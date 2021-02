Bitcoin is een middel om niet slapend arm te worden

Wie nog steeds de vraag stelt of de bitcoin ‘here to stay’ is, zoals Thijs van der Valk onlangs in NRC deed (Bitcoin saboteert het systeem, 20/2), leeft nog in 2017. Van der Valk werkt bij een vermogensbeheerder en heeft duidelijk moeite met een nieuwe realiteit waarin ontastbare technologie waarde kan hebben. Hij gaat totaal voorbij aan alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het is een bekende houding van economen, bankiers en vermogensbeheerders die vastgeroest zitten in decennia oude economische opvattingen die niet meer gelden in deze tijd.

Michiel Souren is ceo en eigenaar van ValutaPartners BV.

Bitcoins worden gecreëerd door ze te delven (minen). Daarbij worden transacties geverifieerd en wordt een wereldwijd netwerk in stand gehouden, en dat kost heel veel elektriciteit. Daarom noemt Van der Valk bitcoin een stap terug naar het steenkooltijdperk. Het tegendeel is waar. Miners van bitcoin zoeken naar de meest goedkope oplossingen voor een zo hoog mogelijk rendement. Daarbij wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van goedkope energie die anders verspild zou worden. Veelal is die afkomstig van energiebronnen die een minimale belasting vormen voor het klimaat.

Neem bijvoorbeeld IJsland. Dit eiland is rijk aan ondergrondse warmte die benut wordt door geothermische energiecentrales om goedkope, groene elektriciteit te produceren. Veel miners hebben zich om die reden gevestigd op IJsland. In China wordt de overproductie aan elektriciteit van waterkrachtcentrales die niet opgeslagen of getransporteerd kan worden gebruikt door bitcoin mining farms.

Ook de olie- en gasindustrie heeft bitcoin ontdekt. Het ongewenste bijproduct methaan dat vrijkomt bij het produceren van olie en gas wordt verbrand. Deze nutteloze verbranding wordt nu omgezet in elektriciteit voor het mijnen van bitcoin.

De ‘beste’ spaarrekening die er is

Bitcoin wordt door veel voorstanders gezien als de beste ‘spaarrekening’ die er is. Deze nieuwe digitale valuta steeg de afgelopen jaren in waarde met gemiddeld 200 procent per jaar. Bitcoin is echter niet bedoeld om slapend rijk te worden. Het is een middel om niet slapend arm te worden.

Banken zijn begonnen met negatieve rente heffen. Op grote sommen spaargeld moet je geld toeleggen. Staatsobligaties van alle Europese landen met een looptijd tot en met tien jaar hebben ook een negatieve rente. Bitcoin is daarom een goed alternatief voor traditionele valuta. Centrale banken voeren een agressief-expansief monetair beleid, de geldhoeveelheid neemt toe, en dat doet het geld van bedrijven en particulieren in de westerse wereld snel ontwaarden.

Voor bedrijven is bitcoin daarom de beste manier om reserves aan te houden, zoals Michael Saylor het propageert. Saylor is ceo van het ict-bedrijf MicroStrategy en is in korte tijd het boegbeeld geworden van de bitcoin-gemeenschap. Zijn bedrijf investeerde flink in bitcoin (2,17 miljard dollar), waarna Tesla volgde met 1,5 miljard dollar. De door MicroStrategy in februari georganiseerde online-conferentie ‘Bitcoin for Corporations’ is door veel bedrijven bekeken en de verwachting is dat veel bedrijven met liquide geldmiddelen ook gaan overwegen om bitcoin op de balans te zetten de komende maanden.

Bedrijven die investeren in bitcoin om er geld mee te verdienen is één factor die de prijs van bitcoin de komende tijd zal bepalen. Ontwikkelingen op het gebied van financiële producten als futures, opties en kredietinstrumenten, het lanceren van bitcoin-indextrackers, het door banken aanbieden van dienstverlening gericht op het beheer en bewaren van bitcoin en integratie met verschillende online betaalmanieren (zoals iDeal of PayPal) zullen bitcoin steeds meer mainstream maken. Op 21 februari ging de totale marktwaarde van bitcoin door de 1.000 miljard dollar heen. In 2018 was dit nog 60 miljard dollar. Dit zal institutionele beleggers, die niet mogen beleggen in effecten met een totale waarde minder dan 1.000 miljard dollar, niet ontgaan zijn. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders zullen uiteindelijk ook moeten kijken naar bitcoin.

Op dit moment zijn er zo’n 18,5 miljoen bitcoins gedolven. Het maximum aantal is 21 miljoen. Degene die nu beginnen met bitcoin zullen daarom nog steeds vroeg zijn. Bitcoin is schaars en de vraag neemt toe. Bitcoin is here to stay.