Supermarkten wachten niet op cao-akkoord en maken gezamenlijke afspraak voor hogere lonen

Grote supermarktketens stellen voor om de salarissen van honderdduizenden werknemers te verhogen met 2,5 procent. Die afspraak hebben onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Deen en Aldi gezamenlijk gemaakt en staat dus los van de onderhandelingen over de cao met vakbonden. De NOS meldt woensdag dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) kritisch is op het autonome besluit tot salarisverhoging. Mogelijk begaan de supermarkten een wetsovertreding, omdat het volgens ACM niet is toegestaan om gezamenlijke afspraken te maken buiten de cao om. Daardoor riskeren ze een boete.

De vakbonden onderhandelen sinds september met de supermarkten over de salariëring van het personeel. FNV eist 5 procent loonstijging en voert daarvoor actie. Doordat de supermarktketens nu voorsorteren met besluit tot salarisverhoging, vreest de vakbond dat de actiebereidheid onder supermarktpersoneel afneemt.

Werknemers van supermarktketen Deen, waarvan de winkels binnenkort in handen komen van Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt, kregen op 10 februari een brief over de salarisstijging. „Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen ontvangen alle medewerkers die onder de Vereniging voor Grootwinkelbedrijven en Levensmiddelen (VGL) vallen een loonsverhoging van 2,5 procent”, stond daar onder meer in.

De medewerkers lazen in hun brief dat de „gesprekken met vakbonden helaas nog niet tot resultaat hebben geleid en daarom nog geen zicht is op een nieuwe cao”. De verhoging is vanaf 1 februari van kracht en geldt ook voor werknemers van andere grote ketens. Volgens Deen zal de verhoging worden verrekend met de nog af te spreken loonsverhoging in de cao.