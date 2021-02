Kitsch hoort bij ons lot

Altijd een lastig moment in het menselijk verkeer: de constatering van een verschil in smaak. Iemand vindt een boek, film of muziekje mooi waarvan jij gruwt – of andersom. Laat je het merken of blijf je onbewogen?

Mij overkomt het soms als ik over zo’n onderwerp heb geschreven. Vond ik dát mooi? Hoe was het mogelijk? Zo’n saai boek, drakerige film of zulke lelijke muziek? Ze hadden me hoger ingeschat.

Een poosje geleden was ik het met een lezer oneens over een speelfilm. Ik vond het een ontroerende film, hij noemde het kitsch. Dat is een vaak opdoemende diskwalificatie in zulke discussies: kitsch. Van Dale definieert kitsch als volgt: „Al wat niet echt van sentiment of niet werkelijk artistiek is, maar pretendeert het te zijn.”

Ten opzichte van kitsch moet je niet te gauw neerbuigend worden, vind ik. Er ligt tussen kunst en kitsch een groot, grijs gebied waar veel mogelijk is. Zelfs de nagestreefde, extreme kitsch, zoals het geschilderde zigeunerjongetje-met-traan, kan een emotionerende werking hebben op ieder die daar op dat moment gevoelig voor is.

Milan Kundera heeft daar in zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan behartigenswaardige dingen over geschreven. Hij introduceerde Sabina, een schilderes voor wie „kitsch haar vijand is”. Toch raakt Sabina altijd ontroerd bij sentimentele beelden en liedjes die haar aan haar ongelukkige jeugd herinneren. Kundera merkt dan op: „Want niemand van ons is zo’n supermens dat hij helemaal aan kitsch kan ontsnappen. Hoezeer we die ook minachten, kitsch behoort tot het menselijk lot.”

Ik moest aan die wijze woorden denken toen ik onlangs een liedje hoorde van de Amerikaanse zanger Bobby Charles (1938 – 2010). Hij is nooit erg bekend geworden, ook al heeft hij veel goede songs geschreven. Zijn specialiteit was de korte song met een pakkende melodie en simpele tekst. Zo schreef hij voor Fats Domino ‘Walking to New Orleans’. In 1972 maakte hij met leden van The Band Bobby Charles, een fraaie, stemmige elpee met zelf geschreven en gezongen songs.

Op Spotify ontdekte ik een onbekend oud nummer van hem, ‘You Were There’, dat pas na zijn dood terloops is uitgebracht. (Het is ook te horen op YouTube.) De weemoedige melodie heeft iets universeels, je denkt dat je haar eerder hebt gehoord, maar die kans is klein. De tekst bereikt al in het eerste couplet zonder omwegen het hart: „You were there when I had no one else to turn to/ You took me in when I had no place to go/ You picked me up when I was down/ You helped me find my way around/ And that’s why I can’t let you go.”

Het duurt nogal lang, zes minuten, maar toch verveelde het me niet. Misschien dankzij de kracht van Charles om het zo eenvoudig mogelijk te houden: er klinkt alleen een akoestische gitaar, een steelgitaar en een drumkwastje en daar overheen de lome, beschroomde stem van Charles, die zingt alsof zijn geliefde pal naast hem zit.

Nu zou je ook van dit nummer kunnen zeggen: kitsch. Als Frans Bauer het zou zingen („Jij was daar en ik had het zwaar”) , of zelfs Luciano Pavarotti met zijn indrukwekkende galm, zou het dat kleffe effect kunnen hebben. Maar door de sobere uitvoering van Charles blijft het sentiment binnen de perken en voel je in ‘You Were There’ even de draaglijke zwaarte van het bestaan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 februari 2021