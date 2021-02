Ajax wurmt zich naar laatste zestien in de Europa League

Ajax ploeterde lang, maar stond op toen het moest. Na een rommelig en lethargisch optreden versloeg het Lille met 2-1 en plaatste zich daarmee voor de achtste finales van de Europa League, waarvan de loting deze vrijdag plaatsvindt. Vorige week won Ajax al met dezelfde cijfers in Frankrijk, maar dat was qua vertoning een verschil van dag en nacht met donderdag.

Afgezet tegen de bescheiden positie die het Nederlands voetbal inneemt in Europa, is dit een fraaie prestatie. Lille is de verrassende koploper in Frankrijk, voor het door oliedollars gefinancierde Paris Saint-Germain. De Franse competitie probeert aan te haken bij de vier Europese toplanden – Engeland, Spanje, Duitsland en Italië. Op de ranking voor Europese clubs, de UEFA-coëfficiëntenlijst, staat Frankrijk vijfde en Nederland achtste.

Door dit resultaat laat Ajax zien dat het werk blijft maken van de ambitie om aan te haken bij de Europese top. Waar het de afgelopen twee jaar enkele deuken opliep – met name de sof tegen Getafe. Hoewel Ajax zich nadrukkelijk wil laten zien in de Champions League, is de Europa League een plek waar het zich ook kan profileren en spelers kan etaleren. Het was niet voor niets de Europa League-finale van 2017 die de club op het spoor zette naar meer Europese honger.

Counters

Lille gold als een beduchte tegenstander buitenshuis. Het won eerder in de groepsfase van de Europa League al met 3-0 bij AC Milan. Dat gevaar, met soms messcherpe counters, bleek ook donderdag in Amsterdam.

Het was de angst, de twijfel, die Ajax bijna opnieuw opbrak in Europees verband. Het gebeurde in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool in 2019. En tegen Atalanta Bergamo en Valencia in de groepsfase van de Champions League, respectievelijk dit seizoen en vorig seizoen.

Nu tegen Lille oogde Ajax wederom verkrampt, met een volgende ronde binnen handbereik. Ze bleven gaan, steeds weer de diepte in, de razendsnelle aanvallers van Lille. Met voorop Timothy Weah, de zoon George Weah, de legendarische oud-aanvaller van onder meer AC Milan en tegenwoordig de president van Liberia. Het leek alsof Ajax versuft aan de wedstrijd begon, links en rechts werden ze voorbijgelopen, met een handjevol uitbraken van Lille in de eerste vijf minuten.

Lees ook: Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax: ‘Als je een wereldmerk wil zijn, moet je lokaal aanwezig zijn’

Het was een storm die bleef waaien, maar vreemd genoeg geen schade aanrichtte. Het dichtst in de buurt bij een doelpunt in die fase was middenvelder Xeka, die zijn schot echter voor de doellijn geblokkeerd zag worden door Lisandro Martínez.

Ajax aarzelde in de zoektocht naar de juiste balans. Enerzijds probeerde het de voorsprong te controleren, anderzijds zocht het naar openingen, maar steeds met de handrem erop. Het mocht van geluk spreken dat het in het eerste kwartier niet op achterstand kwam.

Tegen de verhouding

Opeens was daar als een flits in het donker Davy Klaassen, volledig tegen de verhouding in. Bij een voortreffelijke vrije trap van Dusan Tadic kopte hij vanuit vrije positie binnen, daarbij geholpen door Daley Blind die een slim blok zette op Lille-verdediger Sven Botman.

Kort erop kreeg Weah een enorme kans, zomaar uit het niets, maar zijn schot scheerde net naast. In dat opzicht ook een mooie strijd tussen de jonge talenten: Weah (21) tegen de Ajax-verdedigers Devyne Rensch (18) en Jurriën Timber (19). Rensch zocht enkele keren onbevangen de aanval en dook gevaarlijk op voor het doel van Lille.

Ajax kreeg in de tweede helft iets meer grip en had kansen op 2-0. Maar na een stevige, Argentijnse schouderduw van Martínez tegen Jonathan David, kreeg Lille na ingrijpen van de VAR een strafschop – die feilloos werd binnengeschoten door Yusuf Yazici: 1-1.

Ajax wankelde even en een verlenging dreigde opeens. Maar kort voor tijd maakte David Neres de bevrijdende 2-1, na uitstekend voorbereidend werk van Klaassen, Tadic en de sterk ingevallen spits Brian Brobbey. „Twee keer winnen van de koploper van Frankrijk, dat is een heel grote prestatie”, zei Ajax-coach Erik ten Hag. Dat moet niet onderschat worden zei hij – wat ook niemand deed.