Schaken is smart, sexy en big business

Eerst kwam corona, toen volgde The Queen’s Gambit. Schaken was in de lockdown een prettig tijdverdrijf en werd door Beth Harmon groots en meeslepend. The Queen’s Gambit haalde twee nominaties binnen voor de Golden Globes, die dit weekend worden toegekend, waaronder die voor beste actrice. De schaakwereld profiteert dankbaar van deze twee ontwikkelingen. Dit zijn de zeven trends.

1. Schaken werd sexy

Ze waren er wel, hippe schakers. Vijftig jaar geleden had je de übercoole, wereldvreemde wereldkampioen Bobby Fischer, die in intrigerende zwart-witfoto’s werd vastgelegd door fotograaf Harry Benson. De huidige wereldkampioen, Magnus Carlsen, maakte indruk als model voor kledingmerk G-Star.

Maar dat waren de uitzonderingen. De schaker die op een toernooi in een T-shirt met ‘Smart is the new sexy’ achter het bord ging zitten, was vooral bevangen door wishful thinking. De kans was groter dat hij tegen een ongewassen en slonzig geklede nerd moest spelen dan tegen een hipster. Schaken rook naar zweet en bittere koffie.

Totdat de Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy in het najaar van 2020 de wereld veroverde als de schaakster Beth Harmon in de Netflix-serie The Queen’s Gambit. Haar ogen, haar make-up, haar jurken en haar schaakpartijen hebben bij meer dan 100 miljoen kijkers in één klap het beeld gekanteld. The Queen’s Gambit haalde in 92 landen de top-10 van best bekeken Netflix-series. Sindsdien zijn de nieuwe schaakborden niet aan te slepen.

Schaken deed het al goed door de pandemie. De lockdown dreef miljoenen naar de grote schaakwebsites, waar je op ieder moment van de dag aan een menselijke tegenstander gekoppeld kunt worden. Opa’s hielden via de iPad contact met kun kleinkinderen door een potje te schaken. En ouders zien hun thuiszittende kinderen liever online leren schaken dan in een videogame een machinegeweer leegschieten.

Beth Harmon zette de volgende stap. Voor haar was schaken geen tijdverdrijf maar een alles verzengende passie, verweven met drugs en drank. Schaken werd sexy. Een schaakboek of schaaktijdschrift lezen is plotseling cool. Schaken is nu voor iedereen.