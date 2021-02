Maken de grote supermarkten zich schuldig aan kartelafspraken?

Maken Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi zich schuldig aan het sluiten van kartelafspraken? Deze en andere grote supermarkten hebben de lonen van hun werknemers deze maand met 2,5 procent verhoogd. Niet via de gebruikelijke weg, via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met vakbonden. In plaats daarvan besloten ze samen de salarissen omhoog te gooien, buiten de werknemersorganisaties om. En daarmee hebben de bedrijven misschien verboden prijsafspraken gemaakt, zegt mededingingsautoriteit Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De laatste supermarkt-cao verliep al in juli vorig jaar. Over een nieuwe cao weten de supermarkten het maar niet eens te worden met de vakbonden FNV en CNV. Na maanden van moeizame onderhandelingen liepen de gesprekken in oktober vast. De FNV ging over tot acties. Intussen heeft het personeel al bijna een jaar geen collectieve loonsverhoging gekregen.

De FNV wil de lonen van de circa 300.000 supermarktmedewerkers aanzienlijk verhogen: met 5 procent per jaar. De supermarkten wilden niet verder gaan dan 2,5 procent per jaar. Ook willen de vakbonden dat de zogeheten ‘zondagtoeslag’ blijft bestaan: een toeslag voor werknemers die op zon - en feestdagen werken. De supermarkten willen daar juist vanaf. Zij vinden zo’n toeslag niet passen in deze tijd, waarin de meeste supermarkten elke dag van de week geopend zijn.

Een cao-akkoord lijkt zó ver weg, dat de grote supermarkten, verenigd in brancheorganisatie VGL, een loonsverhoging niet langer wilden uitstellen. „Er wordt hard gewerkt”, zegt cao-onderhandelaar Pieter Verhoog. „En dan word je eigenlijk gegijzeld doordat je er met vakbond niet uitkomt.”

Bovendien is het voor werknemers nadelig dat de pensioenpremie zo sterk stijgt. Die gaat ten koste van hun nettoloon. „Als het lijkt alsof werknemers er daardoor op achteruitgaan, is dat ook geen lekker verhaal”, zegt Verhoog.

Verboden ‘kartel’

Maar in Nederland is het verboden om als ondernemer prijsafspraken te maken met concurrenten. Dan ontstaat een zogenoemd ‘kartel’, waarbij afspraken de concurrentie tussen ondernemingen beperken. De consument is daardoor veelal slechter af, want een bedrijf dat niet meer hoeft te concurreren, is minder geneigd om bijvoorbeeld efficiënter of goedkoper te opereren. Ook het loon van werknemers is een „concurrentiegevoelige parameter”, zegt een woordvoerder van de ACM, en kan dus duiden op kartelvorming. Door gezamenlijk een loonsverhoging af te spreken, bevriezen bedrijven als het ware een kostenpost, waarop ze vervolgens niet meer onderling concurreren. In de wet is een uitzondering voor het maken van dergelijke afspraken in een cao, omdat dan de werknemers erbij betrokken worden.

De ACM kwam de loonafspraken op het spoor door vragen van de NOS, die hier woensdag over berichtte. De toezichthouder gaat nu eerst met de verschillende supermarkten in gesprek over hoe deze ‘prijsafspraak’ tot stand is gekomen. Als de ACM concludeert dat de supermarkten de loonsverhoging niet op deze manier hadden mogen afspreken, dan kan de toezichthouder een boete opleggen. De loonafspraak terugdraaien, kan de autoriteit niet zomaar.

De supermarkten wisten niet dat hun actie mogelijk verboden is, zegt Verhoog. „Ik snap dat we niet eenzijdig voorwaarden mogen afpakken. Maar als je nou iets geeft… Er zijn hier geen gedupeerden.” Zes jaar geleden hebben supermarkten ook zo’n eenzijdige loonsverhoging gegeven, zegt hij. „Dit is niet ongebruikelijk.”

„Wij doen dit vanuit goed werkgeverschap”, zegt Ton van Veen, financieel bestuurder van Jumbo, die zegt dat dit een zelfstandige beslissing was van zijn supermarkt. „Als er straks een hogere loonsverhoging uit de cao-onderhandeling komt, dan corrigeren we dat met terugwerkende kracht.”

Toch kan een prijsafspraak als deze ook nadelig uitpakken voor werknemers, meent toezichthouder ACM. Want de afspraak kan „loondrukkend” werken. Misschien was er wel een supermarkt bereid om 3 of 4 procent erbij te geven, maar houdt die zichzelf nu in door de gezamenlijke afspraken. Werknemers kunnen dan niet overstappen naar die gullere supermarkt. Dat kunnen zij ook niet als er gezamenlijke cao-afspraken zijn gemaakt, maar dan hebben werknemers er via de vakbond tenminste over kunnen meebeslissen.

‘Vakbondje pesten’

„Ik had ze nog gewaarschuwd”, zegt Mari Martens, de cao-onderhandelaar van de FNV. Een VGL-onderhandelaar, iemand anders dan Verhoog, belde hem onlangs om hem te informeren over de loonsverhoging. „Ik zei: dit zal de ACM niet leuk vinden.”

Martens vindt het mooi dat supermarktmedewerkers nu een loonsverhoging krijgen zónder daarvoor de zondagtoeslag te hoeven inleveren. Desondanks ziet hij deze stap van supermarkten als „vakbondje pesten”. Werkgevers zouden hun personeel op deze manier gunstig willen stemmen, zodat zij geen noodzaak meer voelen om zich aan te sluiten bij de vakbondsacties. „Nu kunnen ze zeggen dat de vakbonden ouderwets zijn en niet deugen.”

De FNV gaat door met de acties, ook al kwamen daar tot nu toe weinig mensen op af. Martens blijft erbij dat de lonen met 5 procent omhoog moeten. „Als je de winst van Jumbo ziet, en dat Ahold Delhaize eigen aandelen inkoopt. Het gaat gewoon hartstikke goed met de branche.”

De werkgevers brengen daar tegenin dat die hoge winsten slechts tijdelijk zijn, omdat de horeca nu gesloten is. Verhoog wijst op tal van onzekerheden: „We zien de pensioenpremies stijgen, een politiek die het minimumloon mogelijk wil verhogen, bedrijven die het misschien niet gaan redden. We willen ook in de toekomst een goed werkgever kunnen zijn.”

Toch verwacht Verhoog dat er ooit een akkoord met de vakbonden komt. „We zijn tot elkaar veroordeeld. Vroeg of laat komt er een cao. Of dat met de FNV is, of alleen met het CNV, dat zullen we nog zien.”