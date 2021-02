Steeds meer kinderen in ‘gezinshuizen’: ‘De kunst is om het op een normaal gezin te laten lijken’

Het begon met een flinke verbouwing. Als je een ‘gezinshuis’ wil runnen, vonden Joke en Pieter Beljon, moet de infrastructuur wel op orde zijn. Hun boerderij even buiten Zwolle werd daarom uitgebreid met zes extra slaapkamers en een tweede badkamer. De open keuken, met een zithoek en een meterslange eettafel, werd het hart van het huis.

Joke was de aanstichter, zegt Pieter (60) op een dinsdagmiddag bij een kop koffie aan het hoofd van die gigantische tafel. „Toen ik haar leerde kennen op de politieschool zei ze al: ‘Ik wil later graag een kindertehuis.’ Leuk, dacht ik, en ik wil miljonair worden. Alleen dat eerste is gelukt.”

Joke (57): „Ons gezin had vroeger pleegkinderen. Na heel wat jaren bij de politie ben ik uiteindelijk sociaalpedagogische hulpverlening gaan studeren.”

Pieter: „Op een dag nam ze me mee naar vrienden die een gezinshuis runden. Oké, zei ik, we gaan het doen. Vijf jaar. Inmiddels zijn we elf jaar verder.”

Gezinshuizen zijn een vorm van jeugdhulp waarbij vaste begeleiders – vaak stellen – zeven dagen per week professionele zorg bieden. Ze bestaan al decennia, maar sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg, zijn ze populairder en professioneler geworden. Volgens een laatste telling woonden er in 2018 ruim 3.000 kinderen in een gezinshuis, bijna twee keer zo veel als in 2012.

Gezinshuizen worden steeds meer gezien als alternatief voor instellingen – ook in de zwaardere jeugdhulp. De opzet van een gezinshuis past bij hoe jeugdzorg er volgens deskundigen uit moet zien: kleinschalig, liefdevol en stabiel. De kosten zijn lager dan in een instelling, waar begeleiders in wisselende diensten werken. Vooral de continuïteit in het gezinshuis vinden jongeren fijn, bleek in 2016 uit onderzoek van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Ze waarderen de steun die ze krijgen en de relatie met de gezinshuisouders, en voelen zich veilig.

Tussen de dertig en veertig kinderen

Het woord zegt het eigenlijk al, zegt Pieter aan de keukentafel in Zwolle: „De kunst is om het zo veel mogelijk op een normaal gezin te laten lijken.” De afgelopen elf jaar vingen Joke en hij „tussen de dertig en veertig” kinderen op. In plaats van de geplande vier, waren het er meestal zes tegelijk – volgens de huidige richtlijn het maximale aantal als er sprake is van ‘lichte’ zorg.

Gezinshuisouders krijgen een dagvergoeding – gemiddeld rond de 100 euro per kind. Dat bedrag, zegt Pieter, kun je zien als bruto omzet: „Daarvan moet je alles betalen: huisvesting, voeding, kleding, school, laptops, enzovoort. En de 24-uurs professionele jeugdhulp die de gezinsouders leveren, zonder vakantiedagen of ziekteverlof.”

De jongeren komen via Trias, een jeugdhulporganisatie uit de omgeving waarmee Joke en Pieter een contract hebben. Hoe de kinderen zich ontwikkelen, wordt elk half jaar met Trias en hun voogd of ouders geëvalueerd. Een nieuwe plaatsing, vertelt Joke, wordt altijd eerst uitgebreid besproken. „Het is belangrijk dat er een match is met de kinderen die je al in huis hebt.” Pieter: „Als de mix verkeerd is en de problemen versterken elkaar, dan heb je kermis.”

Op dit moment wonen er vier meisjes in het gezinshuis in Zwolle: een van zestien jaar en drie van twaalf. Daarnaast zitten er twee jongeren in ‘kamertraining’ in aparte huisjes op het erf. De meisjes van twaalf zitten diep weggedoken in iPads en telefoons. De schermtijd is wel bijna voorbij hoor, waarschuwt Joke. „Leggen jullie die dingen zo weer weg?”

Een meisje is er nog maar kort. Ze kwam op de ‘crisisplek’ die Joke en Pieter altijd beschikbaar hebben. Haar moeder had tijdelijk geen onderdak en kon niet voor haar zorgen. Ze vindt het „op zich fijn hier”, zegt ze na nog één laatste TikTokfilmpje. „Maar ik ben wel moe.”

Joke: „Het is ook wennen natuurlijk, zo’n nieuwe omgeving. Laatst waren we je even kwijt hè?”

Pieter: „Toen was je ineens twaalf kilometer verderop.”

Het gebeurde op de tweede dag op haar nieuwe school, vertelt ze. „Ik fietste met een vriendin mee naar de McDonald’s en toen was ik verdwaald. Ik dacht dat jullie in Dalfsen woonden.”

Weer een krasje erbij

Veel kinderen die in pleegzorg of gezinshuizen terechtkomen, hebben een hechtingsstoornis. Ze hebben moeite met het aangaan van relaties en kunnen angstig zijn en teruggetrokken, of juist egocentrisch en agressief. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is vaak een grote hindernis, aldus Joke. „Ineens wordt er een beroep op je gedaan, moet je je verhouden tot je leeftijdsgenoten, iemand zijn. Als je veel hebt meegemaakt, dan gaat dat niet. Dan ben je veel te druk met overleven.”

Ze zagen het onlangs weer gebeuren bij een van de meisjes van twaalf: de laatste maanden kregen ze steeds minder grip op haar. Pieter: „Terwijl ze was geschorst vanwege agressief gedrag op school, ging ze met een smoes terug om een medeleerling in elkaar te slaan.” Ze zullen haar binnenkort vertellen dat ze een andere plek voor haar gaan zoeken. „Hartstikke lastig. Omdat je weet: wéér een verhuizing is ook weer een krasje erbij. Maar soms moet je concluderen: het gáát gewoon niet. In het begin voelde het dan alsof we compleet gefaald hadden. We zijn daar denk ik nu professioneler in, we genieten meer van de kleine successen. We stellen onszelf de vraag: wat is het beste voor iedereen?”

Soms worden kinderen volwassen bij Joke en Pieter. Zoals Edith. Van alle gezinshuisbewoners bleef zij het langst. Ze kwam op haar zevende en was toen al negen keer verhuisd; haar moeder kon vanwege een licht verstandelijke beperking niet voor haar zorgen. Inmiddels is ze achttien.

Ze woont al een tijdje in het ‘zomerhuisje’, een blokhut achter de paardenstal. Met een opgetrokken knie zit ze aan tafel, voor haar ligt een opengeslagen studieboek. Edith zit in het laatste jaar van de opleiding juridische dienstverlening. Uiteindelijk wil ze verder studeren, wat weet ze nog niet precies.

Voorlopig kan ze in het zomerhuisje blijven. Begin 2020 spraken gemeenten, jeugdzorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid af dat jongeren tot maximaal hun 21ste in gezinshuizen kunnen wonen. Dat was 18. Het geeft Edith meer tijd om te bedenken hoe ze het straks in haar eentje moet gaan redden, iets waar ze het met Joke en Pieter al vaak over heeft. „Ze vragen: hoe ga je dit doen, hoe ga je dat doen? Als ik straks op kamers ga, ga ik er hoe dan ook op achteruit natuurlijk. Nu kan ik nog makkelijk even binnenlopen als m’n wasmiddel op is, of als ik een beetje eenzaam ben.”

Je moet als gezinshuisouder een groot hart hebben, zegt Pieter. Maar dat hart moet je niet laten opeten. In de praktijk betekent dat grenzen stellen, structuur bieden en heel duidelijk zijn. „Ze zeggen hier vaak voor de grap: je kunt Pieter alles vragen, maar het antwoord is ‘nee’. Joke is meer van de zorgkant. Zo vullen we elkaar aan.”

Het inschakelen van extra hulp, bijvoorbeeld als er tijdelijk intensievere zorg nodig is, is ook een teken dat gezinshuizen professioneler worden. In Zwolle wordt pedagogisch medewerker Aafke Liemburg (25), sinds vorig jaar twintig uur per week ingehuurd om de boel mede draaiend te houden. Aafke wijst op twee agenda’s die op tafel liggen: „Elke week kijken Joke en ik hoe het schema eruitziet en verdelen we de taken. Ik ben er als het nodig is.”

Zijn gezinshuisouders ook weleens vrij? Ze probéren het wel, zegt Joke. „Twee keer in de maand gaan de kinderen naar een weekendpleeggezin of als het kan naar familie. Wij doen dan meestal even niks, of brengen tijd door met onze eigen, inmiddels volwassen, kinderen. Maar de afgelopen maanden is het er helaas niet van gekomen.”

Professioneler Keurmerk, richtlijn Volgens de meest recente telling van kennisplatform Gezinspiratieplein telde Nederland 937 gezinshuizen in 2018. Van ongeveer de helft van de gezinshuizen is minimaal één ouder in loondienst bij een jeugdzorgaanbieder, andere gezinshuizen opereren als zelfstandige onderneming. Een groot deel is aangesloten bij een franchiseorganisatie. In het geval van Joke en Pieter Beljon is dit Gezinshuis.com, dat tweehonderd huizen heeft. Omdat gemeenten nog uiteenlopende tarieven hanteren voor gezinshuiszorg wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een ‘tariefmodel’. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed de afgelopen jaren meermaals onderzoek naar gezinshuizen. Ze bieden volgens de inspectie passende zorg, maar de deskundigheid kon nog worden verbeterd. In 2019 is er daarom een richtlijn opgesteld waaraan alle gezinshuizen moeten voldoen. Inmiddels is er ook een verplicht keurmerk. Ten minste een van de gezinshuisouders moet een relevante opleiding hebben.