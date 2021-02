Westerse landen kritisch over onderdrukking Oeigoeren in Xinjiang

Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben zich de afgelopen dagen uitgesproken tegen de onderdrukking van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Volgens activisten en VN-mensenrechtendeskundigen worden in de westelijke autonome regio zeker een miljoen Oeigoeren, een islamitische minderheidsgroepering, vastgehouden in zogenoemde heropvoedingskampen.

Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, sprak woensdag bij de VN-Mensenrechtenraad van een „geïnstitutionaliseerd systeem van onderdrukking” door de Chinese autoriteiten, zo meldt nieuwszender France24. De Britse premier Boris Johnson noemde de mensenrechtenschendingen in Xinjiang woensdag in het parlement „verschrikkelijk”, melden Britse media. EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft de Chinese autoriteiten dinsdag opgeroepen een internationale onderzoeksdelegatie toe te staan in de regio.

Ook aan de andere kant van de oceaan klinkt kritiek. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft woensdag beloofd de „wreedheden in Xinjiang” te onderzoeken, zo zei hij in de VN-Mensenrechtenraad. Ruim een etmaal eerder werd in het Canadese Lagerhuis een motie aangenomen die die de behandeling van de Oeigoeren in China tot genocide verklaart. Dat gebeurde eerder dit jaar ook in de VS. De Chinese ambassadeur bij de VN reageerde woensdag dat Westerse landen zich niet met „ongegronde beschuldigingen” moeten mengen in interne kwesties.

Verkrachtingen

In China wonen naar schatting zo’n 12 miljoen Oeigoeren, van wie een overgrote meerderheid in de provincie Xinjiang. Volgens mensenrechtenorganisaties zitten meer dan een miljoen leden van de minderheidsgroepering opgesloten in een „heropvoedingskamp”, waar ze naar verluidt worden gemarteld, verkracht en slavenarbeid moeten verrichten.

Volgens de BBC worden kinderen gescheiden van hun ouders en van hun wortels, taal en cultuur vervreemdt. De Chinese regering ontkent die misstanden en zegt dat de kampen een beroepsopleiding bieden en nodig zijn „om extremisme onder Oeigoeren te bestrijden”.