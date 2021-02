Ajax bekert door in Europa na 2-1 zege op Lille

Ajax heeft donderdag in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League in Amsterdam met 2-1 gewonnen van het Franse Lille OSC. De Amsterdammers wonnen een week geleden ook met 1-2 in Frankrijk, waarmee de ploeg is geplaatst voor de achtste finales van het Europese bekertoernooi.

Ajax kwam na een kwartier spelen op voorsprong door Davy Klaassen. Hij kopte een vrije trap van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic binnen. Ondanks de nodige kansen van de bezoekers bleef het 1-0 tot het rustsignaal.

Na de pauze verzuimde Ajax meermaals de score uit te breiden. Onder meer invaller Brian Brobbey en Davy Klaassen misten kansen. Na een overtreding van Ajax-verdediger Lisandro Martínez kreeg Lille na ingrijpen van de videoscheidsrechter een strafschop, die werd benut door Yusuf Yazici. Door een laat doelpunt van David Neres won Ajax alsnog. Hij kopte in de 88ste minuut een voorzet van Brobbey binnen, waaraan een belangrijke onderschepping van opnieuw Klaassen voorafging.

Later op donderdag komt PSV als tweede Nederlandse ploeg thuis in Eindhoven in actie tegen het Griekse Olympiakos. PSV moet daarin een 4-2 achterstand goedmaken.