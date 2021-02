Leegloop in de top bij kwakkelend Booking

Het is onrustig in de top van reissite Booking.com, dat zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis. Deze week verloor het van oorsprong Nederlandse bedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam Matt Swann – het directielid dat over de technologie gaat van het internetplatform. Een interim-manager gaat zijn taken waarnemen.

Dat blijkt uit interne correspondentie, ingezien door NRC. Chief technology officer Swann is de laatste in een rij topmanagers die recent bij Booking.com zijn vertrokken of een andere, aanzienlijk minder zware rol hebben gekregen. Zo stapte afgelopen zomer financieel directeur Marcela Martin op, na een dienstverband van nog geen twee jaar. Ook voor haar is een interim-directeur in de plaats gekomen. David Vismans, sinds 2012 aan boord en de belangrijkste verantwoordelijke voor de website, legde eveneens zijn functie neer, terwijl Booking-veteraan en -bestuurder Pepijn Rijvers met sabbatical ging. Beiden zijn nog wel adviseur van het bedrijf.

Onbegrip

Swann heeft zijn vertrek eerder deze week intern bekendgemaakt. Een van de belangrijkste beslissingen waarbij Swann nauw betrokken was, betrof de keuze om gebruik te maken van de clouddiensten van Amazon. Het uitbesteden van dataopslag aan een externe partij leidde tot onbegrip bij ontwikkelaars van Booking.com, dat traditioneel alles in eigen beheer hield. Volgens een woordvoerder is er geen verband tussen die onvrede en het vertrek van Swann, die in 2018 overkwam van techbedrijf StubHub en daarvoor jarenlang bij Amazon werkte. Zelf schreef hij deze week in een e-mail aan zijn medewerkers dat hij „na een jaar van stress” terug wil naar zijn gezin in de VS.

Lees ook: Het onderzoek van NRC naar Booking: ‘Booking is uitgefeest’.

De wisselingen in de top vallen samen met een ingrijpende reorganisatie bij Booking.com. Afgelopen zomer maakte het bedrijf bekend dat het tot een kwart van al zijn medewerkers wil ontslaan om de pandemie het hoofd te bieden. Bij de boekingssite – gemeten naar overnachtingen en aangesloten hotels de grootste ter wereld – werken ruim 17.000 mensen, van wie 5.500 in Amsterdam.

Booking.com wordt hard geraakt door de coronacrisis. Uit de jaarcijfers die het Amerikaanse moederbedrijf woensdagavond publiceerde, blijkt dat de omzet vorig jaar uitkwam op 6,8 miljard dollar (5,6 miljard euro), 55 procent minder dan in 2019. Booking Holdings – waar ook restaurantwebsite OpenTable, reisplatforms Agoda en Priceline en autoverhuurbedrijf Rentalcars onder vallen – hield onder de streep 59 miljoen dollar over, tegenover een winst van bijna 5 miljard dollar een jaar eerder. Booking.com is naar schatting goed voor 80 à 90 procent van de inkomsten van het moederconcern.

Beleggers blijven optimistisch over Booking.com. De beurskoers staat op het hoogste punt ooit

De cijfers over het laatste kwartaal van vorig jaar vertoonden nauwelijks tekenen van herstel. Desondanks zijn beleggers optimistisch over Booking.com. De beurskoers staat een kleine 10 procent hoger dan vlak voor de coronacrisis. Booking heeft de marketing- en personeelskosten teruggeschroefd en beschikt over ruime financiële reserves. In april deed het bedrijf niettemin een beroep op de eerste NOW-regeling van de Nederlandse overheid, bedoeld om personeel in dienst te houden, en oogstte daarmee veel kritiek.

Werkt u bij Booking en wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren?

Do you work at Booking and would you like to respond to this article? We zouden graag met u in contact komen voor een follow-up artikel.

We would like to get in touch with you for a follow-up article. Ja, ik wil reageren / Yes, I would like to respond