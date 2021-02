Pseudopolitiek gebabbel in lijsttrekkersinterviews

Daar kwam een „duivels dilemma” voor Geert Wilders in het lijsttrekkersinterview: „Snoetje of Pluisje?” De leider van de PVV twijfelde geen moment en ontweek de kattenvraag. De campagne is nauwelijks op stoom gekomen of ik krijg al de behoefte om mijn televisie in kleine brokjes aan Snoetje of Pluisje te voeren – zoveel onbenulligheden krijgen we voorgeschoteld vanuit de uit de klauwen gelopen gedachte dat wij burgers gefascineerd zouden zijn door de mens achter de politicus.

De snoetjepluisjekwestie (het echte dilemma is natuurlijk de keuze tussen Snoetje, Pluisje of Dion Graus) kwam uit een verder best substantieel interview met Wilders in WNL op Zondag. Substantie ontbrak volledig in het zacht kabbelende gesprek dat Tijd voor Max dinsdagmiddag had met Kees van der Staaij. Het anti-abortuspopulisme van de SGP-voorman was uiteraard niet gezellig genoeg; in plaats daarvan werd een oude foto van Van der Staaij met een hengel besproken.

„Was Jezus niet een visser?” probeerde presentator Sybrand Niessen. Van der Staaij ging in gedachten de evangeliën na en zei vriendelijk: „Jozef was een timmerman”, wat de aanleiding was voor een ongericht gesprek dat eindigde bij de vaststelling dat vissen niet van debatteren houden. Tijd voor Max ook niet.

Scharrelen of een vaste relatie?

Overal slingeren afwerklijstjes met lijsttrekkers rond. De Vooravond heeft het grote talent Emma Wortelboer naar Den Haag gestuurd om in een rubriekje politici te bevragen op een wijze die in de beginjaren van J.P. Balkenende ‘vrijpostig’ genoemd zou zijn. De dialoogjes bleven steken in vragen als „scharrelen of een vaste relatie” aan de partijhoppende Henk Krol. Thierry Baudet liep weg na een vraag over broodjes en beleg, mokkend over de NPO-toon van het non-gesprek alsof hij bang was dat er geen inhoudelijke aanleiding meer zou komen om zijn biezen te pakken.

Het treurigste onderdeel van de hele parade is Ingelijst (KRO-NCRV), waarin radiopresentator Ruud de Wild lijsttrekkers ontvangt in zijn atelier, wat zowel een schilderij als een goed gesprek zou moeten opleveren. Mark Rutte sloeg het aanbod af en over Sylvana Simons (Bij1) zei De Wild in De Volkskrant. „In dit programma wil ik het leuk houden en ik weet niet of dat kan met Sylvana. Dan wordt het snel polariserend”. Zijn eerste gast was Thierry Baudet.

Er volgde maandag inderdaad een op volle kracht depolariserend babbeltje met Baudet. De Wild trok een latex handschoentje aan om binnen „de NPO-regels” tegemoet te komen aan het handschudverlangen van de FvD-leider. Pas halverwege het gesprek begon Baudet wat te ontspannen, toen hem was gaan dagen dat er deze interviewer werkelijk geen kritische vraag over de lippen zou komen.

Snuffelen aan schoeisel

Het was geen heimelijke partijdigheid, want dinsdag deed De Wild al even gemoedelijk tegen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Hij snuffelde aan haar schoeisel om te controleren of dit niet van leer was en wilde weten of mensen niet moe werden van alle vragen over vegetarisme die hij zelf ook net had gesteld.

De Wild had een lange reeks zeer korte vragen, wat een gesprek praktisch onmogelijk maakte. Voelde Ouwehand zichzelf eigenlijk een dier? Geloofde ze in God? (Hij verbaasde zich over haar „resolute nee”.) Na een tijdje bracht hij het coronabeleid ter sprake, maar al snel draaide hij terug naar wat Ouwehand aan God zou willen vragen. Ik had nog wel een idee voor een antwoord. Iets als: „Heer, verlos ons van de ondraaglijke lichtheid van het pseudopolitiek gebabbel!”