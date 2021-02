Woningcorporatie Stadgenoot gehackt; data 30.000 mensen gestolen

De website van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is onlangs gehackt. Daarbij zijn privégegevens buitgemaakt van maximaal 30.000 mensen die hun data hebben gedeeld met de corporatie. Dat heeft Stadgenoot woensdag per mail aan de slachtoffers laten weten. Volgens een woordvoerder zijn namen, adressen, e-mailadressen en in sommige gevallen kentekennummers en indicaties van jaarsalarissen gestolen.

Wanneer de hack is uitgevoerd is niet bekendgemaakt; ook is nog onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk is. Het datalek zou inmiddels zijn gedicht en er is melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stadgenoot heeft alle klanten op de hoogte gesteld over de mogelijke diefstal van hun gegevens en raadt hen aan waakzaam te zijn voor phishingmails, nepbrieven en „telefoontjes van oplichters”. Koopovereenkomsten die zijn gesloten met Stadgenoot staan op een andere server die niet is aangetast.

Stadgenoot is een van de zes grote woningcorporaties in Amsterdam. De corporatie heeft zo’n 35.000 ‘eenheden’ in beheer. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen, maar ook om vrijesectorhuurwoningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Op de site kunnen mensen die naar een woning of andere ruimte zoeken, hun gegevens achterlaten.