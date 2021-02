Goed klimaatbeleid draait niet om haalbaarheid maar om noodzakelijkheid

Het ontbreekt de Nederlandse politiek in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan gevoel van urgentie rond de klimaatcrisis. Klimaat mag dan een thema zijn in bijna ieder verkiezingsprogramma, maar de grote meerderheid van politiek Den Haag sukkelt ver achter de wetenschappelijke inzichten aan.

Mathijs Boom en Eva Rovers zijn actief binnen Extinction Rebellion Nederland

Wie eerlijk is over de ernst van de klimaatcrisis en het desastreuze verlies van biodiversiteit, kan niet anders dan beseffen dat we nu alles moeten doen wat nodig is om de leefbaarheid van onze planeet te beschermen. We hebben burgerbewegingen als Extinction Rebellion niet eens nodig om dat duidelijk te maken; recent concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat „versnelde actie en radicale veranderingen in productie en consumptie vereist zijn om het tij te keren”.

Ondertussen houden parlement en regering vast aan het verouderde Parijs-akkoord en tekortschietende Europese doelen. Dit blijkt overduidelijk uit het rapport Bestemming Parijs, dat een ambtelijke studiegroep onder leiding van AFM-voorzitter Laura van Geest onlangs publiceerde.

Dit rapport schetst de kaders voor het klimaatbeleid van een volgende coalitie, rekening houdend met de nieuwe Europese doelstelling: geen 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 procent. Het rapport leest als een zoektocht naar oplossingen voor een beleidspuzzel, niet voor een fundamenteel probleem. Het is een keuzemenu voor politieke beslissingen na 17 maart om tot de 55 procent te komen – sommige opties leiden misschien tot iets minder dan 55 procent, maar geen enkele tot meer reductie.

Zeer problematisch

Die verkenning is op zich interessant, maar de uitgangspunten en consequenties zijn zeer problematisch. Want de fundamentele vraag blijft volkomen buiten beeld: wat is nodig voor een leefbaar klimaat? Van Geest zorgt graag „dat politici op basis van de feiten met een helder doel beslissingen kunnen nemen”, zei zij vorige week in NRC. Maar welke feiten precies?

Niet die van de klimaatwetenschap. Op verzoek van toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) is het rapport zo nauw afgebakend dat tunnelvisie ingebakken zit. Daardoor staat er niets in over de effecten van klimaatontwrichting die telkens veel eerder en heftiger de kop op steken dan verwacht. Niets over de verschillende planetaire grenzen die we nu al overschrijden en waardoor we onomkeerbare veranderingen in gang dreigen te zetten. De VN becijferde vorig jaar dat we nog steeds afkoersen op meer dan 3 graden Celcius opwarming in 2100, waarmee grote delen van de aarde onbewoonbaar zullen worden.

Zelfs de uitstootdaling als gevolg van wereldwijde lockdowns heeft ons niet van dit pad afgebracht. De gevolgen zijn nu al wereldwijd voelbaar. Maar ook daarover niets in het rapport, ook al berekende de ‘bank der banken’, de BIS-bank, dat de economische schade in de honderden miljarden euro’s loopt.

Ook de wetenschappelijke inzichten over wereldwijd biodiversiteitsverlies ontbreken in Bestemming Parijs. Overbevissing, vervuiling en oceaanverzuring bedreigen visvangst; het verdwijnen van insecten bedreigt de bestuiving van gewassen; en de afname van soortenrijkdom verzwakt ecosystemen. Dit is niet alleen een risico voor de Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen die wereldwijd 510 miljard euro aan investeringen hebben uitstaan met een hoge afhankelijkheid van gezonde ecosystemen. Dit raakt de basale voedselvoorziening en gezondheid van miljarden mensen. Natuurwetenschappers laten geen twijfel: de toekomst van ons klimaat- en ecosysteem ziet er bijzonder slecht uit. Dát is het kader waarbinnen politieke keuzes gemaakt moeten worden.

Leefsysteem bezwijkt

De parallel met de coronapandemie dringt zich op. Het dreigende bezwijken van ons zorgsysteem vormt al bijna een jaar de leidraad voor beleid. Daarop worden alle andere beslissingen afgestemd. Maar wat doen we tegen het dreigende bezwijken van ons klimaat- en ecosysteem? Kortom, tegen het bezwijken van ons leefsysteem?

Enkele volksvertegenwoordigers zijn doordrongen van de urgentie, maar het zijn er veel te weinig. Het gevaar: ook na 17 maart zullen politici niet doen wat nodig is, maar wat politiek mogelijk lijkt. Partijen zullen compromissen zoeken voor ‘haalbare’ en ‘betaalbare’ reductiepercentages en hun ogen sluiten voor de ernst van de situatie. De beperkte kaders van het rapport Bestemming Parijs dragen daaraan bij. Daarom roepen wij de volgende regering op om verder te kijken dan dit rapport. Durf de ernst van de klimaat- en ecologische crisis in de ogen te kijken; handel niet vanuit vermeende haalbaarheid, maar vanuit reële noodzaak.