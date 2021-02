Met bezorgdiners komen ze in hotel de Sterrenberg een heel eind, maar contact met gasten is een gemis

Liset Bom (30) loopt langs de zwarte vleugel in het restaurant van Hotel de Sterrenberg. Háár hotel, ze nam de leiding van het familiebedrijf een paar jaar geleden over van haar vader. Op drukke avonden voor de coronacrisis bespeelde pa de vleugel voor de gasten. „Jazznummers vooral”, zegt Bom. „Nu speelt hij ook nog wel eens. Maar dan voor een leeg restaurant.”

Alle kamers in de Sterrenberg, in het Gelderse Otterlo, zijn deze zaterdag bezet. En toch is er nauwelijks een gast te zien. Af en toe schiet er een koppeltje door de lobby, teruggekomen van een wandeling op de hei. Ze gaan direct naar hun kamer.

Ook voor hotels zijn het vanwege de coronacrisis uitzonderlijke tijden. Anders dan restaurants en cafés mogen ze open zijn, maar wel met stevige beperkingen. Eetzalen? Dicht. Zwembaden? Gesloten. Roomservice? Verboden. Voor veel Nederlanders hoeft een weekendje weg dan al niet meer. De gasten die nog wel komen een zo normaal mogelijke ervaring bieden, ondanks alle obstakels, dat is de uitdaging voor hotels.

Zo ook voor de Sterrenberg, een viersterrenhotel waar je in de weekenden terecht kunt vanaf ongeveer 170 euro per nacht. In het interieur veel kleurrijke schilderijen, beton en strakke designmeubels. Aan de muren hangen vogels, herten en andere dieren, gemaakt van stukjes sloophout. Trekpleisters zijn het inpandige restaurant Cèpes (vermeld in de Michelingids), de wellnessfaciliteiten en de ligging, pal aan de rand van de Veluwe en vlakbij het Kröller-Müller Museum. Van die hoogtepunten is alleen de natuur nog vrij toegankelijk.

In het wellnessgedeelte zijn de lichten gedoofd. Liset Bom opent een glazen deur en stapt een ruimte binnen met één van de twee zwembaden. Het water is warm, maar er heeft al maanden geen gast in gezwommen. „Dit is ons nieuwe zwembad, het was net opgeleverd toen corona begon”, zegt Bom. „We hebben er superhard voor gewerkt, geld opzij gezet, en nu staat het leeg. Dat breekt wel een beetje mijn hart.”

Bezorgmenu

Een hotel runnen tijdens de coronacrisis draait om aanpassen en improviseren. Hoe geef je je gasten bijvoorbeeld te eten en te drinken als ze niet naar het restaurant mogen en roomservice geen optie is? „We namen contact op met de gemeente en de veiligheidsregio en kwamen erachter dat bezorgen en afhalen binnen het hotel wél mocht”, vertelt Bom.

Het restaurant bedacht een bezorgmenu, dat niet naar de hotelkamer wordt gebracht, maar voor de deur wordt neergezet – precies binnen de overheidsregels. Gasten kunnen de maaltijd gebruiken aan een volledig gedekte restauranttafel die op hun kamer klaarstaat. Er ligt ook een kaartje met een QR-code. Als ze die scannen, speelt een speaker op het nachtkastje de muziek af die normaal gesproken in het restaurant te horen zou zijn.

Gastvrouw Karolien Som (39) brengt deze zaterdag de bezorgdiners rond. Op een tafeltje naast een kamerdeur zet ze een dienblad neer met kartonnen bakjes, waarin gerechten als saté, soep en salade zitten. Som klopt aan, een man met baard doet open. „Ik heb hier uw diner. Pas op, deze bakjes zijn warm, voorzichtig aanpakken. Laat het jullie smaken!” De deur gaat dicht en het is weer stil op de gang.

Het diner wordt aan de hotelkamerdeur gebracht. Foto Bram Petraeus

„We hadden nog helemaal geen ervaring met dit soort bezorgmaaltijden, dus we moesten het leren met vallen en opstaan”, vertelt Liset Bom. „In het begin deden we het dessert er gelijk bij. Helemaal niet handig natuurlijk, want dan smolt het ijs.”

Paramaribo

Voor de Sterrenberg verliep het afgelopen jaar met ups en downs. Tussen maart en juni was het hotel helemaal dicht. Na de heropening was de zomer juist heel goed. De bezetting daalde weer naarmate in de herfst de besmettingen opliepen. De laatste weken is het hotel doorgaans voor een derde tot de helft gevuld. „En nu is het voorjaarsvakantie en zijn gelukkig al onze 29 kamers bezet.”

Van de gebruikelijke jaaromzet, 3,4 tot 4 miljoen euro, viel vorig jaar zeker een derde weg – schade die de coronasteun van de overheid niet helemaal compenseerde. „Maar we hebben een goede financiële positie, dus we kunnen nog wel even door.”

Bom heeft nog niemand hoeven ontslaan. Wel zijn medewerkers vertrokken, en daardoor heeft het hotel eigenlijk een te lage bezetting om weer op volle kracht te draaien als de maatregelen worden versoepeld. Nieuw personeel vinden is lastig. De markt is krap, want veel horecamedewerkers hebben de sector in de crisis verlaten. Met dat probleem hebben volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) veel meer hotels te maken.

Bom zoekt koks, obers, een receptionist. „Ik maak me wel zorgen. We hebben al maanden bij een uitzendbureau een vacature openstaan voor een kok. Er heeft iemand gereageerd, maar die woonde in Paramaribo.”

De meeste Nederlandse hotels hebben de crisis tot nu toe doorstaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt het maandelijks aantal faillissementen in de horeca sinds de zomer amper boven de twintig uit. De situatie is volgens KHN niettemin zeer ernstig. Vooral sinds het kabinet half december de eetzalen sloot en roomservice verbood, trekken hotels nauwelijks nog gasten, zegt de vereniging. Intussen stapelen de rekeningen zich op. Over precieze cijfers beschikt KHN niet, maar met name hotels in grote steden lijken het lastig te hebben. Die bij natuurgebieden doen het iets beter.

Lockdownsleur

Voor de gasten in Hotel de Sterrenberg is de natuur nu de belangrijkste reden voor hun verblijf. Ook voor Mariënne en Wilfried van Dongen bijvoorbeeld, die buiten van de laatste zonnestralen genieten. Op je kamer dineren is soms „een beetje behelpen”, zegt Wilfried. Maar het is de moeite waard. Ze hebben al tientallen kilometers gewandeld en gefietst, ter vervanging van hun afgelaste wintersportvakantie.

Sommelier Jeremy Stoutjesdijk (25) staat bij de hoofdingang om gasten te verwelkomen. Hij merkt dat ze het hotelbezoek, hoe uitgekleed ook, zien als een welkome onderbreking van de lockdownsleur thuis. „We hebben een vaste gast, een vrouw die hier elke maandag en dinsdag verblijft”, vertelt Stoutjesdijk. „Zij moet gewoon weg van huis. Mensen willen er even uit. Zeker als ze in de stad wonen.”

Stoutjesdijk bemant ook een pop-upwinkeltje in de lobby. Gasten kunnen er bier en hapjes uitzoeken, die vervolgens op hun kamer worden bezorgd – nog zo’n coronavondst van het hotel. Leuk, maar toch anders dan zijn normale werk, waarbij hij in het restaurant uitgebreid over goede wijnen kon vertellen. „Ik voel me een soort winkelmedewerker. Het is best wel taai. Mijn vak is niet om een plateautje bij een gast voor de deur te mikken.”

Contact tussen personeel en gasten is spaarzaam geworden. Ze zien elkaar praktisch alleen nog bij de receptie en tijdens de paar seconden waarin de maaltijden worden afgeleverd. Voor de medewerkers is dat moeilijk. „Ik mis de interactie”, zegt Sybren Muijs (42), eindverantwoordelijke over het eet-en-drinkgedeelte van het hotel. Hij pakt tussen de tafeltjes in het restaurant doe-het-zelfdinerpakketten in die aan huis worden geleverd. Naast de hotelkamerdiners is dat een tweede alternatieve inkomstenbron voor het hotel. „Nu horen we van de mensen op de kamers dat het eten goed was. Maar normaal, als ze in het restaurant zitten, zíe je dat. Daarvoor werk je in de horeca.”

Alle thuisdiners zijn ingepakt. Muijs doet zijn jas aan, pakt de laatste twee dozen en loopt langs de zwarte vleugel het restaurant uit. Het is etenstijd, en er is niemand.

Aan de ene kant, zegt Liset Bom, is ze heel blij dat ze überhaupt nog iets mag doen in haar hotel. „Maar ik wil ook gewoon weer die gezelligheid. Dat iedereen door elkaar heen loopt. Wat zou dat heerlijk zijn.”

Personeel bezig met bezorging van de maaltijden. Foto Bram Petraeus

