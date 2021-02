Tiger Woods succesvol geopereerd na auto-ongeluk, golfer is aanspreekbaar

Golfer Tiger Woods is in de nacht van dinsdag op woensdag succesvol geopereerd, nadat hij zwaargewond was geraakt bij een auto-ongeluk. Zijn familie schrijft in een verklaring dat de Amerikaanse topgolfer bij kennis is en buiten levensgevaar verkeert. Woods is geopereerd aan open beenbreuken, waarbij een metalen staaf in zijn been is geplaatst. Ook hebben de artsen schroeven en pinnen in zijn voet en enkel gezet. De 45-jarige Amerikaan moet volgens zijn familie voorlopig in het ziekenhuis blijven. Door de zware verwondingen wordt een terugkeer naar zijn oude niveau nog verder bemoeilijkt; Woods speelde al een tijdje niet meer door een rugkblessure.

Het ongeluk gebeurde dinsdag in Los Angeles; er waren geen andere auto’s betrokken en Woods zat als enige in de auto. De golfer zou de rand van de weg en een boom hebben geraakt, waarop het voertuig van de weg afraakte en over de kop sloeg. De brandweer moest de 45-jarige Woods met speciaal gereedschap via het voorraam uit de auto bevrijden. Het voertuig lag op zijn zijkant en was flink beschadigd; de voorkant van de SUV was volledig verwoest.

De lokale politie liet op een persconferentie weten dat Woods waarschijnlijk de snelheidslimiet had overschreden. De golfer was bij bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden. De politie heeft geen aanwijzingen dat hij onder invloed reed van alcohol of drugs. De hulpdiensten zagen dat hij zijn gordel droeg toen hij bekneld in de auto lag, de autoriem is volgens de politie zijn redding geweest. Als hij die niet om had gehad, was het ongeluk hem waarschijnlijk fataal geworden.