17-jarige opgepakt voor mishandelen NOS-beveiliger in Urk

De politie heeft een 17-jarige jongen uit Urk aangehouden die ervan wordt verdacht een NOS-beveiliger te hebben mishandeld. De jongen werd dinsdag aangehouden en is inmiddels weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, laat de politie donderdag weten.

De NOS was op 24 januari met een cameraploeg aanwezig in Urk om verslag te doen van demonstraties tegen het invoeren van de avondklok. Een beveiliger van de omroep sprak op een gegeven moment een groep jongeren aan en werd daarbij met een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. De man werd ter plekke behandeld door een arts. De cameraploeg ging vervolgens terug naar de redactie.

Na verschillende tips kwam de 17-jarige als verdachte in beeld. De jongen werd al op dinsdag 23 februari opgepakt, nadat hij door de politie was verhoord mocht hij weer naar huis. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Bij de betreffende rellen in Urk werden destijds tientallen boetes uitgedeeld en twee mensen opgepakt. Een teststraat van de plaatselijke GGD ging in vlammen op.