets aan, stelt de organisatie, die verwacht het netwerk „binnen enkele weken” te kunnen herstellen.

De NWO is een belangrijke wetenschapsfinancier en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisatie heeft de taak om het Nederlands wetenschappelijke onderzoek te stimuleren. Jaarlijks subsidieert de NWO wetenschappelijk onderzoek met een totale waarde van 1 miljard euro. Daarnaast reikt de organisatie wetenschapsprijzen en premies uit. Halverwege deze maand maakte de NWO zelf bekend het slachtoffer van hackpogingen te zijn. Het is voor het eerst dat de de organisatie gehackt is.