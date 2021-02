Venezuela zet EU-ambassadeur uit vanwege nieuwe sancties

Venezuela heeft de ambassadeur van de Europese Unie woensdag bevolen het land binnen 72 uur te verlaten in reactie op een nieuwe reeks EU-sancties. Isabel Brilhante is door het regime van president Nicolás Maduro als persona non grata verklaard, melden internationale persbureaus.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza, die de EU-gezant woensdag het nieuws bracht dat ze moet vertrekken, noemt de sancties „echt onaanvaardbaar”. De minister vindt dat de EU zich niet „met interne aangelegenheden moet mengen”, zo schrijft de Spaanse krant La Razón.

De Europese Unie heeft maandag beperkingen opgelegd aan negentien hoge Venezolaanse functionarissen, wetgevers en leden van de veiligheidstroepen. Het gaat onder anderen om drie functionarissen van de kiesraad. Aanleiding zijn de omstreden parlementsverkiezingen in december. Die stembusgang, die door de belangrijkste oppositiepartijen werd geboycot uit vrees voor fraude, waren volgens de EU opgezet in het voordeel van Maduro. Zijn partij en die van zijn bondgenoten wonnen 256 van de 277 zetels. Die uitslag wordt niet erkend door de Verenigde Staten, de Europese Unie en verschillende Latijns-Amerikaanse landen.

Momenteel staan 55 Venezolaanse regeringsfunctionarissen en hoge ambtenaren op de EU-sanctielijst. Dat betekent dat hen reisbeperkingen is opgelegd en dat hun tegoeden op in EU-lidstaten zijn bevroren.