Hoe speel je een liefdesscène met een scherm ertussen?

Sinds de zomer wordt bij iedereen die de Toneelacademie van Maastricht binnenkomt bij de deur de temperatuur gescand en gevraagd naar klachten. Wie door de school liep, moest vanaf toen al een mondkapje op. Directeur Rob Ligthert: „Onze filosofie is om zo streng mogelijk aan de buitenpoort te zijn, om dan binnen zo vrij mogelijk te kunnen zijn.” Tegelijk beseft Ligthert dat er geen waterdichte garanties zijn. „Maar tot de dag van vandaag hebben we het zonder enige bronbesmetting gered. Daar ben ik blij om, en trots.”

Over deze serie

Hoe ziet het kunstonderwijs eruit in coronatijd? Hoe volgen studenten praktijkvakken tijdens de lockdown? NRC keek de afgelopen weken mee bij de HKU in Utrecht, het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, de Filmacademie in Amsterdam, de Rockacademie in Tilburg en dansacademie Lucia Marthas in Groningen. Dit is de laatste aflevering van de serie.

De selectieprocedure is deze maand gewoon live uitgevoerd. Maar aspirant-leerlingen moesten een test laten zien die aangaf dat ze geen corona hadden. „Dat vergt organisatie en het was iets wat we steeds moesten beargumenteren. Maar wij hebben er op deze manier tien positieve jongeren uitgevist, van wie er acht geen klachten hadden. Dus het was de moeite waard.” Voor de procedure was een onderwijsvrije periode gekozen, zodat reguliere leerlingen niet op school zouden zijn. „Zo creëerden we de fysieke ruimte die we nodig hadden.”

Dit schooljaar is het volledige onderwijsprogramma gedraaid in ‘blended’ vorm, zegt Ligthert, een mix van lessen online en op school. „We zijn een vrij kleine school, met 200 leerlingen verdeeld over zeven opleidingen (van acteur en regisseur tot vormgever en docent). Maar wel met twee ruime gebouwen.”

De roosters werden „ploegendiensten”, zoals Ligthert ze noemt. Ter verantwoording schreef hij protocollen voor Zuyd Hogeschool, het Limburgse instituut voor hoger beroepsonderwijs waar de academie deel van uitmaakt, „gebaseerd op locatie, aantal studenten per ruimte en per vierkante meter, en de mogelijkheid om te ventileren.” Maar het meeste werk zat in het kweken en vasthouden van de discipline op school, met afstand houden en mondkapjes dragen. „Dat was hartstikke moeilijk en is nog steeds moeilijk.”

Fysiek contact

Op de speelvloer mag het mondkapje af en fysiek contact is niet uitgesloten. „Maar we hebben tegen de docenten gezegd: zoek het fysieke contact niet op. Sommige docenten werken daarom met transparante schermen. Dat levert ook grappige spelimpulsen op: hoe speel je een liefdesscène met een wand ertussen? Afstand en onbereikbaarheid kunnen ook onderdeel zijn van een conflict in een toneelstuk.”

Het sociale aspect van de opleiding lijdt onder de maatregelen. „Onze huiskamer was echt een ontmoetingsplek. Dat samenzijn missen ze enorm. Het ergste voor de studenten is dat ze hun werk niet meer voor publiek kunnen presenteren. Zowel voor studenten als docenten is dat normaal gesproken een oppepper tussen elk blok.”

Foto Andreas Terlaak

De school besteedt extra aandacht aan de mentale gesteldheid van studenten en docenten. „De mentoren hebben extra aandacht voor welzijn. Ik durf te zeggen dat het goed gaat met de studenten. Er stoppen ook niet meer leerlingen met de opleiding dan in andere jaren.” Er is wel meer ziekteverzuim onder docenten. „Dat is wel coronagerelateerd, ook al hebben ze geen corona.” De werkdruk is hoger. „Online werken vergt meer organiseren en communiceren.”

Positieve effecten zijn er ook. „We hebben nooit beseft dat lessen, tot en met zang- en stemles, ook online kunnen. Dat is echt een ontdekking. Een voordeel is dat bij de theoretische colleges online studenten van de verschillende opleidingen en leerjaren elkaar meer ontmoeten. Dat was gescheiden. Nu zijn er meer gesprekken over en weer.”

Geen verloren jaar

En dan is er nog het voordeel dat je kunstenaars en deskundigen van over de hele wereld makkelijker om een bijdrage kan vragen. „We hebben online workshops van mensen die je anders niet voor twee dagen naar Maastricht krijgt. Dat is een verrijking van het programma.”

Het coronajaar is geen verloren jaar. Maar het moeten doen zonder voorstellingen voor publiek en stages, met de contacten die dat oplevert, is een groot gemis. „Daar maak ik me wel zorgen over. De toekomst voor jonge theatermakers was al zo onzeker. De overstap naar de beroepspraktijk is alleen maar lastiger geworden.”

De Student Cor Langerak (21) Derdejaars performance-opleiding.

„Ik ben oké met de situatie, want ik was al geïnteresseerd in digitale media en virtualiteit. De pandemie geeft mij de ruimte om die technische dimensie van mijn vak verder te onderzoeken. Theater moet noodgedwongen op zoek naar nieuwe vormen. Dat is tof om mee te maken. „Maar ik merk dat veel klas- en schoolgenoten erdoorheen zitten. De sfeer is vlak. Normaal gesproken zijn we een hechte gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Na een voorstelling ga je met zijn allen naar De Tribunal, het café naast de academie. Dat samenzijn is weggevallen en dat is een groot gemis. De saamhorigheid is een belangrijk deel van hoe je je op school ontwikkelt, omdat we elkaars werk misschien nog wel beter kennen en verder helpen dan de docenten. „Zodra je in de klas bent is er geen afstand meer. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk vermeden, maar dat is niet te doen. Je kan niet spelen op anderhalve meter van elkaar. Elkaar aanraken hoort bij het vak. „Ik ben fan van de stemles online. Dat was een groepsles, die leerzaam was, maar ook veel tijd en inspanning kostte. Nu is dat een kwartier privé, heel concreet. Ik ben ontzettend vooruit gegaan. „De meeste studenten maken zich zorgen over de toekomst. Daar praten we veel over. Ik heb er wel vertrouwen in, want ik denk dat iedereen heeft gevoeld hoe het is om te moeten leven zonder cultuur. Dus ik hoop dat we ons meer bewust zijn geworden van het belang van cultuur.”

