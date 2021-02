Urenco-klokkenluider Frits Veerman (76) overleden

Klokkenluider Frits Veerman is dinsdagochtend op 76-jarige leeftijd onverwacht overleden in zijn woonplaats Huizen. Dat meldt de regionale krant Tubantia. Veerman verwierf landelijke bekendheid als klokkenluider in de spionagezaak van de nucleaire onderneming Urenco in Almelo. Hij waarschuwde voor spionage van een collega, die gevoelige informatie doorspeelde aan Pakistan. Later bleek dat mede op basis van deze nucleaire geheimen het Pakistaanse atoomprogramma is ontwikkeld. Veerman werd lang tegengewerkt nadat hij daarover aan de bel trok, maar vorig jaar gepubliceerd onderzoek erkende dat de argwaan van de technicus waarschijnlijk terecht is geweest.

In de jaren 70 werkte Veerman als technicus en fotograaf bij een Amsterdams onderzoekslaboratorium dat nauw samenwerkte met Urenco. Samen met de Pakistaanse kernfysicus Abdul Qadir Khan ontwikkelde hij ultracentrifuges die gebruikt werden voor de verrijking van uranium. Veerman kreeg het vermoeden dat Khan geheime documenten doorspeelde aan zijn geboorteland. Daarover informeerde hij Urenco en de toenmalige inlichtingendienst BVD, maar zijn waarschuwing vond daar geen weerklank.

Eerherstel

Veerman werd zelfs ontslagen en kon door zijn bezoedelde reputatie maar moeizaam aan nieuw werk komen. Vorig jaar juli bleek uit onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders dat Veerman in zijn loopbaan „aannemelijk is benadeeld”. Frits Veerman beschouwde het rapport zelf als „een eerste stap naar eerherstel”. Ook kondigde hij een miljoenenclaim aan tegen de staat. Uiteindelijk ging Veerman werken bij de sociale dienst.

Jaren na de waarschuwingen van Veerman werd bekend dat Khan inderdaad verrijkingstechnologie had gestolen van Urenco. De Pakistaan vertrok in 1975 naar zijn thuisland en keerde niet meer terug. In Pakistan werd hij „de vader van de atoombom” genoemd. Ook bleek later dat hij de informatie - die Khan onder meer had vergaard in Almelo - had doorverkocht aan de regimes van Libië, Iran en Noord-Korea. De Pakistaanse autoriteiten hebben de atoomgeleerde twee jaar lang verhoord. Als straf voor het doorspelen van gevoelige informatie kreeg hij uiteindelijk huisarrest opgelegd.