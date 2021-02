Een meesterlijke Duitse schrijfster (●●●●●)

In 1998 brak de Berlijnse Judith Hermann (1970) internationaal door met de verhalenbundel Zomerhuis, later (Sommerhaus, später). In deze krant werd de bundel geroemd als ‘het rake portret van een stel vage, half-existerende mensen’. Dit zou je ook over de verhalen in Lettipark kunnen zeggen. In weinig woorden laat Hermann je precies weten wat je moet weten over haar personages. Een agente is ‘hoenderachtig’, een vijfjarige ‘had geen snotneus’, een tiener ‘maakt de indruk dat hij iets heel ergs heeft meegemaakt’. Een vrouw heeft in haar jeugd ‘een huid die zichtbaar warmte uitstraalt’ maar later verraadt haar uiterlijk iets anders: ‘ze schijnt zich ergens in te hebben verstrikt’. Toch portretteert Hermann in Lettipark niet alleen de mensen, maar op een of andere manier vooral momenten.

Een kenmerk van het korte verhaal, voor zover je het genre over een kam kunt scheren, zou kunnen zijn dat de schrijver precies het juiste moment uit het leven van haar zelfgeschapen fictievelingen kiest om aan de lezer te presenteren. Het leven van de personages in kwestie zal ervoor en erna van weinig importantie zijn: als het er niet toe doet, hoeven we niet te weten hoe de band met hun ouders is en hoe hun carrières verliepen. Alleen het hier, het nu, van een betekenisvol ogenblik is het papier waard. Hermann is werkelijk meester in dit procedé, en deel van de diepte van haar proza is de vraag: waarom toch dit moment?

Barak

Waarom volgen we in het verhaal ‘Oosten’ een stel dat met vakantie gaat naar Odessa en duidelijk heel verschillende wensen heeft als het gaat om accommodatie? Ari, de man van het stel, wilde eigenlijk niet naar Odessa, neemt wel de leiding als ze aankomen. Hij torst zijn Jessica mee naar een soort barak, bestierd door een oude vrouw. ‘Voor Jessica voelt deze kamer als een straf, maar in tegenstelling tot Ari ziet ze niet in waarom ze die straf verdient.’ Een duister verhaal in een duistere omgeving, en toch lijkt het om iets anders te gaan, iets dat door dit moment een breekpunt bereikt. Het onbegrip tussen de partners. Een knik in het pad dat zou moeten leiden tot ‘lang en gelukkig’, misschien. Een einde. Een begin.

Zoiets gebeurt ook in ‘Getuigen’, waar Ivo en een ik-verteller uit eten gaan met kennissen. Het etentje verloopt niet noemenswaardig (al wordt er een heerlijke anekdote over Neil Armstrong opgedist), het zijn de haarscheurtjes waar de auteur de aandacht op vestigt. De verteller kijkt terug op het etentje, voorziet de gesprekken van contrast door ze tegenover het onontkoombare te plaatsen: ‘We hadden alles nog voor ons, het inpakken van kisten, dronken bekentenissen, we stonden nog maar aan het begin van dat alles’ – of het einde van iets anders, natuurlijk.

Schijnbare brand

Het zijn niet alleen de barsten die beschreven worden. De tijd drijft mensen uit elkaar, maar verenigt soms ook weer oude bekenden, zoals twee jeugdvriendinnen in ‘Solaris’. ‘Papieren vliegtuigjes’ is een delicaat portret van een moment van innige verbondenheid tussen een vrouw, haar kinderen en een man die misschien ooit haar geliefde is geweest (doet er niet toe!), ze gooien papieren vliegtuigjes uit een raam. In ‘Populierenpollen’ haalt een vrouw de band op met de zus van haar ex, en ondanks een schijnbare brand in hun gebouw heffen die zus en haar man (dan nog bij elkaar, dan nog alles warm en goed) het glas met Georgische brandewijn. Waarom toch dit moment?

De brand blijkt geen brand, het huwelijk houdt geen stand, waarom wil Hermann ons de geheven glazen laten zien? De momenten die Hermann kiest lijken soms zo willekeurig als je eigen nietszeggende herinneringen aan nietszeggende dagen. Maar ook de loze flarden uit je verleden zijn meestal niet zo betekenisloos als je er even op kauwt.

Lettipark is een bundel vol kalm, naar binnen gekeerd proza, om even kalm tot je te nemen. Na ieder verhaal een adempauze, prettig peinzen over een brand die geen brand is, de onontkoombare zaken, het vanzelfsprekend verstrijken van de tijd.



Judith Hermann: Lettipark. Lettipark. (Lettipark). Vert. Maarten Elzinga. Uitgeverij Vleugels, 159 blz. € 23,95 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 februari 2021