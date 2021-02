Mega-order van 3,6 miljard euro voor ASML

Een Zuid-Koreaanse fabrikant van geheugenchips heeft een order van 4,3 miljard Amerikaanse dollar (3,6 miljard euro) geplaatst bij de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

SK Hynix heeft een aanbestedingscontract van vijf jaar afgesloten voor de levering van scanners die werken met extreme ultraviolet (EUV) die worden gebruikt bij het maken van chips. De apparaten zijn zo groot als een bus en kosten ruim 100 miljoen euro per stuk. Met de relatief nieuwe EUV-techniek kunnen dunnere verbindingen gemaakt worden op de chips, waardoor deze nog kleiner gemaakt kunnen worden.

De omzet van ASML in 2020 was 14 miljard euro. Eind vorig jaar had de fabrikant voor 11,3 miljard euro aan orders uitstaan.