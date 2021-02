Sotheby’s veilt onbekend schilderij van Vincent van Gogh

Een schilderij van Vincent van Gogh dat meer dan honderd jaar in bezit is geweest van een Franse familie en dat nog nooit publiekelijk is tentoongesteld, zal op 25 maart in Parijs worden geveild door de veilinghuizen Sotheby’s en Mirabaud Mercier. Het gaat om een doek dat Van Gogh in de lente van 1887 in Parijs schilderde: Scène de Rue à Montmartre.

Afgebeeld is een straattafereel met prominent de Moulin de la Galette, een uitgaansgelegenheid op de heuvel van Montmartre, in het 18de arrondissement in Parijs. Van Gogh woonde daar vlakbij, samen met zijn broer Theo, in de Rue Lepic. Hij heeft op en rond het terrein van de molen diverse keren getekend en geschilderd, net als Renoir en Pissarro dat deden.

Rond de molen was het ’s avonds altijd druk met uitgaanspubliek. Van Gogh koos er bij dit schilderij voor om de molen overdag de schilderen, met een passerend echtpaar en een spelend kind.

Het betreft een van de laatste schilderijen uit Van Goghs periode in Montmartre in privébezit. Het schilderij staat in zeker zeven catalogi afgebeeld, maar is nog nooit publiekelijk tentoongesteld. Dat gaat voorafgaand de veiling voor het eerst gebeuren, om te beginnen in Amsterdam. Van 1 tot en met 3 maart zal het op afspraak te zien zijn bij het innamekantoor van Sotheby’s. Daarna zal het in Londen en Parijs getoond worden. De richtprijs van het schilderij is 5 tot 8 miljoen euro.