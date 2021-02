Boeing schikt voor 6,6 miljoen dollar met luchtvaartautoriteit FAA

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft in zijn thuisland een schikking getroffen met luchtvaartautoriteit FAA. Het bedrijf betaalt de toezichthouder daarbij in totaal 6,6 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) wegens het niet naleven van een veiligheidsovereenkomst uit 2015, meldt de FAA donderdag. Boeing schikte eerder al voor 2,5 miljard dollar in een zaak waarin de vliegtuigbouwer toezichthouders had misleid.

Lees ook: Miljardenboete voor Boeing voor misleiden luchtvaartautoriteit VS

In de overeenkomst uit 2015 had Boeing beloofd dat het zijn interne processen zou verbeteren om zo aan de veiligheidsregels te voldoen. Nu blijkt dat de FAA tijdens zijn onderzoek gevallen van nalatigheid ontdekte bij de bouw van vliegtuigen. Zo werd „overmatig druk” uitgeoefend op controleurs, die werden gehinderd tijdens veiligheidscontroles en bij een luchtwaardigheidsinspectie van een vliegtuig. Ook werd volgens een bron van persbureau Reuters puin achtergelaten in voltooide vliegtuigen en bleef een defect aan de romp „maanden of langer” onopgemerkt. „Boeing heeft niet aan al zijn verplichtingen onder de schikkingsovereenkomst voldaan, en de FAA houdt Boeing verantwoordelijk door aanvullende sancties op te leggen”, zei FAA-beheerder Steve Dickson.

Volgens Reuters is Boeing ondertussen begonnen met „nauwgezette reparaties en forensische inspecties” bij zeker 88 geparkeerde 787-toestellen die het afgelopen jaar zijn gebouwd. Die inspecties kunnen „weken of zelfs tot een maand per vliegtuig in beslag nemen” en „miljoenen, zo niet miljarden” gaan kosten. De Boeing 787 MAX werd in 2019 maandenlang aan de grond gehouden nadat twee vliegtuigcrashes in Ethiopïe en Indonesië binnen zes maanden tijd aan honderden mensen het leven hadden gekost. Het type werd in november 2020 weer goedgekeurd door de FAA. Sinds januari van dit jaar mag het toestel ook weer in Europa vliegen.