Rusland zet vrouw (70) en zoon gevangen omdat ze Jehova’s Getuigen zijn

In Rusland zijn woensdag een 70-jarige vrouw en haar 46-jarige zoon veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor deelname aan de activiteiten van de Jehova’s Getuigen. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie bevestigd tegenover persbureau Reuters. Valentina Baranovskaja kreeg twee jaar celstraf, haar zoon Roman Baranovski zes. Zijn straf is zwaarder omdat hij ook activiteiten voor de Jehova’s Getuigen georganiseerd zou hebben.

Het duo werd door een rechtbank in de Siberische regio Chakassia schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een verboden organisatie. Baranovskaja is de eerste vrouw én de oudste persoon die in Rusland is veroordeeld voor deelname aan het kerkgenootschap. De twee gaan tegen hun straf in hoger beroep.

Jehova’s Getuigen werd in 2017 door het Russische Hooggerechtshof bestempeld als „extremistische organisatie”. Het hoofdkantoor van de organisatie in Sint-Petersburg werd gesloten en 395 lokale afdelingen van de Jehova’s Getuigen opgedoekt. Sindsdien zijn honderden aanhangers van de geloofsgemeenschap door de autoriteiten opgepakt; tientallen van hen zijn inmiddels veroordeeld voor extremisme.

Waarom Rusland Jehova’s Getuigen zo streng vervolgt is niet duidelijk. Volgens de Russische grondwet is er in het land sprake van godsdienstvrijheid. Wel is bekend dat de Russisch-Orthodoxe kerk, die warme banden onderhoudt met het Kremlin, niet blij is met buitenlandse concurrentie. In 2018 zou de Russische president Vladimir Poetin over de zaak gezegd hebben: „Jehova’s Getuigen zijn ook christenen. Waarom je ze zou moeten vervolgen, begrijp ik ook niet.”

Jehova’s Getuigen is een christelijke stroming die aan het einde van de negentiende eeuw is ontstaan in de Verenigde Staten. Internationaal staat de groep bekend om bekering van deur tot deur en intensieve Bijbelstudie. De kerk heeft wereldwijd 8,5 miljoen leden, van wie 170.000 in Rusland en ongeveer 29.000 in Nederland.

