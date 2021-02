NOS doet aangifte wegens nieuwe video van gijzelnemer Tarik Z.

De NOS doet aangifte tegen Tarik Z. vanwege een filmpje dat hij via sociale media heeft verspreid. Gestoken in een donker pak spreekt hij op beheerste toon over zijn gijzelingsactie bij de omroep, waarmee hij zes jaar geleden onder dreiging van zwaar geweld tevergeefs probeerde het Achtuurjournaal over te nemen. Nog altijd is Z. van mening dat de NOS een spreekbuis is voor beïnvloeding door hogere machtshebbers, zegt hij. „En daarom ben ik terug.”

De video van Z. verscheen dinsdag op Instagram en TikTok. Van dat eerste platform is het inmiddels verwijderd, op TikTok is het nog te vinden. Ook wordt het filmpje veelvuldig gedeeld door andere gebruikers van sociale media, al dan niet met een steunbetuiging erbij. De video doet professioneel aan: er is duidelijk aandacht besteed aan het script, decor en camerawerk. De stem van Z. is vervormd, zijn gezicht geheimzinnig belicht. De inhoud is niet strafbaar, denkt het OM. Toch doet de NOS aangifte.

NOS-directeur Gerard Timmer zegt in een verklaring op de website van de omroep dat het filmpje niet los gezien kan worden van het voorval van zes jaar geleden. Z. meldde zich toen bij de beveiliging met een gaspistool bij zich dat net op een echt vuurwapen leek. Hij overhandigde een brief waarin stond dat hij zwaarbewapende handlangers had, er explosieven met radioactief materiaal door het land waren verspreid en er een legertje hackers klaarstond voor een cyberaanval. Pas later zou het allemaal grootspraak blijken. „Dat was ontwrichtend voor de NOS en voor de journalisten die voor de NOS werken. En het heeft maatschappelijk ook veel losgemaakt”, zegt Timmer daar nu over. „Dit filmpje staat om die reden niet op zichzelf.”

Vaker bedreigingen journalisten

Tarik Z. werd in december 2015 door het hof veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Volgens een psycholoog en psychiater was hij toerekeningsvatbaar. Wel wordt Z. omschreven als een intelligente jonge man met een „narcistische persoonlijkheidsdynamiek en achterdochtige overtuigingen”. Het hof nam Z. kwalijk dat de beveiligers gevreesd hebben voor hun veiligheid, ook omdat een paar weken eerder bij een aanval op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs nog mensen waren gedood. Bovendien heeft de gijzeling grote gevolgen gehad voor het functioneren van de NOS en op de samenleving, vonden de rechters.

Bedreigingen en geweld tegen journalisten komt volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in toenemende mate voor. De NOS besloot een halfjaar geleden voortaan niet meer met herkenbare satellietwagens te rijden vanwege de toegenomen onveiligheid. Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het filmpje van Z. tegen persbureau ANP onderdeel van een „treurige tendens”. Journalisten weten zich volgens hem in Nederland steeds minder veilig.