Zal de Iran-deal in ere worden hersteld?

Het is wel geroemd als een van de grootste diplomatieke prestaties van de afgelopen twintigjaar: het internationale akkoord waarin Iran toezegde zijn nucleaire activiteiten tot een minimum te beperken. Voormalig president Trump probeerde de nucleaire deal een dodelijke klap toe te brengen. De Europese Unie doet sinds het aantreden van president Biden een poging om Washington en Teheran opnieuw aan tafel te krijgen, in de hoop het akkoord te reanimeren.

Na tien jaar, deels geheime, diplomatie bereikte Iran in 2015 een akkoord met de grootmachten en de Europese Unie: in ruil voor verlichting van economische sancties zou Teheran zijn nucleaire activiteiten zo ver terugschroeven dat een kernwapen buiten bereik blijft. De Iraanse bevolking zou er economisch op vooruitgaan. Het Midden-Oosten bleef een gevaarlijke nucleaire wapenwedloop bespaard. Als Iran een kernwapen heeft, wil Saoedi-Arabië er ook een.

Trump vond de deal - een belangrijke prestatie van zijn voorganger Obama - de slechtste deal die de VS ooit hebben gesloten. Hij trok de VS in 2018 uit de afspraken terug en voerde weer sancties in. Met een beleid van „maximale druk” zou hij Teheran tot concessies dwingen. Maar Teheran liet zich niet dwingen en voelde zich na verloop van tijd niet meer gehouden aan de overeenkomst.

Iran voerde stapsgewijs zijn nucleaire inspanningen op. Inmiddels heeft het twaalf keer zoveel verrijkt uranium als is toegestaan.

Akkoord in ere herstellen

De regering-Biden wil het akkoord in ere herstellen en terug aan tafel. In principe wil Teheran dat ook. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig.

Iran wil pas in gesprek als de sancties van tafel gaan. Iran ziet zich als slachtoffer en vindt dat de dader, de VS, de eerste stap moet zetten.

Het is aan de EU om de diplomatieke ruimte voor een gesprek te vinden. Europese landen hebben de afgelopen jaren geprobeerd de deal overeind te houden, nu fungeert de EU als tussenpersoon. Anthony Blinken, Bidens minister van Buitenlandse Zaken, zei vorige week op een uitnodiging van Europa in te zullen gaan. Een diplomaat van de diplomatieke dienst van de EU zei op Twitter dat hij klaar staat om een uitnodiging te versturen.

Iran houdt vooralsnog de boot af. Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dinsdag wel dat Iran studeert op de suggestie om akkoord te gaan met een informele bijeenkomst. EU-diplomaten hopen dat het voor Iran eenvoudiger is om deel te nemen aan een gesprek dat door de EU geleid wordt, met de VS als deelnemer of toehoorder, dan aan een direct gesprek met de VS. EU-Buitenlandchef Josep Borrell zei begin deze week dat er binnenkort mogelijk nieuws zou zijn.

De VS toonden vorige week ook met kleine gestes hun goede wil. De nieuwe regering trok een maatregel van Trump in die had moeten leiden tot herinvoering van VN-sancties. Amerikaanse sancties die Trump al invoerde, zijn nog van kracht.

En de VS gaven Iraanse diplomaten in New York weer iets meer bewegingsvrijheid. De diplomaten en hun familieleden mochten zich, na een maatregel van Trump, alleen maar in de onmiddellijke nabijheid van hun missie, het vliegveld en het VN-hoofdkwartier aan First Avenue ophouden. Vanaf nu hebben ze een actieradius van 25 mijl en mogen daarmee ongeveer evenveel als de diplomaten van Syrië en Noord-Korea.

Opgevoerde druk

Teheran voerde zondag eerst de druk nog eens op – zonder de deur meteen dicht te gooien. Iran kwam met het Internationaal Atoomagentschap, dat in Iran moet controleren of Teheran zich aan de afspraken houdt, overeen dat inspecteurs de komende drie maanden welkom zijn om Iraanse nucleaire installaties te inspecteren, maar dat de toegang wel beperkt zal zijn.

Bovendien zal Iran niet langer de opnamen die bewakingscamera’s van de nucleaire installaties maken, delen met het Atoomagentschap. Tot nu kreeg het agentschap dagelijks of wekelijks opnamen. Iran zal de opnames nu drie maanden bewaren en pas vrijgeven als sancties verlicht worden.

Vooralsnog is het een hele opgave om de gesprekken überhaupt te laten beginnen

De informatie over de nucleaire activiteiten wordt als het ware opgeslagen in een ‘zwarte doos’. „Dit systeem maakt het mogelijk alle activiteiten te registreren opdat we straks alle informatie kunnen ophalen”, zei Rafael Grossi, de directeur-generaal van het Agentschap die afgelopen weekend halsoverkop naar Teheran was gevlogen. „Sommigen zeggen dat Iran straks, als er geen deal is, alle informatie zal vernietigen. Ja, maar als er straks geen akkoord is, dan is alles vernietigd.”

Daarnaast maakte Iran bekend dat het uranium verrijkt tot 20 procent, dat het 492 centrifuges in gebruik heeft en dat dat aantal eenvoudig te verdubbelen is. Geestelijk leider Ali Khamenei zei dat Iran in staat is om uranium te verrijken tot 60 procent, maar dat het geen kernwapen op het oog heeft. In gascentrifuges wordt natuurlijk uranium verrijkt met een isotoop die een kernreactie mogelijk maakt. Voor kernwapens wordt meestal 90 procent verrijkt uranium gebruikt.

Drie maanden onderhandelen

Met de afspraken over de bescheiden inspecties is er in principe drie maanden tijd om te onderhandelen. Dat wordt – ook als Washington en Teheran eenmaal aan tafel zitten – nog een immense opgave. De kans op een mislukking is groot. De kwestie ligt in beide landen politiek gevoelig, óók in Bidens Democratische partij. Bovendien begint in Iran binnen een paar weken de verkiezingscampagne. In juni zal president Rouhani, die altijd een voorstander van de deal was, aftreden. In Iran verzetten hardliners zich deze week luidruchtig tegen tegemoetkomingen aan het Atoomagentschap.

Daarnaast is het ook technisch een gecompliceerde kwestie omdat er verschillende soorten sancties aan Iran zijn opgelegd op verschillende momenten. En Blinken wil eigenlijk ook met Iran praten over zijn raketprogramma en politieke activiteiten in de regio – onderwerpen die in 2015 buiten het akkoord werden gehouden. Borrell probeert te voorkomen dat andere onderwerpen - hoe relevant ook - de onderhandelingen nóg verder zullen vertroebelen.

De deal, officieel het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), werd gesloten tussen Iran, de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU. Rusland en China hebben de afgelopen jaren met Europa gesteld dat het akkoord overeind moet blijven en hebben Trumps actie veroordeeld. Het diplomatieke werk lieten ze evenwel grotendeels over aan Europa. Maar ook al is de deal een afspraak tussen meerdere landen, uiteindelijk moeten Teheran en Washington elkaar vinden. Vooralsnog is het een hele opgave om de gesprekken überhaupt te laten beginnen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 februari 2021