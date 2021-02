Trage leveringen stuwen strijd om voorrang bij vaccineren

De 90-jarige vrouw die nog wel thuis woont, maar niet zelf naar de priklocatie kan gaan. De chronisch zieken die hun kinderen thuis houden uit angst voor besmetting. Ze behoren tot de vele burgers die Tweede Kamerleden hebben gemaild met de vraag: wanneer ben ik aan de beurt om gevaccineerd te worden?

„We hebben allemaal veel dit soort mailtjes gekregen”, zei Kamerlid Eva van Esch (PvdD) woensdag tijdens een overleg met Jaap van Delden, die bij het RIVM leidinggeeft aan het Covid-vaccinatieprogramma. Ouderen en kwetsbare personen hebben voorrang. Dat kunnen burgers zien in het vaccinatieschema van de overheid. Maar ze willen weten wanneer ze de uitnodiging in de brievenbus krijgen, zei Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks): „Er is behoefte aan voorspelbaarheid.”

Die komt er voorlopig niet, verklaarde Van Delden: „Dat kan pas als de leveringen voorspelbaarder worden.” Daaraan schort het nu nog. Zo heeft AstraZeneca, de Brits-Zweedse bulkleverancier die eerder de beloofde leveringen ruim halveerde, deze week 200.000 vaccins minder geleverd dan beloofd. „Dankzij onze voorraad konden we deze week doorgaan en hoefden we geen afspraken af te zeggen”, vertelde Van Delden. „Volgende week zijn er geen vaccinaties met dit vaccin. ”

Dat is een tegenvaller voor het vaccineren in Nederland, dat na een aarzelende start juist vaart lijkt te krijgen. Afgelopen weekend werd de miljoenste prik gezet en het kabinet verwacht dat deze maand de twee miljoen prikken worden gehaald. Vanaf april wil het kabinet het vaccinatietempo opschroeven tot 2,5 miljoen prikken per week. „Het is goed te merken dat het vaccineren op stoom raakt”, constateerde Antje Diertens (D66). Een dezer dagen krijgen wijkverpleegkundigen een prik en er staan heel veel afspraken in de agenda voor thuiswonenden ouderen die zelf hun vaccin kunnen halen. Het enthousiasme groeit bij de burgers, van wie inmiddels 77 procent zich wil laten vaccineren. Van Delden: „Dat percentage ligt hoger bij ouderen en kwetsbare personen.”

Het gebrek aan voldoende vaccins maakt dat ook voorrangsgroepen geduldig moeten zijn. Zo zijn huisartsen, die al zijn gevaccineerd, en hun praktijkondersteuners begonnen met het vaccineren van mensen met ernstig overgewicht; het is de bedoeling dat de praktijkondersteuners daarnaast zichzelf vaccineren, met het Astra-vaccin. „Door de verminderde leveringen zullen veel praktijkondersteuners moeten wachten”, zei Van Delden. Dit geldt mogelijk ook voor de mensen die ze moeten vaccineren.

Het vaccineren van mensen met overgewicht en van ouderen moet de druk op de ziekenhuizen verlichten. De eerste signalen zijn gunstig, zo meldde Jaap van Dissel van het RIVM woensdag: in de verpleeghuizen, waar als eerste werd gevaccineerd, daalt het aantal positieve tests. Tijd om door te pakken, vond Fleur Agema (PVV): „We hebben een lockdown en een avondklok om het aantal patiënten op de IC te verminderen. De typische patiënt op de IC is gemiddeld 64 jaar en heeft een bijkomende ziekte zoals overgewicht. Dus wanneer is het vaccineren van deze groep afgerond?”

Van Delden kon niet meer zeggen dan dat het „nog enkele maanden gaat duren”. Het hangt allemaal af van de vraag hoeveel vaccins er de komende tijd worden geleverd, herhaalde Van Delden in allerlei toonaarden. AstraZeneca levert in het tweede kwartaal 4 miljoen vaccins, in plaats van de beloofde 6,8 miljoen. De leveranties van CureVac, dat zijn vaccin nog niet klaar heeft, zijn doorgeschoven.

De onzekerheid over wie wanneer een prik krijgt wordt ook veroorzaakt door de aanpassingen van de vaccinatiestrategie. Steeds weer nieuwe groepen krijgen van het kabinet een plek verder voorin de rij: van de ziekenhuismedewerkers begin dit jaar tot een bepaalde categorie chronisch zieken eerder deze week. Dat leidt ertoe dat kwetsbare mensen van 60 tot 64 jaar nu eerder aan de beurt zijn dan 65-plussers, constateerde Joba van den Berg (CDA): „Voor niet-mobiele 80-plussers die nog thuis wonen is zelfs nog helemaal niets geregeld.”

Voor deze groep ouderen is het Moderna-vaccin gereserveerd, maar ook dat arriveert nu later dan gehoopt. Van Delden: „Zodra dat er is, starten we binnen twee weken.” Dat laat zien dat ook de voorrangsregelingen van het kabinet voortkomen uit schaarste, zei Van Delden: „Als er heel veel vaccins zijn, is het minder van belang wie eerder aan de beurt is.” Sterker nog: „Bij overvloed leidt kijken wie voorrang heeft tot vertraging.”

Die overvloed kan ontstaan als de fabrikanten tegen het einde van het tweede kwartaal allemaal hun beloofde vaccins ineens leveren. Dan is er genoeg voor de gedroomde 2,5 miljoen prikken per week; om die te kunnen zetten zal de vaccinatiecapaciteit fors uitgebreid moeten worden. Van Delden: „De GGD’s zijn daar al druk mee bezig. Nu al zijn in de callcenters 1.000 medewerkers verplaatst van het testen naar het vaccineren. De capaciteit van de prikstraten wordt vergroot, de openingstijden verruimd. Ziekenhuizen hebben hulp aangeboden, net als de huisartsen die veel ervaring hebben met de griepvaccinaties.” Maar, zo zei Van Delden nog maar eens: „Alles hangt af van de levering van de vaccins.”

Hoe weet u wanneer u aan de beurt bent voor een vaccinatie?

Nog 5 tot 10 miljoen wachtenden staan er voor een jonge, gezonde Nederlander in de vaccinatiewachtrij. Dat komt er uit de rekentool van Maciej Kowalski, promovendus aan de Poolse Academie voor Wetenschap in Warschau. In Polen waren dat er tussen de 11 en 22 miljoen geweest en in Frankrijk tussen de 18 en 28 miljoen. Kowalski maakte voor de start-up Omnicalculator vaccinatierekentools voor Oekraïne, Frankrijk, Ierland én Nederland. Zijn bedrijf maakte in totaal meer dan twintig vaccinatierij-tools – en er komen er nog veel meer aan. „Zelf werk ik aan een tool voor België, daarnaast zijn we nu bezig met een aantal Zuid-Amerikaanse landen waaronder Peru, Ecuador en Colombia.”

Rekenen met de Nederlandse vaccinatiestrategie is lastig. In Nederland worden – in tegenstelling tot de meeste andere landen – veel groepen tegelijk gevaccineerd. Daar kan de rekenmachine geen wachtrij van maken, dus gaat de tool ervan uit dat we de ene groep netjes afmaken voor we met de volgende beginnen, legt Kowalski uit. „Het is een schatting, niet zo gedetailleerd als we zouden willen.”

Niet alleen in Nederland wordt er voorgedrongen in de rij. In Polen proberen bijna alle beroepsgroepen voorrang te krijgen, zegt Kowalski. „Leraren, en ik dacht ook advocaten, is het gelukt.” In Oekraïne is er een voorrangsgroep voor het leger en in Frankrijk voor brandweermannen. In Nederland kregen huisartsen voorrang. Recent gaan ook mensen met morbide obesitas, neurologische ademhalingsproblemen, het syndroom van down en 63- en 64-jarigen naar voren, nu 65-plussers niet het AstraZeneca-, maar Moderna-vaccin krijgen. Kolwalski en collega’s proberen de planningswijzigingen bij te houden. Ook nemen ze de vaccinatiebereidheid mee, die nogal verschilt per land, zegt Kowalski. „Van boven de 80 tot 50 procent. In Nederland is 75 procent bereid zich te vaccineren , net als in Polen. In Frankrijk maar 56 procent.”

Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? NRC houdt zo goed mogelijk de vaccinatieplanning bij. Of benieuwd welke series u kunt kijken tijdens een quarantaine – want ook daarvoor maakte Kowalski een rekentool – kijk dan op omnicalculator.com.