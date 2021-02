China’s anale coronatest wekt wrevel bij Amerikaanse diplomaten

Het nieuwste diplomatieke relletje tussen de VS en China gaat niet over handel of over mensenrechten, maar over poep.

Amerikaanse diplomaten die naar China terugkeerden uit het buitenland zouden gedwongen zijn om een wattenstaafje met een zoutoplossing drie tot vijf centimeter in hun anus te steken, om zo China in de gelegenheid te stellen hun ontlasting te testen op sporen van een coronabesmetting. Dat meldde althans de Amerikaanse nieuwsorganisatie Vice deze week.

Het was al langer bekend dat China naast tests via neus of mond ook anale monsters afneemt om mensen te testen op corona. Dergelijke testen kunnen volgens sommige Chinese experts namelijk aantonen dat iemand geïnfecteerd is met het virus, ook als dat niet blijkt uit tests met een wattenstaafje in neus of keel.

Het virus is langer aantoonbaar in ontlasting. Daarom worden reizigers die terugkeren uit het buitenland en mensen in quarantaine in een aantal gevallen aan deze tests onderworpen.

Invasieve manier van testen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar tegen deze invasieve manier van testen voor zijn diplomaten. „Het ministerie is nooit akkoord gegaan met deze manier van testen en heeft direct protest aangetekend [...] toen we hoorden dat sommige personeelsleden hieraan werden onderworpen”, meldde een woordvoerder aan Vice.

Volgens dezelfde woordvoerder zou China ook excuses hebben aangeboden voor de tests: het zou gaan om een fout. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent echter dat de tests ooit hebben plaatsgevonden: „Bij mijn weten [...] heeft China nooit gezegd dat diplomatiek personeel in China anale monsters moest laten afnemen”, aldus Zhao Lijian donderdag op een persconferentie.

Lees ook: Ook in China gaat vaccineren een stuk trager dan gepland

Er ontstaat de laatste tijd meer irritatie onder diplomaten over de steeds strengere eisen van China om het aantal besmettingen naar nul terug te brengen. Zo hebben ze er moeite mee dat ze niet langer in hun eigen huis in quarantaine mogen, maar net als gewone burgers naar een speciaal quarantainehotel moeten. Ook andere buitenlanders hebben bezwaren tegen de anale tests.

Chinezen die naar hun vaderland terugreizen en bij aankomst in sommige steden zo’n test moeten ondergaan, protesteren daar niet merkbaar tegen. Wel worden er op internet soms grappen gemaakt.