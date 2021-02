Van alle tv-programma’s heeft ‘Koffietijd’ de meest intense coronatest

Zelfs toen mijn moeder al heel wat namen kwijt was, wist ze nog wel wie Loretta Schrijver was. Twee jaar geleden zaten we samen in Koffietijd. Ik in de studio, mijn moeder vanuit Velp. Daarna kachelde ze achteruit, maar de herinnering aan die ochtend met Loretta werd steeds meer. Ze hadden van alles samen meegemaakt, zij en Loretta. Zelfs toen ik door haar al werd omschreven als ‘mijn broer’ werd er nog naar het beeldscherm gezwaaid. Loretta zwaaide nooit terug, daarvoor had ze het volgens mijn moeder te druk.

Maandag zat ik er weer om over mijn moeder te praten.

Dat was nog niet eenvoudig: van alle televisieprogramma’s heeft Koffietijd de meest intense coronatest. Gasten worden opgevangen bij een medische post. Later dacht ik: logisch, je gaat ook wel naar het hart van de risicogroep. Enfin, een bloedtest en een staaf in de neus. Negatief, ik kreeg een verklaring op papier van de arts, die ik boven moest laten zien.

Daar geloofde iedereen het wel.

Dan die compleet andere wereld.

Ik zoek naar woorden, ‘zorgeloos’ dekt de lading nog het best.

Loretta had een stuk uit haar bloemetjesjurk geknipt en daar een bijpassend mondkapje van gemaakt dat ze om de pols droeg.

Ik kreeg een babyrompertje voor mijn derde kind.

Het ging over musicals en daarna zat ik plotseling aan tafel met een vrouw – ze beweerde dat ze nog bij me in de klas had gezeten – die verhaalde over het bovenmatig gebruik van de smartphone.

Haar tip aan iedereen die daar last van heeft: „Leg hem gewoon eens weg.”

Een telefoon was viezer dan een wc-bril en ze kwam ook met het nieuwtje dat veel jongeren op hun telefoon kijken tijdens seks. Dit maakte een ongekende hilariteit los tussen Quinty Trustfull en Loretta – toen Loretta over de trilstand begon, knakten hun lichamen simultaan naar voren. Daar lagen ze dan met de hoofden op tafel.

Ze kwamen weer overeind om het over mijn moeder te hebben.

Loretta wist haar voornaam nog.

„Paula!”

Daarna een stukje van een Mexicaans gerecht van de huiskok.

„Wat vliegt de tijd”, zei Loretta na afloop.

Daarna keek ze uit het raam, dat deed ze na iedere uitzending.

Onder het dak was een ekster een nestje aan het bouwen.

Haar stem vloog omhoog.

„Kijk dan, daar gaat-ie!”

Een belevenis van niets, in betere tijden had mijn moeder het vast een geweldig verhaal gevonden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 februari 2021