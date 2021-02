Zullen sancties de generaals van Myanmar raken?

In Myanmar gaan inwoners onvermoeibaar de straat op, uit protest tegen de staatsgreep van bijna een maand geleden. Zeker de jonge inwoners - „you messed with the wrong generation” – reageren snel op nieuws over internationale reacties op die machtsovername.

Gaan er geruchten over vluchten uit China, met technici die hulp zouden bieden bij het opwerpen van internetblokkades? De volgende dag staan honderden demonstranten bij de Chinese ambassade. Of neem de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, die deze donderdag als eerste buitenlandse afvaardiging naar Myanmar zou komen en daarmee de legertop min of meer zou erkennen als regering. „Hallo Indonesië, respecteer onze stemmen bij de verkiezingen in 2020”, staat op de plakkaten van demonstranten bij de Indonesische ambassade. Het bezoek was snel weer van de baan.

Bewust betrekken demonstranten de internationale gemeenschap bij hun protesten. Ze roepen op tot gerichte sancties tegen de legertop en soms zelfs tot ingrijpen. Dat het van dat laatste komt is heel onwaarschijnlijk, maar het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten hebben wel sancties getroffen en de Europese Unie „staat klaar om maatregelen te nemen”, kwamen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag overeen.

Trekken de hoge generaals zich iets van zulke sancties aan? Drie redenen waarom sancties geen effect zullen hebben – en één waarom dat wel zo is.

1 Sancties komen van landen die ver van Myanmar af staan.

De Verenigde Staten hebben de legerleiding de toegang tot 1 miljard dollar van de Myanmarese overheidsgelden ontzegd. Maar volgens het Internationaal Monetair Fonds heeft Myanmar in totaal zo’n 6,7 miljard dollar aan reserves uitstaan. Dat betekent dat het overgrote deel níet in de VS gestald is, maar in landen waar toegang krijgen tot het geld veel minder problematisch zal zijn.

De Europese sancties zouden mogelijk reisverboden behelzen en het bevriezen van kapitaal bij Europese banken. Punt is alleen dat de generaals waarschijnlijk heel beperkt kapitaal hébben uitstaan in de EU. In elk geval zijn die niet publiek bekend, zegt Azië-specialist Felix Heiduk van de toonaangevende Duitse denktank SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik): „Waarom zouden ze zo stom zijn? Om het geld dat ze binnenhalen met hun schimmige praktijken, met hun handel in drugs, hout en jade, in Europa te parkeren? Het zou mij zeer verbazen.”

De geldstromen lopen vooral naar Singapore, dat internationaal gezien het meeste in Myanmar investeert, meer nog dan China, Japan of Hongkong. Heiduk: „Dat heeft met het verleden te maken. Myanmar is tientallen jaren geïsoleerd geweest, waardoor het voor financiële transacties op landen in de regio was aangewezen.” Van buurlanden zouden sancties dus harder voelbaar zijn, maar dat die daartoe overgaan is niet aannemelijk. Vanwege hun eigen economische belangen en omdat in het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN de afspraak is dat leden zich niet met elkaars binnenlandse aangelegenheden bemoeien. De moeite die de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken doet om iets van een gezamenlijke respons op gang te krijgen, is dan ook opmerkelijk.

2 Sancties raken snel de verkeerden

Vóór de overgang naar een voorzichtig democratischer stelsel in 2011 hanteerden westerse landen tegen Myanmar een sanctieregime dat volgens analisten nog zwaarder was dan dat tegen Noord-Korea. De generaals wisten omwegen te vinden, maar de lokale bevolking leed eronder en Myanmar werd een van de armste landen in de regio.

De algemene opvatting is nu dat zo’n ‘deken van sancties’ de verkeerden treft. Daarom verklaarden de EU-ministers maandag ook dat de EU probeert „af te zien van maatregelen met mogelijke negatieve gevolgen voor de bevolking van Myanmar”.

Maar waarom heeft de EU dan nog geen op de legerleiding gerichte sancties getroffen? Tegen veertien militairen lopen al EU-maatregelen vanwege het geweld tegen de Rohingya-moslimminderheid in 2017. Opmerkelijk genoeg zitten legerbaas Min Aung Hlaing en zijn nummer twee Soe Win daar niet bij. Diplomaten in Brussel verweten zichzelf dat in de jaren van de zware strafmaatregelen het contact met de militairen helemaal was weggevallen, zegt Felix Heiduk: „Terwijl het leger toch een centrale speler is in Myanmar. Daarom wilden ze rond het geweld tegen de Rohingya de lijnen met de leiding liever open houden. Of dat nu ook deel van hun redenering is, weet ik niet. Maar hoe dan ook is gebleken dat de legertop zich er niets van aan heeft getrokken.”

3 Sancties laten het leger koud

De belangrijkste reden dat sancties weinig effect zullen hebben is deze: de leiders van de Tatmadaw, zoals het leger in Myanmar heet, trekken zich gewoonlijk van externe partijen weinig aan. De veroordelingen uit het westen speelden in aanloop naar het besluit om Myanmar verder te openen geen rol van betekenis, stelt denktank International Crisis Group vast. „Dat was een militair-strategische beslissing” waarbij het leger het dagelijkse bestuur van het land aan verkozen politici kon overlaten zonder zelf al te veel macht in te leveren.

„De Tatmadaw koestert een groot wantrouwen jegens alle externe invloeden. Ze zijn op hun hoede voor inmenging uit het westen, maar zeker ook voor landen in de regio”, zegt Felix Heiduk. Het mag op het eerste gezicht lijken of China eerder bondgenoot van de militairen dan van de burgerregering zou zijn, maar zo ziet het leger dat niet. „Etnisch bewapende groeperingen in de grensgebieden halen hun wapens uit China.”

4 Maar: de symbolische kracht van sancties is groot

De internationale gemeenschap heeft dus maar weinig mogelijkheden om de gang van zaken in Myanmar te beïnvloeden, en „geen van die opties zal de staatsgreep ongedaan maken”, schrijft de International Crisis Group. Sancties zijn één van de weinige manieren om „de internationale woede te laten zien, en dat er consequenties zitten aan een militaire machtsovername”. De symbolische waarde van strafmaatregelen gaan twee kanten op: de inwoners van Myanmar voelen zich gesteund en de eigen bevolking ziet dat een regering zich uitspreekt.

Vooral vanwege die symboliek vindt Felix Heiduk het vreemd dat de Europese Unie niet al tot sancties heeft besloten. „Dus de EU accepteert een staatsgreep en het schieten op ongewapende demonstranten? Terwijl de economische impact van sancties voor de EU zelf verwaarloosbaar zou zijn.”

