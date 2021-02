Lilianne Ploumen leunt op ‘politieke maatjes’ uit Rutte II

Ineens was ze er. Lilianne Ploumen zou die maandagochtend, halverwege januari, officieel gepresenteerd worden als nieuwe lijsttrekker van de PvdA en in de coulissen van het Amsterdamse theater De Meervaart liep Simone van Geest (51) druk rond. Ze had een dag vrijgenomen van haar werk als woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond, want ze was op zondag door Ploumen gevraagd bij te springen, kon geen ‘nee’ zeggen en ging haar helpen.

„Vrienden voor altijd”, had Ploumen ooit bij een foto van hun twee op Facebook geschreven. In de PvdA zagen ze die dagen meer goede vrienden van de nieuwe partijleider naar voren stappen. Vertrouwelingen op wie ze in veel opzichten al leunt sinds ze tussen 2007 en 2011 partijvoorzitter was – toen nog als outsider die de partij nog amper kende. Nu is ze, na een ministerschap en vicefractievoorzitterschap, de insider die de partij weer een verkiezing moet laten winnen.

Wie zijn de mensen op wie de lijsttrekkers, die na 17 maart Nederland willen besturen, vertrouwen? Hun politieke steun en toeverlaten, de mensen die ze polsen als het moeilijk gaat, van wie ze gevraagd en ongevraagd advies krijgen? In aanloop naar de verkiezingen portretteert NRC lijsttrekkers, hun ideeën en hun leiderschap aan de hand van de voor velen onzichtbare bontkraag van spindocters, mannetjesmakers en onmisbare adviseurs. De mensen die lijsttrekkers bijstaan maar, zeggen ze zelf, echt niet zo héél belangrijk zijn. Maar van wie de aanwezigheid vaak wél iets zegt over het leiderschap van een politicus. Deel 1: Lilianne Ploumen.

‘Onafscheidelijk’

Haar late aantreden, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen en midden in de voorbereidingen van de PvdA op de verkiezingscampagne, gaf een boeiende inkijk in hoe politiek leiders kunnen verschillen en op wiens adviezen ze vertrouwen. Lodewijk Asscher stapte op en na het aantreden van Ploumen zagen partijgenoten direct de verschillen – ze willen alleen praten op basis van anonimiteit vanwege het ongemak om „zichzelf te portretteren”. De personele: bijvoorbeeld omdat ineens de Bossche fractievoorzitter Pieter Paul Slikker opdook in campagnevergaderingen. Hij was campagnemanager in de tijd dat Ploumen partijvoorzitter was, coördineerde tijdens het kabinet-Rutte II (2012-2017) het wekelijkse bewindspersonenoverleg van de partij en vertrok in de nasleep van de verkiezingsnederlaag die na dat kabinet volgde. Een partijgenoot noemt hem en Simone van Geest „onafscheidelijk van Ploumen”.

Maar ook de verschillen in ideeën en leiderschapsstijl zijn zichtbaar. Waar Asscher veel onderzoeken las, met mensen binnen en buiten de partij sprak, ideeën wilde opdoen, twijfelde, nadacht, nog eens een stuk schreef en daar óók weer veel adviezen bij vroeg, valt het PvdA’ers op dat Ploumen soevereiner werkt. Ze leunt minder op adviseurs en is ook minder zoekend naar een verhaal. Een partijgenoot: „Ze hééft al een verhaal, dus hoeft ze er ook niet naar te zoeken.”

Bos en Dijsselbloem

Hoewel Ploumen de afgelopen jaren als vicefractievoorzitter partijleider Asscher steunde bij de wederopbouw van de partij, zien partijgenoten al wat „accentverschillen”. Dat is ook te zien in de PvdA’ers die haar bijstaan. Zo leunt Ploumen sterk op haar ‘politieke maatjes’ Wouter Bos, tussen 2002 en 2010 partijleider, en Jeroen Dijsselbloem, jarenlang Kamerlid en als minister van Financiën in het kabinet Rutte-II verantwoordelijk voor het bezuinigingsbeleid.

De PvdA bewaart slechte herinneringen aan die periode. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 hield de partij maar negen zetels over. Maar de mensen van die tijd weten hoe een campagne werkt. Ze hebben onderhandeld over kabinetten: adviezen die Ploumen kan gebruiken in haar eerste campagne als lijsttrekker.

Bos en Dijsselbloem zijn wat liberaler dan de klassiek sociaal-democratische koers die Asscher de laatste jaren wilde varen. Volgens partijbronnen denken ze positiever over deelname aan Rutte-II dan Asscher dat deed. Die erkende de laatste jaren geregeld „fouten” gemaakt te hebben in dat kabinet en keerde zich onder meer tegen de sluiting van sociale werkplaatsen en afschaffing van het leenstelsel voor studenten – door PvdA-bewindspersonen ingevoerd. De liberalere vleugel van de partij vindt juist dat de PvdA niet anders kon: er moest verantwoordelijkheid getoond worden in crisistijd, er moest nu eenmaal bezuinigd worden, het land is er uiteindelijk financieel sterker van geworden.

Ploumen is bovendien wat internationaler ingeseteld dan Asscher, valt partijgenoten op. Asscher had het in de campagne van 2017 bijvoorbeeld over de noodzaak van een ‘progressief patriottisme’ – een vooruitstrevend geloof in de natiestaat waar hij het na de campagne nooit meer over had. Ploumen spreekt juist over de noodzaak van internationale samenwerking en globale gelijkheid.

Ook de áfwezigheid van sommige mensen zegt iets over het type partijleider en diens ideeën. Reclameman Marc Oosterhout hielp de PvdA de afgelopen jaren rond het thema ‘bestaanszekerheid’ een campagne te maken: Asscher leunde sterk op hem om een klassieker sociaal-democratisch verhaal te bouwen. Maar Oosterhout heeft geen enkele rol meer. Over ‘zekerheid’ en ‘zeker zijn’ sprak Asscher in de nadagen van zijn leiderschap al weinig, Ploumen heeft het er helemaal nooit over.

