Julien Baker: ‘Muziek is de grote gebedsgenezer’

Angst, verslaving, depressie, schuldgevoel en eenzaamheid. Het zijn niet de gemakkelijkste onderwerpen die centraal staan in de intieme popsongs van Julien Baker. Des te opvallender is de warmte en de levenslust die ervan uitgaan, op het derde album Little Oblivions van de Amerikaanse indiezangeres.

De meeste instrumenten speelde Julien Baker zelf. Ze is drummer, gitarist, bassist, banjospeler, toetsenist en soms haar eigen geluidstechnicus. Ze studeerde audiotechniek en literatuur aan de Universiteit van Tennessee, haar geboortestaat. Als telg van een religieuze familie kwam ze op jonge leeftijd in aanraking met kerkmuziek. Indiepop en punk stuurden haar in een andere richting. Met de bands The Star Killers en Forrister verdiende ze haar sporen. „Eigenlijk is er niet eens zo’n groot verschil tussen gospelmuziek en hardcorepunk”, zegt ze ernstig. „Ik heb daar een keer een spreekbeurt over gehouden. In gospel wordt een letterlijke, bijna fundamentalistische lezing van het Nieuwe Testament gehanteerd. In hardcore heerst een vergelijkbaar fanatisme, maar dan gerelateerd aan veganisme en de doe-het-zelfmentaliteit. Allebei gaan ze uit van morele superioriteit. Geen van beide laten ze erg veel ruimte voor interpretatie.”

Julien Rose Baker (25) heeft een gekreukt wit laken opgehangen in haar piepkleine muziekkamer in Nashville, als achtergrond voor een eerdere Zoomsessie vandaag. Aan haar voeten ligt de hond Beans, gewaardeerd gezelschap in de eenzame dagen sinds ze in januari 2020 de laatste hand legde aan Little Oblivions. De opnamesessies volgden op een druk tourschema na haar voorlaatste album Turn Out The Light en de optredens met boygenius, de ‘egoloze supergroep’ die ze vormt met Phoebe Bridgers en Lucy Dacus. Ze zingen mee in het nummer ‘Favor’ van haar nieuwe album.

Bridgers, genomineerd voor vier Grammy’s waaronder die voor beste nieuwe artiest en beste alternatieve album (Punisher), zei kortgeleden dat ze alles wat ze van songschrijven weet van Julien Baker geleerd heeft. „We zijn muziekzusters”, zegt Baker over het gelegenheidstrio. „We stimuleren elkaar om onbevangen muziek te maken, zonder het harde oordeel dat je als solist en als vrouw in de muziekindustrie tegenkomt. Wat dat betreft heb ik net zo veel van Phoebe geleerd als zij van mij. Zij treedt wat makkelijker naar buiten; ik ben veel meer naar binnen gericht.”

Haar innerlijke strijd is de voornaamste inspiratie voor haar teksten, van haar debuutalbum Sprained Ankle (2015) tot de recente single ‘Faith Healer’. Daarin roept ze een denkbeeldige gebedsgenezer aan, die haar met een wondermiddel af moet helpen van trauma’s en pijn. Ze kwam uit de kast toen ze zeventien was. In zuidelijk, religieus Amerika was het niet eenvoudig om daar open over te zijn. „Mijn vader was op zijn manier heel begrijpend en vertelde me dat God niet minder van me houdt omdat ik gay ben. Terwijl ik zelf allang afscheid had genomen van institutionele religie en kerkgang. Als kind had ik hoe dan ook de christelijke normen en waarden meegekregen. Diep in mij zat de gedachte dat ik een minder mens was, gebroken en verdorven omdat ik niet in de pas liep met wat normaal werd gevonden. Ben je bezeten door de duivel als je queer bent? Dat schuldgevoel heeft me lang achtervolgd. Totdat ik ontdekte dat ik al die twijfel van me af kon schrijven in songteksten. Religie zou moeten gaan over liefde en verdraagzaamheid. Niet over het uitsluiten van mensen.”

Nerd

Met grote hanenpoten heeft ze in het oog springende tekstfragmenten gekalkt over het oorspronkelijke hoesontwerp van haar album. Ze heeft er expres zo’n rommeltje van gemaakt, zegt ze, omdat ze de dualiteit wil weergeven van netjes afgedrukte songteksten en de rauwe realiteit die erin wordt verwoord. „There’s no glory in love”, citeert ze in een wild handschrift het sleutelnummer ‘Bloodshot’ van haar album, „only the gore of our hearts”.

Een simpel liefdesliedje krijgt ze niet uit haar pen, verklaart Julien Baker. „Ik ben een nerd als het gaat om het vertolken van echte emoties. De hoofdpersonen van mijn songs zijn vaak beschadigde mensen. Ik ken hun pijn, hoewel ik niet altijd zelf de hoofdpersoon ben in mijn songs. Iedereen zoekt naar verlossing, of het nu een drugsverslaafde is of iemand die gebukt gaat onder eenzaamheid. Ik ben daar geweest, op al die plekken. Muziek is de grote gebedsgenezer.”

Solitair werken

Anders dan haar eerdere platen met een spaarzame sound wordt Little Oblivions gekenmerkt door een breed uitgesmeerd, zorgvuldig uitgewerkt bandgeluid. Toch is Julien Baker praktisch de enige muzikant op het album, met enkele bijdragen op gitaar en synthesizer van geluidstechnicus Calvin Lauber. „Ik ben gewend om een nummer van de grond af op te bouwen”, zegt Baker, die zich vertrouwd voelt in een studio waar haar enige gezelschap bestaat uit de technicus. „Solitair werken heeft het grote voordeel dat ik mijn onzekerheden voor mezelf kan houden en dat ik pas met mijn muziek naar buiten hoef te treden als ik vind dat het helemaal af is.”

Het afgelopen jaar is moeilijk geweest, zegt ze. „Ik mis de interactie met muzikanten op het podium en het publiek in de zaal. Live speel ik de muziek van dit album met een band, waaronder drummer Matthew Gilliam uit mijn oude band Forrister. Mijn broeder uit Memphis noem ik hem, hoewel ik verder niet zo veel op heb met de stoffige pophistorie van Elvis en Stax, die als een grijze wolk boven Memphis hangt. In Nashville, waar ik nu woon, staan mensen veel meer open voor nieuwe muziek.”

Ze speelt graag met anderen, zoals zangeres Hayley Williams van emogroep Paramore, bij wie ze inviel als gitarist bij een online optreden. Verrassend is haar onvoorwaardelijke liefde voor de muziek van Soundgarden, Audioslave en zanger Chris Cornell (1964-2017), wiens ‘Fell On Black Days’ ze coverde in een thuisconcert voor radiostation KEXP.

„Ik voel een diepe verwantschap met Cornells teksten. Hij had het unieke vermogen om verdriet en boosheid in een song te vangen, zonder de wereld daarvan de schuld te geven. Die somberheid was van hem alleen en hij zag er de schoonheid van in om daar een mooi lied omheen te bouwen. Ik wil zijn zelfgekozen dood niet mythologiseren, maar er gaat nog steeds een helende werking uit van de manier waarop hij zijn demonen te lijf ging. Ik ben zelf door de diepste dalen van depressie gegaan en ik weet hoe eenzaam het daar is. Cornell is voor mij een rots in de branding, die door een stom ongeluk werd weggevaagd.”

De pandemie heeft haar muziek voor een jaar in de wacht gezet, vertelt Baker over de periode waarin haar album werd uitgesteld en haar tournee afgelast. „De kosmos was mij ongunstig gezind, want de maatregelen tegen Covid-19 gingen precies in toen mijn band en ik in actie hadden moeten komen. Mijn muzikanten zijn niet zomaar gehuurde krachten; het zijn mijn beste vrienden. Meer nog dan zelf spelen mis ik het om zomaar naar een show van iemand anders te gaan. Ik ben er heel goed in om een avond lang stil te staan en gewoon te kijken wat er gebeurt op het podium. Muziek te voelen in je gezicht is een van de beste ervaringen die ik ken. Ik word nog eens dat oude vrouwtje dat er altijd is, in de club bij mij om de hoek. Geloof me, er komt een tijd dat alles weer gewoon wordt.”

Little Oblivions van Julien Baker verschijnt 26/2 op Matador Records.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 februari 2021