Productie groene stroom sterk gegroeid, vooral dankzij zonnepanelen

Er is in het afgelopen jaar 40 procent meer groene stroom geproduceerd dan in 2019. Een kwart van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam uit hernieuwbare bronnen, meldt het CBS woensdag. Een jaar geleden was dat nog 18 procent. De meeste stroom kwam van windmolens, maar zonnepanelen droegen volgens de gegevens van het statistiekbureau het sterkst bij aan de groei van de productie.

In 2020 werd er 31 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt, tegen 22 miljard kWh een jaar eerder. Dat komt met name doordat de productie uit zonnepanelen anderhalf keer zo hoog uitkwam als vorig jaar: 8,1 miljard kWh. Die stijging komt weer doordat de beschikbare capaciteit sterk is toegenomen, concluderen de statistici. Er ligt nu voor zo’n 10.000 megawatt aan zonnepanelen, 3.000 megawatt meer dan in 2019.

Niet alleen de capaciteit om zonne-energie op te wekken groeide, er werden ook meer windmolens geplaatst, vooral op zee. De productie steeg daar met 29 procent naar 13,9 miljard kWh. De meeste windenergie wordt nog altijd opgewekt op land, en ook daar kwam er capaciteit bij. Die stijging was wel minder sterk dan op zee. Biomassa, waarvan discutabel is of het wel een duurzame energiebron is, was goed voor 9 miljard kWh. Dat is bijna een derde van de totale productie, en anderhalf keer zoveel als in 2019.