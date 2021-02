RIVM ziet eerste voorzichtige effecten van vaccineren

De eerste voorzichtige effecten van het vaccineren zijn terug te zien in de coronacijfers. Dat stelde Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team, woensdag in de Tweede Kamer. Met name ouderen in verpleeghuizen worden minder vaak positief getest.

Inmiddels hebben zo’n 150.000 mensen in een verpleeghuis een eerste vaccin gehad. De afgelopen twee weken daalt het aantal positieve tests onder de bewoners van de verpleeghuizen, terwijl het aantal positieve tests onder de rest van de bevolking weer stijgt. Volgens Van Dissel is dat „zeer waarschijnlijk het vaccinatie-effect”.

Vijf weken geleden zijn de eerste verpleeghuisbewoners ingeënt en de bescherming van het vaccin begint ongeveer twee tot drie weken na die prik. Daarom verbindt Van Dissel de dalende trend van besmettingen onder verpleeghuisbewoners aan het vaccin. Een klein gedeelte van die groep heeft ook een tweede prik toegediend gekregen.

Inmiddels hebben ook ongeveer 300.000 thuiswonende 80-plussers een eerste vaccin gehad. Daar is vooralsnog een minder sterk patroon te zien: het aantal besmettingen onder 90-plussers groeide afgelopen week bijvoorbeeld, weliswaar heel licht. De vaccinatie van die groep werd vier weken geleden gestart.

De afgelopen weken werden minder 90-plussers in het ziekenhuis opgenomen. In die statistiek wordt geen onderscheid gemaakt tussen thuiswonende ouderen en die in het verpleeghuis. Desalniettemin lijkt ook in die trend het effect van het vaccin voorzichtig zichtbaar: bij jongere groepen daalde het aantal opnames namelijk niet. Op de IC is nog geen effect te zien, omdat ouderen daar vaak niet worden opgenomen.

Nog weinig mensen met tweede prik

Lees ook: Vaccins verlichten pas in mei de druk op zorg

Hoe goed het vaccin precies werkt, is op basis van deze cijfers nog niet te zeggen. Het aantal mensen dat twee keer is geprikt en volledig beschermd is, is nog te klein.

Eerder stelde Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM, al tegen NRC dat het nog maanden kan duren voordat vaccinaties gaan helpen om het aantal ziekenhuisopnames naar beneden te brengen. Dat komt omdat eerst de oudste groepen worden gevaccineerd, die vaak niet in het ziekenhuis terechtkomen. Pas vanaf mei zijn er voldoende mensen gevaccineerd om de druk op de zorg enigszins te verlichten.