Wat is de Opel Insignia heerlijk Duits! Die Gründlichkeit .

Altijd heb ik, net als echte autojournalisten, willen klagen over een Traag Opstartend Navigatiesysteem. Dankzij de vernieuwde Opel Insignia kan het. Het zal zijn latente innerlijke weerstand tegen de gulzigheid van het informatietijdperk wezen, of de Gründlichkeit. Wat is die auto Duits! Hij presteert het aan te treden met een analoge toerenteller en snelheidsmeter, omlijst door historisch bewijzerde instrumenten voor brandstofpeil, water- en olietemperatuur. Sinds zelfs Mercedes digitaal ging, zie je dit nergens meer.

Mode lukte Opel nooit zo goed. Kwamen ze eindelijk met een trendy modelletje, vernoemden ze het naar de voornaam van de Firmengründer Adam Opel, stichter van een sexy naaimachinefabriek. En innovatie, ach. De Opel-burger zag het nut niet en het merk kreeg de behendigheid nooit in de vingers – terwijl het per ongeluk soms ongewoon fraaie auto’s tekende, zoals deze. Nooit, zelfs nu niet, zou het één Opel-man zijn ingevallen de concurrentie op te fokken met hanenvertier als het Grootste Infotainmentscherm Aller Tijden.

Dat van de Insignia is anachronistisch bescheiden uitgevallen. Het ademt de kleurrijke, naïef gestileerde moderniteit van vroeger, als een oude Grundig-televisie die zijn tijd eens vooruit was maar de wet van de remmende voorsprong uit blind vertrouwen in Duits vakmanschap trotseerde. De Derrick-tongval van het Duitstalige multimediamenu is betoverend 1985. Bij verkeersmeldingen verschijnt op het aanraakscherm de keuzetoets ‘verwerfen’ voor wie zijn schlagerparade niet wil laten onderbreken door het filedrama. Smullen is het telefoonmenu met de kernbegrippen ‘Tastenfeld’, ‘Anrufliste’, ‘Kontakte’, ‘Mobiltelefone’ en ‘Favoriten’. De Insignia is als een analoog kostuumdrama dat zijn verleden als een spiegel aan het heden voorhoudt. Zie, millennials, hoe strak wij post-boomers verbinding maakten zonder vegaburgers en inclusie!

Heerlijk praktische volumeknop

Zijn halsstarrigheid heeft tastbare voordelen. Opel handhaafde wijs de echte draaiknoppen en schakelaars voor alles wat je nodig hebt, inclusief een heerlijk praktische volumeknop voor de stereo. Wat modern aan deze Opel is, doet zich voor alsof het er altijd is geweest. Voor de stoelverwarming én de stoelventilatie, want men verstaat de tekenen des tijds wel degelijk, kun je gewoon ergens op drukken.

De verbeterde Insignia is zo goed als foutloos. De negentraps automaat surft soepel op een monstergolf aan trekkracht. Voor een bijna vijf meter lange auto is de station, belachelijk trendhengelend Sports Tourer gedoopt, door zijn relatief lage gewicht van iets boven de 1.500 kilo verrassend wendbaar. Het knopje voor de rij-instellingen biedt zelfs een sportstand aan. Niet nodig. Sportief, en snel, is hij in de comfortstand al genoeg. Hij is helemaal Van der Valk: luxueus en pretentieloos. Terwijl ik mij met bruin leer, een schuifdak en een Bose-geluidssysteem op premiumniveau verplaats, ziet de toeschouwer niets dan een onopvallend representatieve zakenauto in de uitverkoren leasekleur wit. Dit is zo’n grote station die je aantrekt als een oude jas. Arm genre. Vermoord door de suv.

Er is één ding mis mee. Dat zijn de voorstoelen met het keurmerk van de Aktion Gesunder Rücken (AGR), een Duitse vereniging die echte dokters met Duitse namen – nee, dit is geen grap – autostoelen, bedden, rollators en tuingereedschap op rugvriendelijkheid laat testen. De rugleuningen zijn te smal. Je zou van de AGR enige consideratie verwachten met het BMI van de door McDonald’s vetgemeste zakenrijder. Of zag men in die knierterige maten de perfecte fatshamingmethode om de hobbezak de sportschool in te martelen?

Ik verwelkom de Insignia zoals een necroloog een groot man uitluidt. Hij is de laatste Opel met een echte Opel-motor op een oer-Duits onderstel. Sinds de overname door het Franse PSA zijn alle nieuwe Opels halve Peugeots met Peugeot-motoren op Peugeot-platforms. De suv-modellen Cross- en Grandland zijn al helemaal Peuzjopels. Zelfs de bestaande Astra – in zijn eentje Duitser dan Bier en Bratwurst opgeteld – zal op den duur van binnenuit worden leeggezogen door techniek uit Frankrijk, als PSA überhaupt toekomst in hem ziet. Zo kondigt de Insignia met de rug naar morgen glorieus het einde zijner tijden aan. Hij leert ons dit: het waren goede tijden, schoner dan we ooit beseften. Bedenk verder: Een complete vijfdeurs Insignia met 200 pk kost je bij Opel 44 mille. Dat vraagt PSA ook voor zo’n stikbenauwd, over het paard getild elektrisch DS’je. Dat doet wel goed wat Opel altijd fout deed. Heeft zijn tijd mee, stoot niks uit. Maar als auto is het geen partij voor dat riante, heerlijke fossiel van Opel, zo cynisch is het.