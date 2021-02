Stadsdeelkantoor Amsterdam-Zuidoost. Na een intensieve week in het AMC melden we ons trots om aangifte te doen van de geboorte van onze zoon en kleinzoon. Bij de balie wordt ons gevraagd naar de reden van ons bezoek. Wanneer mijn zoon antwoordt dat hij aangifte wil doen van zijn zoon, is de reactie anders dan we ons hadden voorgesteld. De ambtenaar trekt een zorgelijk gezicht en vraagt: „Wat heeft hij dan gedaan?” „Geboren worden”, antwoordt mijn zoon.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl